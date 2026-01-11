Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Số chiến thắng ở giải U23 châu Á của Việt Nam hơn cả Đông Nam Á cộng lại

Đặng Lai

TPO - U23 Việt Nam đã đánh bại 2 đối thủ ở vòng bảng U23 châu Á năm nay để nâng tổng số chiến thắng lên con số 8. Cả khu vực Đông Nam Á gộp lại cũng không bằng thống kê này của U23 Việt Nam.

vietnam.jpg

Tổng cộng, các đội Đông Nam Á khác chỉ thắng được 7 trận ở sân chơi U23 châu Á. Trong số này, 3 thuộc về Thái Lan, 1 thuộc về Malaysia và 3 thuộc về Indonesia. Thái Lan lần lượt vượt qua Bahrain 5-0 năm 2020, đánh bại Malaysia 3-0 năm 2022 và hạ Iraq 2-0 năm 2024. Thái Lan đã tham dự 5 VCK thì chỉ có 1 lần họ vượt qua được vòng bảng. Đó là vòng chung kết 2020 được tổ chức trên sân nhà.

Năm nay, Thái Lan đang đối diện với nguy cơ bị loại sớm. Họ đã thua Australia 1-2 trong ngày ra quân. Hôm nay nếu không thắng Iraq, gần như chắc chắn U23 Thái Lan sẽ dừng bước.

Indonesia cũng có 3 trận thắng ở VCK U23 châu Á. Tất cả diễn ra ở kỳ gần nhất khi họ đứng thứ 4 chung cuộc. Tại kỳ 2024, thầy trò Shin Tae Yong lần lượt thắng Australia 1-0, Jordan 4-1 và Hàn Quốc 2-2 (luân lưu 11-10). Chiến thắng còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu lục thuộc về Malaysia.

thai-lan-malaysia-1-4859.jpg
Tại VCK U23 châu Á, Malaysia chỉ thắng 1, còn Thái Lan là 3 trận

Ở Đông Nam Á, Myanmar cũng từng góp mặt ở 1 VCK U23 nhưng họ thua cả 3. Tổng cộng, các đội tuyển trong khu vực chỉ thắng 7 trận. Trong khi đó nếu tính cả luân lưu, U23 Việt Nam đã đánh bại 8 đối thủ ở các VCK châu Á, gồm 6 trận ở thời gian chính thức và 2 ở loạt luân lưu.

Nếu Thái Lan không thể giành được 3 điểm trước Iraq vào tối nay, vị thế số 1 về tổng số chiến thắng của Việt Nam vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh tổng số chiến thắng hơn cả Đông Nam Á gộp lại, Việt Nam còn sở hữu nhiều cột mốc ấn tượng khác.

Giải U23 châu Á đang diễn ra vòng chung kết thứ 7. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á tham dự nhiều lần nhất. Chỉ 1 lần Việt Nam không thể góp mặt ở sự kiện này, đó là kỳ đầu tiên vào năm 2013. Còn lại trong 6 vòng chung kết, Việt Nam đều góp mặt.

Ở Thường Châu 2018, Việt Nam đã tiến tới chung kết và chỉ chịu thua Uzbekistan với bàn thua ở hiệp phụ. Cho đến nay, việc vào tới chung kết vẫn là thành tích cao nhất khu vực Đông Nam Á. Các quốc gia khác đều kém xa cột mốc của Việt Nam. Thái Lan hầu như bị loại sớm, chỉ 1 lần vượt qua được vòng bảng. Malaysia cũng tương tự trong khi Indonesia tiến sâu nhất là bán kết.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
