Nhận định Nigeria vs Morocco, 03h00 ngày 15/1: Show diễn đỉnh cao

TPO - Nhận định bóng đá Nigeria vs Morocco, bán kết CAN 2025 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nigeria và Morocco đang gây ấn tượng lớn ở CAN 2025. Hôm nay, họ sẽ cùng cống hiến một show diễn đỉnh cao tại bán kết.

Nhận định trước trận đấu Nigeria vs Morocco

Nigeria là một trong 3 đội bóng tấn công hiệu quả nhất tại giải đấu bên cạnh Morocco và Senegal. Nhưng nếu tính chi tiết về các thống kê, có thể nói Nigeria chính là đội tuyển hiệu quả nhất. Nigeria ghi ít nhất 2 bàn thắng mỗi trận đấu trong 5 trận vừa qua - một thành tích mà chỉ có họ làm được.

Tổng cộng, họ đã ghi được 14 bàn thắng tại CAN lần này, thành tích cao nhất trong số 24 đội tuyển tham dự và cũng là cao nhất của Nigeria tại một kỳ Cúp châu Phi. Với đóng góp từ các ngôi sao như Victor Osimhen, Akor Adams, Ademola Lookman và Alex Iwobi, Nigeria đang mang tới thứ bóng đá nghẹt thở khiến mọi đối thủ phải nể sợ.

Nigeria đã giành chiến thắng thuyết phục (2-0) trước Algeria ở tứ kết, với Osimhen mở tỷ số ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp và Adams ấn định chiến thắng. Phong độ gần đây của họ bao gồm các chiến thắng trước Mozambique (4-0), Uganda (3-1) và Tunisia (3-2), cho thấy bản năng sát thủ trước khung thành của họ.

Về mặt phòng ngự, Nigeria đã để thủng lưới ở vòng bảng. Nhưng họ lại sạch lưới trong cả hai trận đấu loại trực tiếp, cho thấy đội tuyển này đã được tổ chức tốt hơn. Tinh thần thi đấu của các tuyển thủ cũng ổn hơn sau biến cố nội bộ liên quan đến tiền thưởng.

Và quan trọng không kém là hôm nay, Nigeria không gặp chấn thương nghiêm trọng nào. Huấn luyện viên trưởng Eric Chelle dường như có đầy đủ đội hình cho trận bán kết.

Nigeria đang mang tới thứ bóng đá bùng nổ

Phong độ, lịch sử đối đầu Nigeria vs Morocco

Đội chủ nhà Morocco cũng gây ấn tượng mạnh, tiến vào vòng loại trực tiếp với thành tích bất bại gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Morocco chỉ ghi được hơn 2 bàn thắng trong 1 trận đấu. Đó là chiến thắng 3-0 trước Zambia. Nhưng họ chắc chắn là đội có hàng phòng ngự tốt nhất giải, chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 5 trận đấu cho đến nay.

Trận tứ kết, Morocco đã giành chiến thắng 2-0 trước Cameroon, trong đó Brahim Diaz ghi bàn trong trận thứ 5 liên tiếp, san bằng kỷ lục ghi bàn tại giải đấu và lập kỷ lục mới cho Morocco. Với đầu tàu Diaz, với sự chắc chắn của những Bounou, Hakimi… Morocco cũng dồi dào cơ hội vô địch trên sân nhà.

Đây thực sự là trận chiến đỉnh cao của CAN 2025 khi Nigeria đứng số 1 ở mặt trận tấn công còn Morocco thì vô đối ở mặt trận phòng ngự. Nên nhớ Morocco vẫn chưa để thủng lưới bàn nào trong các pha bóng mở tại CAN 2025, cho thấy sức mạnh phòng ngự của họ.

Khả năng chống bóng chết của Morocco gần như là hoàn hảo. Họ cũng rất mạnh với các tình huống cố định. Đội tuyển này đã ghi tới 5 bàn từ những pha dàn xếp đá phạt, cao nhất trong số các đội tham dự giải đấu. Với vũ khí đó và sự ủng hộ từ NHM nhà, Morocco đủ tự tin để đả bại Nigeria và giành vé vào chung kết.