Xuất sắc đánh bại U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam vào tứ kết với ngôi đầu bảng

TPO - Với chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Đình Bắc cùng màn trình diễn kiên cường, U23 Việt Nam đã tiến vào tứ kết đầy kiêu hãnh. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thu về 9 điểm trọn vẹn và đứng đầu bảng A. Đối thủ của chúng ta sẽ là đội nhì bảng B.

Với chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Đình Bắc cùng màn trình diễn kiên cường, U23 Việt Nam đã tiến vào tứ kết đầy kiêu hãnh. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thu về 9 điểm trọn vẹn và đứng đầu bảng A. Đối thủ của chúng ta sẽ là đội nhì bảng B. Ảnh: Tedtran TV Ảnh: Tedtran TV report Suýt chút nữa cách biệt nhân đôi Phút 90+5: U23 Việt Nam phối hợp đẹp mắt và mang tới cơ hội cho Thái Sơn dứt điểm. Tuy nhiên anh sút quá nhẹ và bóng nằm gọn trong tay thủ môn U23 Saudi Arabia. substitution Lê Văn Hà vào sân Phút 90+4: Không có nhiều hy vọng cho U23 Saudi Arabia khi họ rất thiếu tính tổ chức trong tấn công. Trong khi đó, Lê Văn Hà vào sân thay cho Xuân Bắc. substitution Thanh Nhàn vào sân Phút 90: Ngọc Mỹ ra nghỉ và Thanh Nhàn vào sân. Tiền đạo của PVF-CAND sẽ tận hưởng 6 phút cuối của trận đấu với U23 Saudi Arabia. report Các cầu thủ chủ nhà mất tinh thần Phút 85: Abdulaziz Al-Aliwa di chuyển đơn độc và sút thiếu chỉn chu, đưa bóng đi chệch cột dọc. Các cầu thủ chủ nhà đang mất tinh thần và không còn tính tổ chức trong các pha lên bóng. report U23 Việt Nam đang khiến tất cả kinh ngạc Phút 82: Cầu thủ U23 Việt Nam đang khiến tất cả kinh ngạc với sự điềm tĩnh, khi thoải mái cầm bóng, phối hợp và cố gắng di chuyển bóng lên phía trước. Những người Saudi Arabia chỉ có thể chạy theo. report Lê Phát không thể ghi bàn Phút 78: Lê Phát có cơ hội để ghi bàn sau khi loại bỏ một loạt hậu vệ đối phương, nhưng thủ môn của U23 Saudi Arabia đã kịp thời băng ra, cản bước cậu út của U23 Việt Nam. report Trung Kiên tỏa sáng rực rỡ Phút 73: Một quả tạt, một quả đánh đầu cận thành và Trung Kiên một lần nữa bay người hất văng trái bóng khỏi khung thành. Thủ môn của U23 Việt Nam đang khiến cầu thủ đội bạn nản lòng. report U23 Việt Nam bọc lót tốt Phút 70: Đội bạn thoát xuống cánh trái và chuyền ngược trở ra, nhưng Thái Sơn đã kịp thời can thiệp. U23 Việt Nam vẫn đang phòng ngự vững vàng, duy trì khả năng bọc lót tốt. goal VÀO!!!! Đình Bắc ghi bàn Phút 64: Thật khó tin khi Đình Bắc thoát xuống bên cánh trái, nhận đường chuyền của Ngọc Mỹ và dứt điểm chéo góc, mở tỷ số cho U23 Việt Nam. substitution Minh Phúc vào sân Phút 62: HLV Kim Sang-sik quyết định rút Anh Quân và thay bằng Minh Phúc. report Trung Kiên quá hay Phút 60: Trung Kiên một lần nữa cứu thua ngoạn mục, sau đó mang tới cơ hội tuyệt vời để Đình Bắc băng lên. Đáng tiếc, hậu vệ U23 Saudi Arabia đã cản phá kịp thời. report Chưa có bàn thắng cho Thái Sơn Phút 58: Sau tình huống đá phạt góc bất thành, bóng bật ra và các cầu thủ áo trắng phối hợp tự tin, cuối cùng bóng tới chân Thái Sơn, người tung ra cú dứt điểm từ xa đi chệch mục tiêu. report Trung Kiên quá xuất sắc Phút 53: U23 Saudi Arabia phối hợp một chạm và thâm nhập vòng cấm, sau đó Abdulaziz Al-Aliwa tung ra cú sút ở góc hẹp. Tuy nhiên thủ môn Trung Kiên đã phản xạ xuất sắc, cứu thua cho U23 Việt Nam. yellow Trọng tài check VAR Phút 48: Trọng tài đang xem lại VAR, kiểm tra xem có nên rút thẻ đỏ đối với Đình Bắc hay không. Sau đó, ông rút thẻ vàng cho cầu thủ của U23 Việt Nam mới vào sân. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Trong hiệp hai, HLV Kim Sang-sik quyết định tung Đình Bắc và Lê Phát vào sân nhằm gây ra mối đe dọa nhiều hơn bên phần sân U23 Saudi Arabia, đồng thời giame tải áp lực cho hàng thủ. Hai cầu thủ rời sân là Công Phương và Lê Viktor. time Hiệp một khép lại! Phút 45+3: Các cầu thủ U23 Việt Nam phòng ngự lăn xả, giữ cho mành lưới của Trung Kiên nguyên vẹn. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0. report Bóng dội cột dọc khung thành U23 Việt Nam Phút 43: May mắn đang đứng về phía thầy trò HLV Kim Sang-sik khi từ một quả tạt, cầu thủ chủ nhà đánh đầu nhưng bóng tìm đến cột dọc khung thành của Trung Kiên. report U23 Việt Nam phòng ngự chắc chắn Phút 42: Hệ thống phòng ngự 5-4-1 cùng sự tập trung, bình tĩnh của U23 Việt Nam đang khiến U23 Saudi Arabia rơi vào bế tắc. Điều đáng khen là các cầu thủ áo trắng vẫn có thể tìm kiếm cơ hội phản công khiến đối thủ không thể thoải mái dâng cao. report Trung Kiên chơi xuất sắc Phút 33: Trung Kiên đã chơi tập trung và cản phá thành công cú sút của đối thủ. Ở nỗ lực đưa bóng vào tiếp theo, cầu thủ của U23 Saudi Arabia tiếp tục dứt điểm lên trời. report Hiểu Minh đánh bại đối thủ Phút 32: Hiểu Minh cho thấy sức mạnh, bản lĩnh và kinh nghiệm khi đánh bại đối thủ cao lớn trong khu cấm địa, ngăn một pha tấn công nguy hiểm. report Một cú sút khác của U23 Saudi Arabia Phút 27: Sau rất nhiều quả tạt vào khu cấm địa không hiệu quả, U23 Saudi Arabia thay đổi chiến thuật, thoát xuống đáy biên và chuyền ngược ra. Một cú sút được thực hiện bởi Musab Al-Juwayr, nhưng bóng đi không trúng đích. report Không cần check VAR Phút 23: Một cầu thủ U23 Saudi Arabi ngã trong vòng cấm. nhưng trọng tài bác bỏ yêu cầu check VAR bởi cho rằng hậu vệ áo trắng không phạm lỗi. report Tỷ số giữa U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan vẫn là 0-0 Ở trận đấu cùng giờ, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số hòa không bàn thắng. yellow Công Phương nhận thẻ vàng Phút 19: Công Phương phải nhận thẻ vàng trong lần đầu đá chính, sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đối phương. report Nỗ lực của Văn Khang Phút 15: Văn Khang nỗ lực đột phá từ cánh trái, sau đó kiếm về quả phạt góc mà chúng ta không thể biến thành cơ hội nguy hiểm. report Thêm một cú sút của U23 Saudi Arabia Phút 13: Sau những phút đầu nóng bỏng, tiết tấu trận đấu đang chậm lại. U23 Việt Nam đang tạo ra thế trận phòng ngự tập trung, nhưng chúng ta nên cẩn trọng với số Abdulaziz Al-Aliwa, người vừa thực hiện thêm một cú sút vọt xà. report U23 Việt Nam đang đối phó tốt trước áp lực Phút 9: U23 Saudi Arabia kiếm được quả phạt góc bên cánh trái của U23 Việt Nam. Sau đó, bóng được câu vào trước cầu môn của Trung Kiên nhưng đã bị phá ra. Chúng ta đang chịu sức ép rất lớn nhưng vẫn tìm kiếm cơ hội để đáp trả. report Tiếp tục là Anh Quân Phút 6: Anh Quân thoát xuống bên cánh phải và tiếp tục căng ngang, hướng đến Ngọc Mỹ. Một lần nữa, bóng lại bị cắt. report U23 Việt Nam lên bóng Phút 5: U23 Việt Nam lên bóng ấn tượng, sau đó Công Phương chuyền cho Anh Quân, người cố gắng thực hiện đường chuyền vào trung lộ nhưng đã bị đối thủ cắt được. report Chủ nhà ào lên tấn công Phút 3: U23 Saudi Arabi thực hiện hai quả đá phạt liên tiếp ở hai cánh. Quả thứ hai, bóng bật ra và Abdulaziz Al-Aliwa tung ra cú sút đi rất thiếu chính xác. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trận đấu cuối của bảng A giữa U23 Saudi Arabia và U23 Việt Nam tại Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium chính thức bắt đầu sau hồi còi của trọng tài George King. Chủ nhà U23 Saudi Arabia giao bóng. report Quốc ca Việt Nam cất lên report Hai đội bước ra sân report "Chơi hết mình, bung sức trong 45 phút đầu tiên" "Tôi muốn các bạn tuân thủ chiến thuật đã đề ra, chơi hết mình, bung sức trong 45 phút đầu tiên. Đối thủ muốn chiến thắng, chúng ta càng cần phải bình tĩnh, cẩn trọng, đặc biệt phải rất tập trung, hạn chế sai sót và không được chủ quan", HLV Kim Sang-sik dặn dò các học trò trước trận đấu. report Các cầu thủ U23 làm nóng trước trận Ảnh: Tedtran TV Ảnh: Tedtran TV Ảnh: Tedtran TV Ảnh: Tedtran TV Ảnh: Tedtran TV report Chiếc áo đen của HLV Kim Sang-sik một lần nữa mang lại may mắn cho U23 Việt Nam? Hôm nay HLV Kim Sang-sik lại mặc chiếc áo đen, mà ông từng chia sẻ: "Trước đây tôi ít để ý chuyện ăn mặc. Chỉ vì HLV cần mặc áo không trùng với màu áo hai đội, nếu không phải khoác thêm áo bib, nên tôi chọn áo đen để tránh trùng. Nhưng sau đó, tôi nhận ra cứ khi mặc chiếc áo đen này đội hay giành chiến thắng. Tôi nghĩ chiếc áo này mang lại may mắn, thế nên luôn mặc nó. Sắp tới tôi cũng như vậy. Tôi sẽ đứng trên đường pitch với chiếc áo màu đen này để cùng các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra những kết quả tốt". report Các cầu thủ U23 Việt Nam đã có mặt tại Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium Ảnh: Tedtran TV Ảnh: Tedtran TV report Quyết định bất ngờ của HLV Kim Sang-sik Có lẽ với mục đích dưỡng sức cho các trụ cột, HLV Kim Sang-sik quyết định cất Đình Bắc, Phi Hoàng, Lê Phát trên ghế dự bị. Thay vào đó là Ngọc Mỹ, Lê Viktor và Công Phương. Đồ họa: TVH News report Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam report Cục diện bảng A report Từ người thừa thành hiện tượng Từ một cầu thủ đã bị loại khỏi danh sách, Nguyễn Lê Phát bất ngờ được điền tên trở lại sau khi Bùi Vĩ Hào dính chấn thương. Không giống như kép phụ hay cầu thủ học việc, chàng trai sinh năm 2007, trẻ nhất U23 Việt Nam, được HLV Kim Sang-sik tin tưởng xếp đá chính trong cả hai trận đầu ở VCK U23 châu Á 2026. Không phụ niềm tin của ông thầy Hàn Quốc, cũng không hề tỏ ra non nớt hay sợ hãi, Lê Phát gây ấn tượng mạnh bởi sự chững chạc, những pha xử lý tự tin, đồng thời phô diễn kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng những bước chạy không mệt mỏi, vừa hỗ trợ phòng ngự vừa tích cực tham gia mặt trận tấn công. Cậu út U23 Việt Nam Nguyễn Lê Phát: 'Thầy Kim bảo tôi, trẻ thì chạy nhiều vào' report U23 Việt Nam, đầu tàu của Đông Nam Á Tính tổng 6 kỳ tham dự VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đang có 6 chiến thắng, bằng tổng trận thắng của các quốc gia Đông Nam Á khác, gồm Thái Lan (3), Indonesia (2) và Malaysia (1). Thêm một trận nữa, số chiến thắng của chúng ta sẽ nhiều hơn tổng kết hợp của phần còn lại Đông Nam Á. Ngoài ra, Thái Lan, Indonesia và Malaysia mỗi nước chỉ vượt qua vòng bảng một lần. Nếu tiến vào tứ kết, U23 Việt Nam sẽ có 4 lần góp mặt ở vòng knock-out. Thêm lần nữa, thành tích này nhiều hơn các nước Đông Nam Á cộng lại. report U23 Việt Nam nằm trong tốp dứt điểm chính xác nhất Sau hai lượt trận vòng bảng VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đứng thứ 8 về số pha dứt điểm (24 cú sút) nhưng lại xếp thứ ba giải đấu về số cú sút trúng đích (11), chỉ sau U23 Nhật Bản (16) và U23 Australia (14). report Tất cả đã sẵn sàng report HLV Kim Sang-sik - "Mr toàn thắng" Nếu đánh bại U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam cũng sẽ nối dài chuỗi chiến thắng liên tiếp ở các trận chính thức lên 14 trận, mạch thắng dài nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý là toàn bộ số trận thắng này đều được thực hiện dưới thời HLV Kim Sang-sik. Có nghĩa chiến lược gia người Hàn Quốc đạt tỷ lệ thắng 100% cùng U23 Việt Nam. Với đội tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Kim Sang-sik dẫn dắt 13 trận chính thức, thắng 11, hòa 1 và thua 1. Trong trường hợp AFC xử thua Malaysia 0-3, đảo ngược thất bại 4-0 trước đó, ông thầy 49 tuổi sẽ không thua ở mọi trận chính thức cùng cả hai đội tuyển, U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam, đạt tỷ lệ thắng lên tới 96,2% (26/27 trận). Trong quá khứ, không có bất cứ HLV nào tiến gần tới con số này. report U23 Saudi Arabia có thực sự mạnh? "U23 Saudi Arabia không có gì nổi bật, và trình độ của các cầu thủ cũng không tạo nên sự khác biệt. Cấu trúc thể chất yếu kém và tâm lý cũng vậy. Có lẽ U23 Saudi Arabia hiện tại là đội mạnh nhất có thể tập hợp, và thật khó có thể xây dựng một đội tuyển quốc gia tốt dựa trên đội bóng này". Chủ nhà U23 Saudi Arabia có quá đáng sợ như lời đồn? report U23 Việt Nam không cầu hòa Theo cầu thủ chạy cánh Nguyễn Phi Hoàng, U23 Việt Nam vẫn kiên định với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U23 Saudi Arabia ở trận cuối bảng A, qua đó tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng. Có nhiều lựa chọn cho trận đấu với U23 Saudi Arabia, nhưng U23 Việt Nam chọn chiến thắng report Chờ Thanh Nhàn tái xuất Sẽ không loại trừ khả năng ở trận này, HLV Kim Sang-sik sẽ cho một số trụ cột nghỉ ngơi, đồng thời xem xét khả năng ra sân của Thanh Nhàn. Trong hai buổi tập đã qua, tiền đạo của PVF-CAND đã tập với cường độ cao cùng các đồng đội. Anh cũng cho thấy thể trạng sẵn sàng 100% khi tranh chấp đầy mạnh mẽ và phối hợp nhuần nhuyễn với Đình Bắc ở bài đối kháng 3 đấu 3. U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Saudi Arabia: Thanh Nhàn sẵn sàng xung trận report Các cầu thủ U23 Saudi Arabia nói gì trước trận đấu? “Chúng tôi đang nỗ lực tuân thủ các chỉ đạo của HLV và hy vọng, với sự giúp đỡ của Thiên Chúa (hay Allah, hoặc Đấng tối cao), sẽ có 3 điểm trước U23 Việt Nam và giành quyền vào vòng trong". Đối đầu với U23 Việt Nam, các ngôi sao của U23 Saudi Arabia đồng loạt mong chờ sự trợ giúp của... Đấng tối cao report Những cột mốc lịch sử đang chờ U23 Việt Nam Sau những gì đã thể hiện tại VCK U23 châu Á 2026, có rất nhiều cột mốc lịch sử vẫy gọi U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Saudi Arabia đêm nay. Những cột mốc lịch sử đang chờ U23 Việt Nam report Những điều chưa biết về vị trọng tài bắt chính đêm nay Theo phân công của AFC, tổ trọng tài người Australia, với trọng tài chính Alexander George King sẽ cầm cân nảy mực ở trận cuối cùng của bảng A VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và chủ nhà U23 Saudi Arabia. Trọng tài khởi nghiệp từ năm... 13 tuổi sẽ bắt chính trận U23 Việt Nam gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia report Kịch bản duy nhất khiến U23 Việt Nam bị loại sớm Kịch bản duy nhất khiến U23 Việt Nam bị loại chỉ xảy ra khi đội bóng của HLV Kim Sang-sik thua đậm U23 Saudi Arabia 0-3 hoặc cách biệt từ 4 bàn trở lên, cùng lúc U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan. Kịch bản duy nhất khiến U23 Việt Nam bị loại sớm ở giải U23 châu Á 2026

Vị trí đầu bảng A với 6 điểm trong tay khiến U23 Việt Nam nắm giữ nhiều lợi thế. Ở lượt trận cuối gặp U23 Saudi Arabia, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần không thua là đủ điều kiện giành vé vào tứ kết với ngôi nhất bảng. Ngay cả khi thất bại, U23 Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội đi tiếp, trừ trường hợp thua với cách biệt rất lớn.

Tuy nhiên với tham vọng tiến xa, chiến lược gia người Hàn Quốc cần có nhiều toan tính. Thứ nhất, U23 Việt Nam sẽ tìm kiếm một kết quả giúp đảm bảo ngôi đầu, tránh chạm trán U23 Nhật Bản ngay tứ kết. Thứ hai, có thể giữ sức các trụ cột và tránh chấn thương trong bối cảnh lịch thi đấu khá dày.

Vì vậy, không loại trừ khả năng ông tiếp tục để Đình Bắc, Văn Khang dự bị, đồng thời trao cơ hội cho Viktor Lê, Quốc Việt cũng như Thanh Nhàn, người đã tập luyện cùng đồng đội trong hai buổi tập gần nhất và trông hoàn toàn sung mãn.

Ở thế chân tường, U23 Saudi Arabia buộc phải chơi canh bạc tất tay, tạo áp lực liên tục lên U23 Việt Nam nhằm có được chiến thắng. Sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium đêm nay hứa hẹn sẽ rất đông khán giả Saudi Arabia, tạo nên không khí nóng bỏng khác xa trận trước. Thách thức là rất lớn, nhưng có thể coi đây là bài kiểm tra quan trọng cho U23 Việt Nam, giúp các cầu thủ thêm hoàn thiện, sẵn sàng cho những trận đấu khó khăn khi tiến vào trong.