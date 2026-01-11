U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Saudi Arabia: Thanh Nhàn sẵn sàng xung trận

TPO - Chiều ngày 11/1, U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trước trận đấu với U23 Saudi Arabia. Trong bầu không khí hứng khởi với tinh thần vô cùng thoải mái, Thanh Nhàn cùng các đồng đội hoàn toàn sẵn sàng cho thử thách mang tên chủ nhà.

Ảnh: Tedtran TV

Trước buổi tập chiều ngày 11/1, HLV Kim Sang-sik đã dặn dò các cầu thủ U23 Việt Nam về tầm quan trọng của trận đấu với U23 Saudi Arabia, nhấn mạnh sức mạnh cũng như lợi thế của đội chủ nhà và hy vọng vào một màn trình diễn xuất sắc nữa từ các học trò. Dĩ nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng không mong đợi các tình huống sai lầm như ở trận đấu với U23 Kyrgyzstan tái diễn. Quan trọng là sự tập trung cao độ, và ông yêu cầu Đình Bắc, Hiểu Minh cùng các đồng đội phải duy trì điều đó ở mọi trận đấu.

Với hai chiến thắng ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đang có khởi đầu ấn tượng nhất kể từ khi tham dự giải đấu lần đầu vào năm 2016. Ngay cả trong chiến tích Thường Châu 2018, đội quân của HLV Park Hang-seo cũng chỉ thắng duy nhất 1 trận trong cả chiến dịch (trước U23 Australia ở vòng bảng, còn lại thắng ở loạt luân lưu).

HLV Kim Sang-sik thậm chí muốn các cầu thủ làm tốt hơn thế khi đánh bại cả U23 Saudi Arabia để tạo nên thành tích toàn thắng cả 3 trận, tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng. Nếu làm được điều này, chúng ta có thể tránh được U23 Nhật Bản, đội đang thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng B.

Tuy nhiên, như chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ trước đó, các cầu thủ của ông đang ở trạng thái tinh thần rất cao và khát khao chiến thắng mạnh mẽ. Vì vậy dù gặp đội nào ở tứ kết, U23 Việt Nam cũng hết sức tự tin, trở thành một đội bóng mà mọi đối thủ đều phải dè chừng.

Mặc dù vậy, với mục tiêu tiến xa ở VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik sẽ có các tính toán hợp lý về mặt nhân sự nhằm duy trì nền tảng thể lực tốt nhất trong bối cảnh thi đấu với mật độ 3 ngày/trận. Ở buổi tập ngày 10/1, ông đã cho các cầu thủ đá chính trong trận đấu với U23 Kyrgyzstan thả lỏng và phục hồi. Sang ngày 11/1, cũng là buổi tập cuối cho trận đấu với U23 Saudi Arabia, toàn bộ các cầu thủ tập luyện với giáo án chung, với các bài chiến thuật nhằm đối phó với đội chủ nhà. Một số người bị nghi ngờ chấn thương như Phạm Lý Đức hay Xuân Bắc đều cho thấy họ hoàn toàn ổn.

Sẽ không loại trừ khả năng ở trận này, HLV Kim Sang-sik sẽ cho một số trụ cột nghỉ ngơi, đồng thời xem xét khả năng ra sân của Thanh Nhàn. Trong hai buổi tập đã qua, tiền đạo của PVF-CAND đã tập với cường độ cao cùng các đồng đội. Anh cũng cho thấy thể trạng sẵn sàng 100% khi tranh chấp đầy mạnh mẽ và phối hợp nhuần nhuyễn với Đình Bắc ở bài đối kháng 3 đấu 3.

Sau khi có tên trong danh sách đăng ký nhưng không vào sân trận trước, cuộc chạm trán với U23 Saudi Arabia là cơ hội để Thanh Nhàn tái xuất, tìm lại cảm giác thi đấu để có thể chơi với phong độ tốt nhất trong trường hợp U23 Việt Nam tiến vào tứ kết.

Một số hình ảnh tập luyện của U23 Việt Nam:

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tới tận sân tập để động viên và quan sát buổi tập của U23 Việt Nam. (Ảnh: Tedtran TV)

Các cầu thủ đang vô cùng phấn chấn với các kết quả đã đạt được ở hai trận đầu VCK U23 châu Á 2026. (Ảnh: Tedtran TV)

Họ sẵn sàng bước vào trận tiếp theo với tâm thế tốt nhất. (Ảnh: Tedtran TV)

Không gì khác, mục tiêu của toàn đội vẫn là 3 điểm trọn vẹn. (Ảnh: Tedtran TV)

Thanh Nhàn đã bình phục gần như hoàn toàn chấn thương. Trong bài tập 3 đấu 3 ngày hôm trước, Thanh Nhàn tỏ ra vô cùng sung sức và không còn bị ảnh hưởng bởi chấn thương gặp phải trước thềm giải đấu. (Ảnh: Tedtran TV)

Tiền đạo của PVF-CAND đang chờ đợi những phút đầu tiên tại VCK U23 châu Á 2026. (Ảnh: Tedtran TV)