Người hâm mộ Đông Nam Á ngả mũ thán phục U23 Việt Nam

Đặng Lai

TPO - U23 Việt Nam lại tạo nên một cột mốc kỳ vỹ khác khi đánh bại U23 Saudi Arabia 1-0. Chiến thắng vừa qua khiến chính những cổ động viên kình địch của bóng đá Việt Nam ở Đông Nam Á phải ngã mũ thán phục.

u22-viet-nam-u22-thai-lan-3.jpg

Ở trận đấu vừa kết thúc rạng sáng nay, U23 Việt Nam đã trải qua hơn 90 phút đầy khó khăn trước U23 Saudi Arabia. Tuy bị áp đảo nhưng bằng thế trận hợp lý, bằng hàng phòng ngự vững chắc với thủ môn Trung Kiên làm đầu tàu, U23 Việt Nam đã ngăn cản hết cú đá này đến cú đá khác của đối phương.

Sau 26 pha hãm thành, tất cả những gì U23 Saudi Arabia có được chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán, trong khi Việt Nam chỉ cần 1 pha dứt điểm trúng đích duy nhất để kết liễu đối thủ.

Với 3 chiến thắng, giành 9 điểm tuyệt đối, U23 Việt Nam hiên ngang tiến vào tứ kết U23 châu Á với vị trí nhất bảng A. Không những về kết quả, lối chơi của U23 Việt Nam cũng khiến người hâm mộ mãn nhãn.

Đến cả những cổ động viên kình địch ở Indonesia hay Thái Lan đều phải thừa nhận sự vượt trội về chiến thuật, lối chơi của U23 Việt Nam so với những nền bóng đá khác trong khu vực cũng như châu lục.

img-7847.jpg
Một trong rất nhiều bình luận tán dương U23 Việt Nam

Hàng loạt bình luận khen ngợi đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã xuất hiện trên nhiều trang mạng Đông Nam Á. Một người hâm mộ Thái Lan bình luận: “Tôi không vui vẻ gì khi bóng đá Việt Nam áp đảo Thái Lan nhưng phải thừa nhận rằng từ cách họ triển khai bóng, kiểm soát thế trận đến những pha tấn công thì họ đều hơn hẳn các quốc gia còn lại trong khu vực. Tôi đang thấy một Việt Nam chơi sòng phẳng với các thế lực hàng đầu châu Á”.

Bình luận đến từ NHM tên Kansiree: “U23 Việt Nam cầm bóng rất chắc, luân chuyển bóng rất hợp lý. Các tình huống ban bật nhịp nhàng của U23 Việt Nam thực sự rất ấn tượng. Họ không phòng thủ bị động, để đối phương lấn át mà giăng ra thế trận đầy chủ động, khiến các đội mạnh hơn mắc bẫy”.

Fan tên James Srijaroensak đến từ Thái Lan thì nhận xét: “U23 Việt Nam triển khai bóng ngắn rất tốt, gần như không bị mất bóng. Họ luân chuyển nhịp nhàng và liên tục khiến đối thủ rất khó lấy bóng. Xét về khoản này, Thái Lan thua xa”.

Trong khi đó, fan Irianto của Indonesia nhấn mạnh rằng với nền tảng phát triển vững chãi, Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ tới tương lai. "Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao đội U23 Việt Nam vô địch hết giải này đến giải khác ở khu vực. Họ đang trở thành một phiên bản tốt hơn và đủ sức thách thức các ông lớn. Tôi xin bày tỏ sự ngưỡng mộ từ Indonesia".

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
#U23 châu Á #U23 Việt Nam #Việt Nam #bóng đá Việt Nam #kết quả bóng đá #U23 Saudi Arabia #Đình Bắc #Trung Kiên

