Nhận định U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan, 23h30 ngày 12/1: Hy vọng mong manh

TPO - Nhận định bóng đá U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan, bảng A giải U23 châu Á 2026 lúc 23h30 ngày 12/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Cả hai đội đều còn hy vọng đi tiếp, nhưng rất mong manh.

jordan-omar-najhi.jpg
Đội bóng của HLV Omar Najhi đứng trước khe cửa hẹp

Nhận định U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan

Ở lượt đấu trước, U23 Jordan gây bất ngờ khi đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia 3-2. Kết quả này khiến cục diện bảng A trở nên cực kỳ phức tạp. U23 Việt Nam chưa chắc giành vé đi tiếp dù có 6 điểm trong tay, trong khi U23 Kyrgyzstan cũng chưa chính thức bị loại cho dù toàn thua 2 trận đầu tiên.

Chiến thắng trước U23 Saudi Arabia giúp U23 Jordan mở ra hy vọng vào tứ kết. Tuy nhiên, họ không có quyền tự quyết khi thua U23 Việt Nam 0-2 ở trận ra quân. U23 Jordan buộc phải thắng U23 Kyrgyzstan và chờ đợi kết quả trận đấu cùng giờ giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia để biết số phận của họ.

Tương tự như kịch bản 3 đội tuyển cùng giành 6 điểm, bảng A cũng có thể xảy ra trường hợp 3 đội tuyển cùng có 3 điểm nếu U23 Saudi Arabia thua U23 Việt Nam cùng lúc U23 Jordan thua U23 Kyrgyzstan. Trong trường hợp này, tỷ số cụ thể của trận đấu giữa U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan sẽ mang tính quyết định.

Về lý thuyết, U23 Jordan được đánh giá cao hơn U23 Kyrgyzstan sau những gì đã trình diễn. Dù vậy, không ai có thể nói trước điều gì trong bóng đá. U23 Kyrgyzstan cho thấy họ không phải đội bóng dễ chơi khi thua sát nút hai trận đầu tiên. Đặc biệt ở trận ra quân, đội bóng của HLV Edmar chỉ thua đội chủ nhà U23 Saudi Arabia ở phút chót sau khi mất người từ hiệp 1.

U23 Kyrgyzstan sẽ lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết nếu thắng U23 Jordan cách biệt 2 bàn trở lên trong khi U23 Saudi Arabia thua U23 Việt Nam. Kịch bản này khó xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ tiếp thêm tinh thần và động lực thi đấu cho thầy trò HLV Edmar.

Chính vì vậy, U23 Jordan cần cẩn trọng và tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất của họ ở trận này: giành trọn 3 điểm. Chỉ có chiến thắng mới có thể giúp đội bóng của HLV Omar Najhi thoải mái chờ đợi kết quả trận đấu cùng giờ giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia.

U23 Jordan đi tiếp trong trường hợp nào?

- Thua U23 Kyrgyzstan với cách biệt 1 bàn trong khi U23 Saudi Arabia thua U23 Việt Nam.

- Thắng hoặc hòa U23 Kyrgyzstan trong khi U23 Saudi Arabia hòa hoặc thua U23 Việt Nam.

- Thắng U23 Kyrgyzstan trong khi U23 Saudi Arabia thắng U23 Việt Nam 3-0 hoặc thắng với cách biệt 4 bàn trở lên.

Đội hình dự kiến U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan

U23 Jordan: Abdel Rahman, Ahmed Taha, Mahmoud, Ayman, Alhaj, Hajabi, Almbaidin, Qashi, Odeh, Abdallah, Al Sakat.

U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Polev, Brauzman, Bekberdinov, Datsiev, Bekberdinov Mirlan, Kochkonbaev, Toktonaliev, Merk, Almazbekov, Murzkhmatov.

Dự đoán tỷ số: U23 Jordan 2-1 U23 Kyrgyzstan

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

A Phi
#U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan #nhận định U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan #nhận định bóng đá #đối đầu U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan #U23 Jordan #U23 Kyrgyzstan

A Phi

