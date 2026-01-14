Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc, 18h30 ngày 14/1: Thử thách sống còn

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc, lượt 3 bảng D VCK U23 châu Á 2026, lúc 18h30 ngày 14/1. Với chỉ 1 điểm sau 2 lượt trận, “Voi chiến” buộc phải đánh bại U23 Trung Quốc nếu không muốn bị loại ngay sau vòng bảng. Mỗi cơ hội, mỗi đường bóng đều có thể định đoạt số phận của đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng.

1.jpg

Nhận định trước trận đấu

U23 Thái Lan bước vào VCK U23 châu Á 2026 với những khó khăn ngay từ vòng bảng. Trận ra quân, “Voi chiến” để thua 1-2 trước U23 Australia và chỉ có trận hòa 1-1 trước U23 Iraq. Sau 2 lượt trận, đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng mới giành được 1 điểm, tạm xếp cuối bảng D. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp vẫn còn nếu họ giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng tối nay.

Màn trình diễn trước Iraq cho thấy U23 Thái Lan đang dần trưởng thành. Họ kiểm soát tốt những phút cuối, ghi bàn gỡ hòa ở phút 85 nhờ Chingoen và còn có cú sút trúng cột dọc nếu thành bàn, có thể đã giúp đội giành trọn 3 điểm. Việc ghi bàn đều đặn ở cả 2 trận trước cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của đội vẫn tồn tại, dù chưa thực sự sắc bén.

Ưu điểm của “Voi chiến” là thể hình khá tốt ở các vị trí quan trọng như trung vệ Nathan James (1m90) hay tiền vệ phòng ngự Sittha Boonlha (1m86), đủ sức chống lại các pha bóng bổng của Trung Quốc. Họ cũng thể hiện sự linh hoạt và khả năng phối hợp tốt trong những tình huống cố định.

Tuy nhiên, việc thiếu vắng trụ cột như tiền đạo Yotsakorn Burapha khiến sức mạnh tấn công giảm rõ rệt, đặc biệt là các pha đá phạt trực tiếp. Dứt điểm vẫn là vấn đề, trận gặp Iraq, U23 Thái Lan tung 9 cú sút nhưng chỉ ghi 1 bàn.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc dẫn đầu bảng D với 4 điểm, bất bại 8 trận gần nhất (5 thắng, 3 hòa). Họ sở hữu hàng thủ vững chắc, giữ sạch lưới liên tiếp 5 trận trước khi gặp Thái Lan. Bộ tứ phòng ngự phối hợp chặt chẽ, tuyến giữa hỗ trợ kín kẽ, thủ môn Hao Li là điểm tựa để đội triển khai lối chơi tự tin, chủ động và thực dụng.

Mặc dù hàng công Trung Quốc chưa bùng nổ (chỉ 1 bàn sau 2 trận), cách họ kiểm soát trận đấu và tận dụng ưu thế phòng ngự chắc chắn sẽ khiến đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng gặp khó. Lịch sử đối đầu cũng chống lại Thái Lan: 2 trận giao hữu tháng 10/2025, Trung Quốc thắng 1 và hòa 1 trước Thái Lan.

Với tính chất quyết định tấm vé vào tứ kết, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ. U23 Thái Lan sẽ kiểm soát bóng và tạo cơ hội, nhưng khả năng tận dụng còn hạn chế. Trung Quốc sẽ chơi kín kẽ, phòng ngự tập trung và chờ thời cơ phản công.

Cửa đi tiếp của U23 Thái Lan không rộng, phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng tận dụng cơ hội trước U23 Trung Quốc. Nếu chơi đúng phong độ và sắc bén hơn, họ vẫn có thể giành vé vào tứ kết. Ngược lại, nếu bỏ lỡ cơ hội, “Voi chiến” sẽ phải nói lời chia tay giải ngay sau vòng bảng, trước một đối thủ giàu kỷ luật và thực dụng như Trung Quốc.

Thông tin lực lượng

Ở trận đấu quyết định tấm vé tứ kết, U23 Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của Phon-Ek Jensen và Phochai do án treo giò, trong khi U23 Trung Quốc bước vào trận với đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến

U23 Thái Lan: Boonloet, Noiwong, Inaram, Sienkrthok, James, Thiangkham, Saelao, Boonlha, Sanron, Puethong, Wandee.

U23 Trung Quốc: Hao Li, Yiran He, Peng Xiao, Yusup Umidjan, Alex Yang, Mutellip Iminqari, Xu Bin, Li Zhenquan, Shengxin Bao, Yudong Wang, Abduweli Behram.

Dự đoán tỷ số: U23 Thái Lan 0-0 U23 Trung Quốc

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Trọng Đạt
#U23 Thái Lan #U23 Trung Quốc #bóng đá trẻ #VCK U23 châu Á #lượt trận cuối

