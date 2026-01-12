Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Vượt qua Real Madrid đầy kịch tính, Barcelona vô địch Siêu Cúp Tây Ban Nha

Khanh Kiều
TPO - Cú đúp của tiền đạo Raphinha giúp Barcelona thắng nghẹt thở trước đại kình địch Real Madrid trong chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha.

l6i6kvc3g5huldgpu3xdrzih4q-176-6142-3997-1768172100.jpg
Raphinha tỏa sáng rực rỡ trong trận chung kết với Real Madrid.

Barcelona đã có một màn trình diễn ấn tượng trong trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha 2026, vượt qua đại kình địch Real Madrid với tỷ số 3-2 trên sân King Abdullah Sports City, để đăng quang danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Trận El Clasico căng thẳng này chứng kiến nhiều pha thay đổi tỷ số và những khoảnh khắc quyết định đến từ cả hai đội.

Raphinha là ngôi sao sáng nhất trận khi anh lập cú đúp, trong đó có bàn thắng quyết định ở phút 73, giúp Barcelona vượt lên dẫn trước. Robert Lewandowski cũng góp công bằng một pha lập công. Bên phía Real Madrid, Vinicius Junior và Gonzalo Garcia ghi hai bàn thắng cho đội bóng Hoàng gia trong hiệp một trước khi Barcelona tái lập thế dẫn bàn. Bàn thắng của Vinicius là một siêu phẩm, khi ngôi sao người Brazil đi bóng lắt léo bên cánh trái, xộc vào vòng cấm Barcelona rồi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Joan Garcia.

Hiệp 2 diễn ra cân bằng, Barcelona chủ trương kiểm soát bóng, trong khi Real Madrid tập trung vào việc phòng ngự và chờ đợi các pha phản công. Bàn thắng quyết định của trận đấu được ghi do công của Raphinha. Cú ra chân của anh đã chạm chân trung vệ Raul Asencio khiến thủ môn Courtois không kịp phản ứng.

Sau khi nhận bàn thua, HLV Xabi Alonso buộc phải tung siêu sao Kylian Mbappe vào sân nhằm tạo ra đột biến trong khâu tấn công. Real Madrid đã tạo ra nhiều cơ hội vào cuối trận đấu nhưng chuyển hóa được thành bàn thắng. Frenkie de Jong nhận thẻ đỏ vào phút bù giờ trong hiệp 2 sau một pha phạm lỗi, khiến Barcelona phải thi đấu với 10 người trong những phút cuối cùng. Dù vậy, họ vẫn đứng vững trước những đợt tấn công của đối thủ để bảo toàn chiến thắng chung cuộc.

Với thắng lợi 3-2, Barcelona lên ngôi vô địch Siêu Cúp Tây Ban Nha lần thứ 16, một kỷ lục trong lịch sử giải đấu. Đội bóng xứ Catalan phục thù thành công sau thất bại 1-2 trước đại kình địch Real Madrid trong trận lượt đi La Liga mùa này. Đây là danh hiệu thứ 4 của Barcelona dưới triều đại của HLV Hansi Flick. Kể từ khi chiến lược gia người Đức nắm quyền, Barcelona giành chiến thắng trong cả 3 trận chung kết.

