Đối đầu với U23 Việt Nam, các ngôi sao của U23 Saudi Arabia đồng loạt mong chờ sự trợ giúp của... Đấng tối cao

Thanh Hải
TPO - Trước trận đấu được mô tả là "rất khó khăn" với U23 Việt Nam, các cầu thủ U23 Saudi Arabia hy vọng họ sẽ được Thiên Chúa phù hộ để giành chiến thắng.

1000042954.jpg

Sau thất bại tai hại trước U23 Jordan, U23 Saudi Arabia đang rơi vào tình cảnh ngặt nghèo. Đội quân của HLV Luigi Di Biagio buộc phải thắng U23 Việt Nam để giành quyền đi tiếp, tránh thảm họa chủ nhà bị loại sớm.

Trước trận quyết định gặp U23 Việt Nam, cầu thủ chạy cánh Abdulaziz Al-Aliwa khẳng định Chim ưng xanh đang tập trung cao độ và hoàn toàn sẵn sàng cho thử thách khó khăn phía trước. Anh nói với tờ Asharq Al-Awsat: “Chúng tôi đang nỗ lực tuân thủ các chỉ đạo của HLV và hy vọng, với sự giúp đỡ của Thiên Chúa (hay Allah, hoặc Đấng tối cao), sẽ có 3 điểm trước U23 Việt Nam và giành quyền vào vòng trong. Mục tiêu của tôi là được gọi vào đội tuyển quốc gia, nhưng điều tối quan trọng bây giờ là thắng U23 Việt Nam để có vé đi tiếp".

Trung vệ Mohammed Al-Dossari thì cho biết, bầu không khí của U23 Saudi Arabia rất lý tưởng và công tác chuẩn bị cho trận đấu với U23 Việt Nam cũng đang ở mức tốt nhất. "Trận đấu này có thể Ban huấn luyện thực hiện các điều chỉnh về mặt chiến thuật, với một cách tiếp cận khác. Điều này không ảnh hưởng quá nhiều bởi chúng tôi đã quen với các chiến thuật đa dạng, tùy theo yêu cầu của từng trận đấu. Tinh thần toàn đội đang lên cao. Với sự phù hộ của Thiên Chúa, hy vọng chúng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu".

Thủ môn Hamed Youssef, người đang bắt cho CLB Al-Ittihad nhấn mạnh, các cầu thủ U23 Saudi Arabia nhận thức đầy đủ được tầm quan trọng cũng như sự khó khăn của trận đấu với U23 Việt Nam, nhưng anh tin tưởng "tối nay Thiên Chúa sẽ đứng về Chim ưng xanh và sẽ đạt được những điều kiện cần thiết để giành quyền đi tiếp".

Với HLV Di Biagio, ông vẫn cho rằng các cầu U23 Saudi Arabia "có tiềm năng rất lớn để chơi tốt hơn những gì đã thể hiện", và trong bối cảnh khó khăn, tất cả phải nêu cao tinh thần đoàn kết, học hỏi từ các sai lầm và cùng nhau chiến thắng.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
