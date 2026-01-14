Bóng đá Hàn Quốc lo ngại mất vị thế khi U23 Việt Nam và các đối thủ ngày càng mạnh lên

TPO - Tờ Nate trong bài bình luận mới đây đã bày tỏ rõ mối lo ngại khi nhìn vào màn thể hiện nhạt nhòa của U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026. Họ khẳng định rằng bóng đá trẻ Hàn Quốc đang chịu áp lực từ sự vươn lên của Việt Nam cũng như các đối thủ khác.

Ấn phẩm xứ kim chi đánh giá thấp màn thể hiện của đội nhà: "Đội tuyển U23 Hàn Quốc, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lee Min-sung, đã tiến vào tứ kết, nhưng kết quả này để lại dư vị cay đắng. Mối lo ngại càng tăng cao khi các đối thủ như Nhật Bản, Uzbekistan đang hướng tới Thế vận hội Los Angeles 2028 và dựa vào các cầu thủ trẻ để đạt được thành công, đang ngày càng mạnh lên trong khi chúng ta chỉ yếu đi.

Trước Uzbekistan, mặc dù kiểm soát bóng vượt trội với 68%, nhưng Hàn Quốc lại bị đối thủ dứt điểm nhiều hơn (4-9). Hàn Quốc không có cú sút chuẩn xác nào trong hiệp 1 và chỉ đe dọa khung thành đối phương 1 lần cả trận. Điều này dẫn đến thất bại 0-2 và đi kèm với đó là những lời chế giễu từ người hâm mộ, chẳng hạn như: Hàn Quốc bị ép vào tứ kết; Lebanon đã thương xót đội U23 của chúng ta"...

Nhìn sang các nền bóng đá khác, tờ Nate tỏ ra lo lắng. Họ tin rằng nếu bóng đá trẻ nước nhà cứ giậm chân tại chỗ như hiện tại, họ sẽ bị các quốc gia khác vượt mặt.

Hàn Quốc chỉ thắng được đúng 1 trận ở vòng bảng

"Đội tuyển U23, thực tế là U21 Nhật Bản đang thể hiện phong độ xuất sắc tại giải đấu này. Nhật Bản dễ dàng tiến vào tứ kết với tư cách là đội ghi nhiều bàn thắng nhất bảng, đánh bại Syria 5-0, UAE 3-0 và Qatar 2-0. Họ đã thể hiện một đẳng cấp thi đấu ấn tượng, ghi 10 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào", Nate bình luận.

"Sự trỗi dậy của U23 Việt Nam cũng đang thu hút sự chú ý. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik vốn là người Hàn Quốc, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Jordan 2-0, U23 Kyrgyzstan 2-1, và thậm chí thắng cả chủ nhà U23 Saudi Arabia 1-0, qua đó giành chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Đây là một màn trình diễn ấn tượng, với 5 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. U23 Việt Nam chỉ thua U23 Nhật Bản về số bàn ghi được và hàng thủ của họ cũng chỉ kém Nhật Bản. Ngay cả U23 Trung Quốc cũng thi đấu tốt hơn mong đợi, bao gồm cả chiến thắng ở vòng bảng trước U23 Australia.

Trình độ bóng đá ở các quốc gia châu Á khác đang ngày càng được nâng cao, trong khi vị thế của Hàn Quốc lại suy giảm. Các đội bóng đến từ Đông Nam Á như Việt Nam, không còn có thể bị đánh giá thấp nữa. Nếu cứ thể hiện như thế này, chúng ta sẽ bị họ vượt qua”.