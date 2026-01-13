Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

HLV Luigi Di Biagio: 'U23 Saudi Arabia chơi quá tốt, tôi không thể hiểu sao lại không thắng'

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận thất bại trước U23 Việt Nam và bị loại ngay sau vòng bảng dù là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2026, HLV Luigi Di Biagio một mực nói rằng U23 Saudi Arabia đã chơi không có gì để chê, nhưng lại nhận cái kết nghiệt ngã.

afc-u23-asian-cup-2026-match-10.jpg

"Trước trận đấu, chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ về việc sẽ giành vé đi tiếp. U23 Saudi Arabia có sự chuẩn bị rất tốt, và trên thực tế, những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân đúng với những gì chúng tôi tính toán. U23 Saudi Arabia kiên nhẫn, tổ chức tấn công bài bản và tạo ra nhiều cơ hội", HLV Luigi Di Biagio nói sau thất bại.

Chiến lược gia người Italia tiếp tục nhấn mạnh, các cầu thủ U23 Saudi Arabia đã làm rất tốt mọi thứ trong hiệp một. "Nhưng như tất cả đã thấy, không một cơ hội nào chuyển hóa thành bàn thắng. Tôi thực sự không thể đòi hỏi gì thêm ở các học trò của mình", ông than thở, "Sang hiệp hai, chúng tôi tiếp tục gia tăng sức ép và cũng có thêm một vài cơ hội ghi bàn khác. Thật khó hiểu khi mọi nỗ lực đều không một lần thành công".

"Hãy nhìn vào những con số thống kê. Nó thực sự gây kinh ngạc. Chúng tôi tung ra tới 26 cú dứt điểm so với 4 cú ít ỏi bên phía U23 Việt Nam, vậy mà lại nhận thất bại. Kịch bản nghiệt ngã đã xảy ra khi U23 Saudi Arabia bị trừng phạt ngay ở cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của đội bạn", HLV Luigi Di Biagio nói đầy cay đắng.

"Bóng đá là như vậy, chúng ta phải chấp nhận nó. Đây là bài học để các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn. Dù sao tôi cũng xin chúc mừng U23 Việt Nam vào tứ kết", HLV người Italia chia sẻ.

Từng vô địch U23 châu Á 2022 và là ứng cử viên hàng đầu tại giải năm nay với tư cách chủ nhà, việc U23 Saudi Arabia dừng cuộc chơi ngay sau vòng bảng khiến tương lai HLV Luigi Di Biagio không chắc chắn. Rất có thể quyết định sẽ sớm được đưa ra.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
