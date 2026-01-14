U23 Nhật Bản vào tứ kết U23 châu Á với thành tích hoàn hảo

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Hai bàn thắng của Furuya và Sato giúp U23 Nhật Bản thắng dễ U23 Qatar 2-0. Kết thúc vòng bảng U23 châu Á 2026, "Samurai xanh" hiên ngang đi tiếp với thành tích toàn thắng.

screenshot-2026-01-14-at-073805.png

Trước lượt trận cuối ở bảng B, U23 Nhật Bản đã cầm chắc suất đi tiếp với 6 điểm. U23 UAE và U23 Syria cùng có 3 điểm, đứng sau U23 Nhật Bản. U23 Qatar đứng cuối sau 2 trận toàn thua. "Samurai xanh" bước vào trận cuối với tâm thế thoải mái, trong khi U23 Qatar nuôi hy vọng mong manh vào tứ kết với một kịch bản "phép màu".

Sau 90 phút, phép màu ấy không thể xảy ra với U23 Qatar. U23 Nhật Bản xoay tua đội hình bằng việc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị như Rei Umeki, Kaito Tsuchiya, Yudai Shimamoto đá chính từ đầu. Sức mạnh của U23 Nhật Bản vẫn vượt trội hoàn toàn U23 Qatar, dẫn đến thế trận một chiều.

Bàn thắng mở tỷ số của U23 Nhật Bản diễn ra ở phút 30. Furuya mở điểm bằng pha đánh đầu ấn tượng. Phút 80, Sato cầm bóng solo hậu vệ U23 Qatar trước khi tung cú cứa lòng chuẩn mực để đánh bại thủ môn.

U23 Nhật Bản cầm bóng không áp đảo U23 Qatar (52%). Song, "Samurai xanh" có đến 19 pha dứt điểm với 7 tình huống đi trúng mục tiêu. Tổng số lần dứt điểm của Qatar chỉ là 2. Trong tâm thế đã chắc chắn đi tiếp, U23 Nhật Bản đá thong dong, không bung sức khi tấn công nhưng mỗi lần lên bóng đều tạo nguy hiểm

So với 2 đối thủ trước đó của U23 Nhật Bản, U23 Qatar cầm bóng nhiều hơn nhưng đại diện Tây Á lúng túng triển khai tấn công. Các miếng đánh ở biên của U23 Qatar bị Nhật Bản hóa giải quá dễ. Thầy trò HLV IIdio Vale đã thật sự rơi vào cảnh "lực bất tòng tâm" dù khao khát giành chiến thắng lớn.

Bảng B U23 châu Á 2026 khép lại với thành tích hoàn hảo của U23 Nhật Bản. "Samurai xanh" thắng cả 3 trận, ghi 10 bàn và không để thủng lưới. Đối thủ của U23 Nhật Bản ở tứ kết sẽ là U23 Jordan.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Hương Ly
