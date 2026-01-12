Nhận định Liverpool vs Barnsley, 02h45 ngày 13/1: Khó cản The Reds

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Barnsley, vòng 3 Cup FA 2025/26, lúc 02h45 ngày 13/1. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột và nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình, Liverpool vẫn vượt trội hoàn toàn so với đại diện đến từ giải hạng Ba.

Nhận định trước trận đấu

Sau thất bại trên chấm luân lưu trước Crystal Palace trong trận Siêu Cúp Anh, Liverpool đã lập tức phản ứng mạnh mẽ với 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm Premier League, Champions League và Carabao Cup. Tuy nhiên, chuỗi thắng này vẫn để lộ nhiều dấu hiệu đáng lo, khi The Reds thường phải chờ đến những bàn thắng muộn để giành trọn 3 điểm.

Giai đoạn hưng phấn không kéo dài lâu khi Crystal Palace một lần nữa khiến Liverpool ôm hận tại vòng 6 Premier League, thất bại đầu tiên trong mùa. Trận thua cũng mở đầu cho chuỗi 12 trận tiếp theo đầy khó khăn: The Reds chỉ thắng 3, thua 9 trên mọi đấu trường.

HLV Arne Slot đã giúp Liverpool trở lại với chuỗi 10 trận bất bại gần đây, bao gồm 5 chiến thắng và 5 trận hòa. Dù vậy, 3 trận hòa liên tiếp vừa qua cho thấy đội bóng vẫn cần tìm lại cảm hứng chiến thắng, đặc biệt là trong bối cảnh tránh cú sốc thứ 2 liên tiếp tại Cup FA. Mùa trước, Liverpool từng là nạn nhân của một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử khi thua Plymouth Argyle 0-1 ở vòng 4 Cup FA

Trong khi đó, Barnsley đang trải qua mùa giải 2025/26 đầy thử thách. “The Tykes” hiện đứng thứ 17 tại giải hạng Ba League One, với 8 trận thắng, 5 hòa và 8 thua sau 21 vòng đấu. Đội bóng vẫn còn cơ hội cải thiện nhờ ít nhất 3 trận chưa đá so với các đối thủ phía trên.

Phong độ gần đây của Barnsley khá yếu, không thắng 4 trận liên tiếp, gồm 3 thất bại và 1 hòa. Thành tích sân khách càng đáng lo khi họ chỉ thắng 2 trong 12 trận xa nhà gần đây, còn lại là 6 thất bại và 4 trận hòa.

Liverpool được đánh giá cao hơn, nhưng Barnsley chắc chắn sẽ là đối thủ khó chịu nếu The Reds không tận dụng cơ hội dứt điểm và duy trì nhịp độ trận đấu.

Thông tin lực lượng

Liverpool đang đối mặt với tình trạng nhân sự khó khăn trước trận tiếp Barnsley, khi hàng loạt cầu thủ như Alexander Isak, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Hugo Ekitike, Stefan Bajcetic và Wataru Endo đều đang chấn thương. Trong khi đó, Mohamed Salah vẫn đang làm nhiệm vụ tại Cúp châu Phi (AFCON).

Với lợi thế vượt trội và chỉ gặp đối thủ hạng Ba, HLV Arne Slot nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Trey Nyoni, Rio Ngumoha hay Calvin Ramsay.

Phía Barnsley, Luca Connell vắng mặt do án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Wigan Athletic. Ngoài trường hợp này, toàn bộ đội hình đội khách đều sung sức, sẵn sàng ra sân, sau kỳ nghỉ kéo dài từ đầu năm mới do các trận gặp Port Vale và Wycombe Wanderers bị hoãn.