Những điểm mới mà đơn vị duy nhất phát sóng Ngoại hạng Anh đang thực hiện

Sau hơn hai vòng chính thức phát sóng Ngoại hạng Anh, FPT Play đã mang đến hàng loạt thay đổi đáng chú ý dành cho khán giả trong cách tiếp cận, thưởng thức cũng như tương tác với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Điều này cho thấy nỗ lực đầu tư dài hạn và định hướng phát triển bền vững của đơn vị phát sóng.

Ngoại hạng Anh từ lâu đã là giải đấu có lượng người hâm mộ hàng đầu tại Việt Nam. Vì vậy, việc thay đổi đơn vị phát sóng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều, đặc biệt trong giai đoạn đầu khi thói quen tiếp cận nội dung của khán giả chưa kịp thích nghi. Tuy nhiên, nếu nhìn lại một cách toàn diện sau thời gian FPT Play chính thức trình chiếu giải đấu, có thể thấy nhiều điểm điều chỉnh theo hướng tích cực, không chỉ nhằm giải quyết các vấn đề kỹ thuật trước mắt mà còn góp phần định hình lại cách người xem tiếp cận bóng đá bản quyền.

Bước chuyển từ vệ tinh sang IPTV và OTT

Một trong những thay đổi lớn nhất khi Ngoại hạng Anh được phát sóng trên FPT Play nằm ở công nghệ truyền dẫn. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào truyền dẫn vệ tinh như trước kia, FPT Play lựa chọn mô hình kết hợp IPTV và OTT – xu hướng tiên tiến và phổ biến trên thế giới hiện nay.

Ưu điểm rõ ràng của IPTV và OTT là khả năng cung cấp tín hiệu hình ảnh lên đến 4K HDR (với các thiết bị SmartTV, SmartPhone hay FPT Box). HDR giúp hình ảnh sáng hơn, màu sắc rộng và chi tiết tốt ở cả vùng sáng lẫn vùng tối. Song song, Dolby Vision là phiên bản HDR nâng cao, tối ưu hình ảnh theo từng khung hình cho độ tương phản và màu sắc chính xác hơn. Trong khi đó, truyền hình kỹ thuật số bị giới hạn bởi chuẩn phát sóng và băng thông, thường chỉ dừng ở HD/Full HD.

Mặt khác, công nghệ IPTV và OTT ít chịu ảnh hưởng của thời tiết, chỉ cần kết nối Internet là xem ổn định, liên tục. Hơn thế, công nghệ OTT cho phép xem nội dung mọi lúc, mọi nơi, trên đa thiết bị, tăng tính chủ động cho khán giả yêu thích Ngoại hạng Anh. Phát triển trên nền tảng Internet, công nghệ IPTV và OTT cũng giúp nhà cung cấp dịch vụ dễ dàng tích hợp nhiều tính năng AI, giúp cá nhân hóa trải nghiệm người xem mạnh mẽ, gợi ý các nội dung theo nhu cầu, cũng như tích hợp nhiều tính năng tương tác.

Mức giá dễ tiếp cận cho mọi nhà

So với mặt bằng chi phí trước đây để theo dõi trọn vẹn Ngoại hạng Anh, mức giá mà FPT Play đưa ra được đánh giá là dễ tiếp cận hơn với số đông khán giả Việt Nam. Việc tích hợp nội dung Ngoại hạng Anh vào các gói dịch vụ giải trí tổng hợp giúp người dùng không chỉ trả tiền cho một giải đấu, mà còn được tiếp cận kho phim, chương trình truyền hình và nội dung giải trí đa dạng, cao cấp.

Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng tiêu dùng nội dung số hiện nay, nơi người dùng ưu tiên các nền tảng “all-in-one” thay vì mua lẻ từng dịch vụ. Yếu tố giá cả hợp lý, chỉ từ 59.000đ, tùy vào gói dịch vụ, cũng góp phần mở rộng tệp khán giả, đặc biệt là nhóm người xem trẻ hoặc những gia đình muốn cả nhà cùng sử dụng chung một nền tảng.

Tăng điểm chạm với khán giả

Một điểm thay đổi đáng chú ý khác là việc FPT Play thúc đẩy nhiều mô hình xem chung tại quán cà phê, nhà hàng và các địa điểm công cộng. Đây vốn là thói quen lâu năm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt với các trận đấu lớn hoặc derby hấp dẫn.

Một sự kiện xem chung Ngoại Hạng Anh do FPT Play phối hợp cùng Hội CĐV Manchester United tại Việt Nam tổ chức. (Ảnh: FPT Play)

Việc chủ động triển khai mô hình các điểm xem giúp giải đấu giữ được không khí sôi động, giàu cảm xúc, điều mà việc xem cá nhân tại nhà đôi khi khó có được. Đồng thời, mô hình này cũng góp phần lan tỏa hình ảnh giải đấu, tạo thêm điểm chạm giữa nền tảng phát sóng và cộng đồng người hâm mộ, thay vì giới hạn trải nghiệm trong phạm vi màn hình cá nhân.

Đa sắc màu bình luận

Bình luận luôn là yếu tố ảnh hưởng mạnh tới cảm xúc người xem. Sở hữu bản quyền giải đấu, FPT Play đã nhanh chóng bổ sung lực lượng bình luận mới, đồng thời duy trì những cái tên quen thuộc với khán giả yêu bóng đá Anh, bao gồm: BLV Xuân Tín, Biên Cương, Anh Quân, Hoàng Hải, Hải Thanh, Huy Phước, Nguyễn Thông, Hoàng Long, Tuấn Khoa, Ngọc Khánh, Xuân Mai… Sự kết hợp này giúp tạo nên màu sắc tươi mới nhưng vẫn quen thuộc với số đông khán giả.

Đáng chú ý, đơn vị tiếp tục duy trì mô hình đa luồng bình luận, phong cách bình luận trung lập và cảm xúc, cho phép người xem lựa chọn phong cách phù hợp với sở thích cá nhân. Việc bổ sung thêm lựa chọn bình luận tiếng Anh cũng được đánh giá cao, đáp ứng nhu cầu của nhóm khán giả muốn trải nghiệm không khí nguyên bản của giải đấu, đồng thời phục vụ cho nhóm đối tượng khán giả ngoại quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Thay đổi cách tiếp cận highlights

Việc highlights sau trận đấu yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản từng gây bất ngờ và tranh luận trong cộng đồng khán giả. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ dài hạn, đây có thể xem là một bước đi nhằm nâng cao nhận thức về bản quyền nội dung.

Trong bối cảnh vi phạm bản quyền thể thao vẫn còn phổ biến, việc yêu cầu đăng ký miễn phí tài khoản, giúp hình thành thói quen tiếp cận nội dung chính thống, đồng thời tạo cơ sở để nền tảng hiểu rõ hơn hành vi người dùng. Cách làm này, dù chưa thể làm hài lòng tất cả, nhưng phản ánh nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái nội dung có kiểm soát và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Khán giả là trung tâm

Một điểm cộng đáng ghi nhận là việc FPT Play thường xuyên tiếp thu ý kiến góp ý từ khán giả sau mỗi vòng đấu. Những phản hồi liên quan tới kỹ thuật, bình luận hay cách tổ chức nội dung đều được ghi nhận và điều chỉnh. Đáng chú ý, trong thời gian tới, FPT Play sẽ là đơn vị tiên phong đưa người hâm mộ lên sóng trực tiếp trong những trận có câu lạc bộ Ngoại hạng Anh mà khán giả yêu thích. Điều này giúp rút ngắn khoảng cách giữa đơn vị phát sóng và cộng đồng người xem, đồng thời làm nổi bật yếu tố cảm xúc, vốn là linh hồn của bóng đá. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều đài và nền tảng quốc tế áp dụng nhằm tăng tính tương tác và cá nhân hóa nội dung.

FPT Play tiên phong đưa người hâm mộ lên sóng trực tiếp trong những trận có CLB Ngoại hạng Anh mà khán giả yêu thích. (Ảnh: FPT Play)

Để duy trì và phát huy những điểm tích cực trong việc phát sóng Ngoại hạng Anh, hiện FPT Play là đơn vị duy nhất khai thác bản quyền của giải đấu và trình chiếu trực tiếp, trọn vẹn trên hệ thống của đơn vị. Dù vẫn còn những thách thức nhất định trong giai đoạn chuyển đổi công nghệ và thói quen người xem, các điều chỉnh tích cực về giá cả, nội dung, tương tác và thái độ phục vụ cho thấy nỗ lực nghiêm túc trong việc xây dựng một nền tảng phát sóng thể thao hiện đại, bền vững.