Thống kê đáng kinh ngạc giải thích tại sao U23 Việt Nam lại quật ngã U23 Saudi Arabia

TPO - Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia không đến từ may mắn hay một khoảnh khắc chói sáng đơn lẻ. Đó là kết quả của 90 phút chạy và chiến đấu không mệt mỏi của Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi.

Trong hầu hết các cuộc trả lời phỏng vấn, từ HLV Kim Sang-sik đến các tuyển thủ U23 Việt Nam đều nói về việc sẽ chơi với quyết tâm cao nhất, nỗ lực hết mình để giành chiến thắng. Đó không phải những lời nói suông.

Theo tiết lộ từ Sohu (Trung Quốc), thống kê cho thấy ở trận đấu diễn ra trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium đêm thứ Hai, tổng quãng đường di chuyển của các cầu thủ U23 Việt Nam nhiều hơn U23 Saudi Arabia gần... 8km.

Sự chênh lệch này thực sự đáng kinh ngạc, nói lên ý chí chiến đấu, quyết tâm rực lửa của các cầu thủ U23 Việt Nam. Trong một trận đấu đối mặt với áp lực lớn cả trong sân cũng như trên khán đài, đội quân của HLV Kim Sang-sik từ bỏ cuộc chơi kiểm soát bóng, kiên định với thế trận phòng ngự 5-4-1 và chạy không ngừng để thu hẹp khoảng trống ở khu vực 1/3 sân nhà. Khi có bóng, Văn Khang, Đình Bắc và đồng đội cũng liên tục chạy chỗ, ban chuyền để tịnh tiến bóng, tìm kiếm cơ hội và chuyển đổi trạng thái nhanh, sẵn sàng cho các cuộc bứt phá lên phía trước.

Bàn thắng của Đình Bắc là một minh chứng sống động. Khi bóng được phất lên từ tuyến dưới, Đình Bắc và Ngọc Mỹ miệt mài chạy, áp sát đối thủ để giành lại. Đến khi có được, cả hai lập tức lách qua các hậu vệ U23 Saudi Arabia, phối hợp và kết thúc bằng cú sút trái của Đình Bắc vào góc gần ghi bàn quyết định.

Theo Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của U23 Saudi Arabia lên đến 9,2 triệu euro, cao nhất VCK U23 châu Á 2026. Trong khi đó, toàn bộ 23 cầu thủ mà HLV Kim Sang-sik đang có trong tay chỉ trị giá 3,13 triệu euro. Thế nhưng trong đêm rực rỡ ở Jeddah, U23 Việt Nam đã khỏa lấp sự chênh lệch bằng kỷ luật chiến thuật, khát khao chiến thắng và những đôi chân không ngừng chạy.