Thể thao

Google News

HLV Kim Sang-sik tạo nên đội U23 Việt Nam xuất sắc nhất lịch sử

Thanh Hải
TPO - Dựa trên những màn trình diễn đẳng cấp và đặc biệt là các con số thống kê, có thể khẳng định HLV Kim Sang-sik đang tạo nên đội U23 Việt Nam hay nhất từ trước đến nay.

afc-u23-asian-cup-2026-post-match-2.jpg

Chưa bao giờ các đội U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á có thể toàn thắng cả 3 trận vòng bảng cho đến khi đội quân của HLV Kim Sang-sik làm điều đáng kinh ngạc đó. Thầy trò chiến lược gia người Hàn Quốc tới VCK U23 châu Á 2026 với sự tự tin sẽ tạo nên kỳ tích, và sau 3 trận đó, họ thực sự đã làm.

Đánh bại U23 Jordan 2-0 ở trận mở màn, tiếp tục khiến U23 Kyrgyzstan ôm hận và bây giờ, quật ngã chủ nhà U23 Saudi Arabia, một trong những nền bóng đá lớn nhất châu Á, với 90 phút xuất sắc, U23 Việt Nam đã tiến vào tứ kết với 9 điểm trọn vẹn. Trước đây, số điểm tốt nhất mà chúng ta tạo ra chỉ là 6 (năm 2024 cùng HLV Hoàng Anh Tuấn.

Chưa hết, đội quân của HLV Kim Sang-sik còn vào vòng trong với ngôi đầu bảng, điều không một đội U23 Việt Nam nào trước đây làm được. Ở ba lần trước vượt qua vòng bảng, chúng ta chỉ đứng nhì bảng.

Nhưng đây mới là điều tuyệt vời nhất. Số điểm trọn vẹn cùng ngôi đầu mà Đình Bắc, Văn Khang cùng đồng đội tạo nên đều dựa trên những màn trình diễn vô cùng thuyết phục. U23 Việt Nam không đến giải châu lục để đá phòng ngự thụ động và trông chờ vào vận may. Chúng ta có thể tấn công hay phản công tùy ý, triển khai lối chơi hiện đại dựa trên kiểm soát bóng và chuyển đổi trạng thái nhanh.

Nếu như hai trận trước, các bàn thắng đều xuất hiện từ những pha đá phạt cố định thì trước U23 Saudi Arabia, đó là một tình huống phản công xuất sắc, sự phối hợp nhuần nhuyễn, đầy tính sáng tạo trước khi được hoàn tất bằng pha dứt điểm đẳng cấp.

Và như vậy, lịch sử tiếp tục được viết. U23 Việt Nam đã nối dài chuỗi chiến thắng liên tiếp ở các trận chính thức lên 14 trận, hình thành mạch thắng dài nhất từ trước đến nay, đồng nghĩa với việc HLV Kim Sang-sik đạt tỷ lệ thắng 100% cùng U23 Việt Nam.

Cuối cùng, chiến thắng này một lần nữa nhấn mạnh vai trò đầu tàu của Việt Nam ở Đông Nam Á cấp độ U23. Tính tổng 6 kỳ tham dự VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đã có 7 chiến thắng, nhiều hơn tổng kết hợp của phần còn lại Đông Nam Á với Thái Lan (3), Indonesia (2) và Malaysia (1). Chúng ta cũng có 4 lần góp mặt ở vòng knock-out, nhiều hơn các nước Đông Nam Á cộng lại (Thái Lan, Indonesia và Malaysia mỗi nước chỉ vượt qua vòng bảng một lần).

Thanh Hải
