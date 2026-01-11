U23 Việt Nam chú ý: U20 Việt Nam từng bị loại cay đắng với 6 điểm trong tay

TPO - U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A giải U23 châu Á 2026 với 6 điểm tuyệt đối nhưng vẫn có nguy cơ bị loại vào phút chót. Cách đây 3 năm, U20 Việt Nam từng bị loại cay đắng ở vòng chung kết U20 châu Á sau khởi đầu tương tự.

Khuất Văn Khang từng trải qua bi kịch của U20 Việt Nam. Ảnh: AFC

Cục diện bảng A giải U23 châu Á 2026 trở nên cực kỳ phức tạp sau khi đội chủ nhà U23 Saudi Arabia thua sốc U23 Jordan 2-3. Kết quả này khiến U23 Việt Nam chưa thể giành vé sớm vào tứ kết dù toàn thắng 2 trận đầu tiên và đang dẫn đầu bảng.

Ở trận cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Saudi Arabia, trong khi U23 Jordan đối đầu với Kyrgyzstan. Cho dù chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp, U23 Việt Nam vẫn có khả năng bị loại nếu thua đậm đội chủ nhà.

Cụ thể, U23 Việt Nam sẽ bị loại nếu thua U23 Saudi Arabia với tỷ số 0-3, hoặc với cách biệt 4 bàn trở lên trong khi U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan. Trong kịch bản này, U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia và U23 Jordan cùng có 6 điểm, nhưng đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ rơi xuống hạng 3 vì các chỉ số đối đầu thấp hơn.

Trong thực tế, khả năng kịch bản này xuất hiện rất thấp với những gì các đội bóng đã thể hiện. U23 Saudi Arabia liên tiếp gây thất vọng trong khi U23 Việt Nam trình diễn lối chơi thuyết phục ở hai trận đầu tiên. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá, và U23 Việt Nam cần dồn toàn lực cho 90 phút sắp tới.

Cách đây 3 năm, U20 Việt Nam từng bị loại cay đắng ở giải U20 châu Á 2023 sau khởi đầu như mơ. Ở giải đấu đó, U20 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt lần lượt đánh bại Australia 1-0 và Qatar 2-1 để dẫn đầu bảng sau 2 lượt đầu tiên, hơn U20 Australia và U20 Iran 3 điểm.

Ở lượt trận cuối, U20 Việt Nam chỉ cần hòa U20 Iran là đi tiếp với ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn thua 1-3 và bị loại vì chỉ số đối đầu thua kém U20 Iran và U20 Australia.

Đội hình U20 Việt Nam trải qua “bi kịch” đó vẫn còn nhiều ngôi sao đang khoác áo U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay, bao gồm Cao Văn Bình, Lê Văn Hà, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đình Bắc. Họ chắc chắn sẽ nhắc lại bài học cũ cho các đồng đội trước trận quyết đấu với U23 Saudi Arabia vào ngày mai.

