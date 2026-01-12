Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

U23 Việt Nam phải giải 'dớp' toàn thua trước U23 Saudi Arabia

Đặng Lai
TPO - Từ 2007 tới nay, U23 Việt Nam luôn thua U23 Saudi Arabia và có trận thua với khoảng cách 3 bàn. Đây chính là lời cảnh báo dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trước trận đấu vào tối 12/1.

Tình thế ở bảng A đang diễn biến hết sức phức tạp. U23 Saudi Arabia từ chỗ nắm lợi thế thì nay đang gặp bất lợi vì họ phải đánh bại U23 Việt Nam với cách biệt 2 bàn trở lên. Trong khi đó U23 Việt Nam tưởng như đã 99% đi tiếp thì vẫn chưa thể rõ số phận. Đội sẽ bị loại nếu thua Saudi Arabia với cách biệt tối thiểu 3 bàn.

Nếu trường hợp này xảy ra, U23 Việt Nam sẽ kém U23 Jordan về thành tích đối đầu (tính giữa 3 đội). Dù biết, khả năng này không dễ thành hiện thực nhưng trong quá khứ, U23 hay đội Olympic Việt Nam đã từng nhiều lần thua Saudi Arabia và có trận thua với cách biệt 3 bàn.

Trận thua đó diễn ra năm 2011. Khi ấy chưa có giải U23 châu Á nên các đội phải đá vòng loại để chọn ra đại diện tham dự Thế vận hội. Tại trận lượt về vòng loại Olympic 2012, U23 Việt Nam tiếp U23 Saudi Arabia trên sân nhà. Đội hình gồm những Văn Thắng, Văn Quyết, Trọng Hoàng... đã thua 1-4 và dừng bước.

Văn Chuẩn bị đuổi khi U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia 0-2 tại tứ kết U23 châu Á 2022

Đây là trận thua nặng nề nhất của Việt Nam trước Saudi Arabia tính ở sân chơi U23. Còn lại 4 lần gặp nhau khác từ 2008 tới nay, U23 Việt Nam đều thua đối thủ Tây Á này với cách biệt chênh lệch.

Năm 2007 tại vòng loại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, U23 Việt Nam đã gục ngã 0-2 trước U23 Saudi Arabia. Đến lượt đi vòng loại Olympic 2012, tỷ số 2-0 nghiêng về Saudi Arabia tái hiện.

Trong 2 lần giáp mặt nhau gần nhất, Việt Nam cũng thua đối thủ này với khoảng cách 2 bàn. Tứ kết U23 châu Á 2022, thế hệ của những Văn Tùng, Văn Chuẩn đã thua 0-2. Và ở Á vận hội 2022, Việt Nam bị Saudi Arabia đánh bại 3-1.

Trong số các đại diện Tây Á, Saudi Arabia chính là cái tên gieo sầu nhiều nhất cho U23 Việt Nam trong gần 2 thập kỷ trở lại đây. Vì vậy, chắc chắn HLV Kim Sang-sik và các học trò sẽ đối diện với nhiều áp lực khi đối đầu U23 Saudi Arabia vào tối 12/1. Nhưng với phong độ cao cùng việc Saudi Arabia đang triển khai thứ bóng đá khá thiếu hiệu quả, có thể tin giờ là lúc U23 Việt Nam chấm dứt mạch thua này.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
