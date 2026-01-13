Đình Bắc tiết lộ kế hoạch được xây dựng chi tiết để anh ghi bàn hạ gục U23 Saudi Arabia

TPO - Sau chiến thắng trước U23 Saudi Arabia, cầu thủ ghi bàn duy nhất Nguyễn Đình Bắc đã tiết lộ, pha lập công của anh nằm trong tính toán của Ban huấn luyện.

Đình Bắc chia sẻ niềm vui sau chiến thắng. (Ảnh: AFC)

Giống như trận trước, Đình Bắc đã bắt đầu trận đấu với U23 Saudi Arabia trên băng ghế dự bị. Anh chỉ được tung vào sân đầu hiệp hai, và 18 phút sau, Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 đã ghi bàn thắng duy nhất nhấn chìm đội chủ nhà.

Đó là một pha phản công và Đình Bắc len lỏi giữa các cầu thủ đối phương để nhận bóng từ Ngọc Mỹ, tiếp tục lao xuống rồi dứt điểm quyết đoán ở góc rất hẹp, đánh bại thủ môn U23 Saudi Arabia.

"Trước trận đấu với U23 Saudi Arabia, lường trước áp lực lớn họ tạo ra, đồng thời U23 Việt Nam cũng xuất hiện sự mệt mỏi, suy giảm thể lực qua hai trận đầu tiên, Ban huấn luyện đã dặn dò các cầu thủ không nên đẩy quá cao, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội", Đình Bắc chia sẻ, "Với cá nhân tôi, trước khi rời băng ghế dự bị, Ban huấn luyện căn dặn khi vào sân phải chiến đấu hết mình để khai thác khoảng trống bên phía đối phương".

Đình Bắc tiết lộ thêm: "Thầy Kim cũng yêu cầu tôi tích cực hỗ trợ phòng ngự, và khi đội có bóng sẽ triển khai ra hai cánh, vì vậy khi nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng nhận bóng, di chuyển xuống phía dưới hàng thủ đối phương".

Theo Đình Bắc, người được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với U23 Saudi Arabia, bàn thắng là kết quả của chiến lược này. "Tôi rất cảm ơn các đồng đội cũng như Ban huấn luyện, những người đã thiết lập một kế hoạch cụ thể để tôi có thể lập công, mang lại trận thắng cho U23 Việt Nam".

Bên cạnh đó, Đình Bắc cũng nhấn mạnh, chiến thắng này là thành quả của sự nỗ lực, không chỉ riêng cá nhân nào mà cả toàn thể đội bóng, cũng như tinh thần đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm. U23 Việt Nam sẽ cố gắng duy trì những phẩm chất này để tiếp tục tiến xa trên hành trình VCK U23 châu Á 2026.