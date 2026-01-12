Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Những cột mốc lịch sử đang chờ U23 Việt Nam

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau những gì đã thể hiện tại VCK U23 châu Á 2026, có rất nhiều cột mốc lịch sử vẫy gọi U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Saudi Arabia đêm nay.

afc-u23-asian-cup-2026-post-match-1.jpg
Ảnh: AFC

Tại VCK U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đã toàn thắng hai trận đầu ở bảng D (3-1 trước U23 Kuwait, 2-0 trước U23 Malaysia) nhưng lại để thua U23 Uzbekistan 0-3 ở trận thứ ba.

Vì vậy, sau khi đánh bại U23 Jordan cùng U23 Kyrgyzstan ở hai trận đầu tiên của VCK U23 châu Á 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội trở thành đội U23 Việt Nam đầu tiên trong lịch sử tham dự giải đấu toàn thắng cả 3 trận, thu về trọn vẹn 9 điểm ở giai đoạn vòng bảng.

Bên cạnh đó, nếu đánh bại U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam cũng sẽ nối dài chuỗi chiến thắng liên tiếp ở các trận chính thức lên 14 trận, mạch thắng dài nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý là toàn bộ số trận thắng này đều được thực hiện dưới thời HLV Kim Sang-sik. Có nghĩa chiến lược gia người Hàn Quốc đạt tỷ lệ thắng 100% cùng U23 Việt Nam.

Với đội tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Kim Sang-sik dẫn dắt 13 trận chính thức, thắng 11, hòa 1 và thua 1. Trong trường hợp AFC xử thua Malaysia 0-3, đảo ngược thất bại 4-0 trước đó, ông thầy 49 tuổi sẽ không thua ở mọi trận chính thức cùng cả hai đội tuyển, U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam, đạt tỷ lệ thắng lên tới 96,2% (26/27 trận). Trong quá khứ, không có bất cứ HLV nào tiến gần tới con số này.

Trở lại với đội U23 Việt Nam, một chiến thắng nữa sẽ đưa đội quân của HLV Kim Sang-sik thành đội kiếm được nhiều trận thắng nhất trong một kỳ U23 châu Á (không tính đá luân lưu). Trước đây, thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam trong một kỳ tham dự là 2 trận thắng vào năm 2024. Ngay cả ở chiến tích Thường Châu 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng chỉ thắng 1 trận trong 90 phút (2 trận khác thắng luân lưu).

Tính tổng 6 kỳ tham dự VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đang có 6 chiến thắng, bằng tổng trận thắng của các quốc gia Đông Nam Á khác, gồm Thái Lan (3), Indonesia (2) và Malaysia (1). Thêm một trận nữa, số chiến thắng của chúng ta sẽ nhiều hơn tổng kết hợp của phần còn lại Đông Nam Á.

Ngoài ra, Thái Lan, Indonesia và Malaysia mỗi nước chỉ vượt qua vòng bảng một lần. Nếu tiến vào tứ kết, U23 Việt Nam sẽ có 4 lần góp mặt ở vòng knock-out. Thêm lần nữa, thành tích này nhiều hơn các nước Đông Nam Á cộng lại.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #bxh bảng A U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #nhận định U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #soi kèo U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #tỷ lệ U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #tường thuật U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #kênh xem U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia live

Xem thêm

Cùng chuyên mục