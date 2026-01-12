'U23 Thái Lan sẽ chiến đấu tới cùng dù chỉ còn 1% hy vọng'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Với bàn gỡ mang lại trận hòa 1-1 trước U23 Iraq, U23 Thái Lan vẫn còn nguyên hy vọng đi tiếp dù đang xếp cuối bảng C VCK U23 châu Á.

615403414-1421921979288635-75043.jpg

Khi trận đấu với U23 Iraq khép lại, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul than phiền rằng các cầu thủ U23 Thái Lan vẫn tiếp tục mắc sai lầm khiến đội trả giá bằng quả phạt đền. Tuy nhiên, ông đã dành những lời khen ngợi cho học trò khi tất cả đã thi đấu tốt hơn mong đợi.

"U23 Thái Lan đến với VCK U23 châu Á với dàn cầu thủ trẻ, nhưng những gì họ thể hiện vượt quá kỳ vọng, đồng thời thể hiện sự đoàn kết và tinh thần đồng đội tuyệt vời", HLV 51 tuổi cho biết, "Ở trận đấu đầu tiên, dù phải chơi với 10 người nhưng các cầu thủ vẫn chiến đấu hết sức mình, bộc lộ mọi khả năng. Trận đấu với U23 Iraq cũng vậy. Chúng tôi bị dẫn trước nhưng không từ bỏ, sau đó tìm được bàn gỡ hòa và suýt giành chiến thắng trong những phút cuối nếu thủ môn đối phương không xuất sắc".

Theo HLV Thawatchai, mục tiêu của U23 Thái Lan là vào tứ kết và kết quả hòa 1-1 khiến cơ hội vẫn còn nguyên. Hiện U23 Thái Lan đứng cuối bảng C với 1 điểm sau 2 trận, sau U23 Iraq (2 điểm), U23 Australia (3) và U23 Trung Quốc (4). Mặc dù vậy, cơ hội của Bầy voi chiến vẫn rộng mở. Trong trận cuối cùng, nhiệm vụ duy nhất thầy trò HLV Thawatchai phải làm là đánh bại U23 Trung Quốc.

615483149-1421932445954255-79515.jpg

Nếu chiến thắng, U23 Thái Lan sẽ có 4 điểm, bằng với U23 Trung Quốc nhưng lại hơn về thành tích đối đầu. Họ sẽ lập tức giành vé vào tứ kết mà không cần lo lắng về kết quả trận đấu còn lại giữa U23 Iraq và U23 Australia. Bất kể kết quả thế nào, U23 Thái Lan vẫn sẽ đứng thứ hai trong bảng.

HLV Thawatchai tuyên bố đã sẵn sàng cho trận quyết chiến cuối cùng với U23 Trung Quốc, quên đi thực tế đội bóng này từng đánh bại ông và các học trò vào tháng 10 năm ngoái với tỷ số 1-3. "U23 Thái Lan luôn mạnh mẽ khi đối mặt khó khăn. Dù chỉ có 1% hy vọng, chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể", ông nhấn mạnh.

Trong 5 lần tham dự VCK U23 châu Á trước đây, U23 Thái Lan chỉ duy nhất một lần vượt qua vòng bảng. Đó là vào năm 2020, khi giải đấu được tổ chức tại chính xứ sở chùa vàng.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel

Thanh Hải
