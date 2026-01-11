U23 Saudi Arabia phải tập chống 'bóng chết' để hạn chế nguồn sống của U23 Việt Nam

TPO - Truyền thông Saudi Arabia cho hay ở buổi tập mới nhất, đội chủ nhà đã phải tập bóng bổng, rèn các bài đánh cố định nhằm hạn chế sức mạnh tấn công của U23 Việt Nam...

Bảng A đang chứng kiến ​​sự cạnh tranh khốc liệt giữa bốn đội: Saudi Arabia, Việt Nam, Jordan và Kyrgyzstan. Jordan đã tạo nên bất ngờ khi giành chiến thắng 3-2 trước Saudi Arabia, khiến nhiệm vụ của chủ nhà càng thêm khó khăn. Để giành vé vào vòng tiếp theo, họ cần nỗ lực gấp đôi, giành chiến thắng trong trận đấu còn lại với U23 Việt Nam.

Không những thắng, U23 Saudi Arabia còn phải tạo chênh lệch ít nhất 2 bàn với Việt Nam (nếu thắng 2-0 thì Việt Nam và Saudi Arabia đi tiếp, nếu thắng từ 3-0 trở lên, Saudi Arabia và Jordan đi tiếp). Nhưng trước khi nghĩ tới việc ghi bàn, chủ nhà cần tập trung vào nhiệm vụ bẻ gãy những pha ‘bóng chết’ nguy hiểm của U23 Việt Nam.

Theo ghi nhận của truyền thông Arab, ở buổi tập mới đây ban huấn luyện U23 Saudi Arabia đã cho các cầu thủ rèn các pha bóng cố định. “Sau trận gặp Jordan, U23 Saudi Arabia đã bước vào chuẩn bị cho trận đấu với U23 Việt Nam. Các cầu thủ đá chính trước Jordan tập phục hồi nhẹ nhàng nhằm giảm mệt mỏi và đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Saudi Arabia sẽ chú trọng nhiều hơn tới các pha cố định

Trong khi đó, phần còn lại của đội bắt đầu với các bài tập thể lực cường độ cao, tiếp theo là các bài tập chiến thuật. Buổi tập kết thúc với phần tập trung vào tình huống cố định, do tầm quan trọng then chốt của chúng trong trận đấu”, tờ Khaleeji News viết.

“Theo các nguồn tin thân cận với đội tuyển, HLV Di Biagio đang phân tích màn trình diễn của Việt Nam để xác định điểm mạnh, điểm yếu của đối phương. Mục tiêu của đội là khai thác điểm yếu, giảm thiểu mối đe dọa từ họ trong trận đấu sắp tới. Cuộc gặp với Việt Nam được xem là một bài kiểm tra thực sự đối với U23 Saudi Arabia.

HLV Di Biagio đang dựa vào một kế hoạch thi đấu cân bằng, kết hợp giữa phòng ngự chắc chắn và tấn công nhanh, hướng đến chiến thắng trước Việt Nam. Ông cũng đặc biệt chú trọng đến khía cạnh tinh thần và tâm lý của các cầu thủ để giúp họ vượt qua mọi áp lực”.

Sự dè chừng của chủ nhà với vũ khí “bóng chết” của Việt Nam là không bất ngờ. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đang triển khai rất tốt các pha tấn công như thế này. Cả 4 bàn từ đầu giải của Việt Nam đều đến từ những pha dàn xếp cố định. 2 bàn từ chấm penalty cũng xuất phát từ các pha phạt góc (bóng tạt vào và hậu vệ đối thủ phạm lỗi trong vòng cấm), trong khi 2 bàn còn lại cũng được châm ngòi từ chấm phạt góc.

Các quan chức tại Tổng cục Thể thao đang theo dõi sát sao diễn biến của giải đấu này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ đội tuyển quốc gia Saudi Arabia, cung cấp mọi thứ cần thiết để đội tuyển giành chiến thắng. Họ cũng cam kết duy trì liên lạc thường xuyên với ban huấn luyện và các cầu thủ để đảm bảo môi trường lý tưởng cho việc chuẩn bị và tập trung. Quá trình chuẩn bị của đội tuyển đang được Chủ tịch Hội đồng giám sát trực tiếp.

Buổi tập hôm nay dự kiến ​​sẽ có sự hiện diện hạn chế của giới truyền thông, việc quay phim và đưa tin chỉ được phép trong 15 phút đầu tiên. Biện pháp này là do ban huấn luyện muốn duy trì sự tập trung của các cầu thủ và tránh mọi sự xao nhãng trước trận đấu quan trọng. Đây là chiến thuật thường thấy trong các đợt tập huấn của đội tuyển quốc gia trước những trận đấu quyết định.

Đội tuyển quốc gia Saudi Arabia đang chuẩn bị đối đầu với Việt Nam với một đội hình đa dạng, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ.