Thể thao

Google News

Minh Phúc U23 Việt Nam: 'Chúng tôi đã chiến đấu bằng tinh thần của con người Việt Nam'

Thanh Hải
TPO - Để làm nên 3 trận toàn thắng ở VCK U23 châu Á, theo tiền vệ Phạm Minh Phúc, đó là nhờ các cầu thủ U23 Việt Nam đã phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trên sân chơi châu lục.

Tất cả đã nghĩ về những khó khăn mà U23 Việt Nam phải đối mặt trong trận đấu với chủ nhà U23 Saudi Arabia, cũng như ở hành trình VCK U23 châu Á, nơi tập hợp những đội bóng hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi đã tạo ra những kết quả đáng ngưỡng mộ khi đánh bại U23 Saudi Arabia cùng hai đối thủ khác ở bảng A, qua đó tiến vào tứ kết với ngôi đầu bảng.

"Nhìn lại cả 3 trận đấu, chúng tôi đã chiến đấu bằng tinh thần của con người Việt Nam, thừa quyết liệt nhưng đủ bình tĩnh, tự tin để đối phó với các thách thức. Những yếu tố này được thể hiện cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Đó là lý do U23 Việt Nam đã giải mã mọi đối thủ và làm nên thành tích toàn thắng", cầu thủ đang khoác áo CAHN chia sẻ trên đường rời Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium, nơi ghi dấu chiến thắng ấn tượng 1-0 của U23 Việt Nam khiến chủ nhà bị loại.

"Riêng trận thắng hôm nay, chúng tôi có quyền tự hào vì đã chơi với một tinh thần mạnh mẽ, xử lý tốt áp lực tấn công cường độ cao của U23 Saudi Arabia, đứng vững trong 90 phút và sở hữu bàn thắng quyết định", anh cho biết.

Khi cánh cửa tứ kết đã mở, Minh Phúc cùng đồng đội sẽ đối mặt với thử thách hứa hẹn còn lớn hơn. Theo tiền vệ 21 tuổi, "U23 Việt Nam luôn tiếp cận các trận đấu như thể đó là trận chung kết", và toàn đội "sẽ tiếp tục ra sân với tinh thần đó ở những trận sắp tới dù đối thủ là ai". "Hiện U23 Việt Nam chưa nghĩ quá xa, mà tập trung vào trận tứ kết trước", Minh Phúc nói.

Theo lịch thi đấu, đội quân của HLV Kim Sang-sik sẽ chơi trận tứ kết gặp đội nhì bảng B vào ngày 16/1 cũng tại sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium ở Jeddah.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
