'Bóng đá trẻ châu Á chuyển mình sau một đêm'

TPO - Một lần nữa truyền thông Trung Quốc xôn xao với màn thể hiện của các cầu thủ U23 Việt Nam. Sau khi thán phục về lối chơi, họ chuyển sang ngưỡng mộ sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam - đại diện tiêu biểu cho bước chuyển mình của bóng đá châu Á.

afc-u23-asian-cup-2026-match-21.jpg

"Bức tranh bóng đá trẻ châu Á đã có sự chuyển mình đáng kinh ngạc chỉ sau một đêm" là nhận định của một bài viết trên Sohu, sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia để lọt vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026 với ngôi đầu bảng, đồng thời trực tiếp loại chủ nhà khỏi cuộc chơi.

"VCK U23 châu Á 2026 đã mang đến rất ​​nhiều bất ngờ. Bên cạnh việc Saudi Arabia dừng bước, nhiều cường quốc bóng đá truyền thống ở khu vực Tây Á như Qatar, Iraq cũng đang gặp khó khăn. Ngược lại, các đội bóng đến từ Đông Á đang thiết lập sự thống trị. U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản đã giành vé vào vòng trong, còn U23 Hàn Quốc cũng đang đứng đầu bảng C, tương tự U23 Trung Quốc tại bảng D", họ viết, đồng thời nhấn mạnh "cục diện bóng đá trẻ châu Á đang trải qua một sự thay đổi lớn".

Theo bài viết, U23 Việt Nam là đại diện tiêu biểu cho sự vươn lên. "Chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik không đến một cách tình cờ", bài viết bình luận, "Nhìn lại hành trình đã qua, họ đã luôn đánh bại các đối thủ một cách thuyết phục, dựa trên chiến thuật bài bản và tinh thần kiên cường".

Một bài viết trên NetEase cũng khẳng định, các kết quả mà U23 Việt Nam đạt được hoàn toàn không phải do may mắn.

"Dễ nhận thấy các cầu thủ trẻ của Việt Nam trình diễn một lối chơi rất khác biệt", tác giả phân tích, "Phong cách này gợi nhớ đến các đội bóng châu Âu như Hà Lan và Bồ Đào Nha. Họ không dựa vào thể lực mà phát huy sự thông minh và kỹ thuật. U23 Việt Nam cũng sử dụng những đường chuyền nhanh và kỹ năng đi bóng để tìm kiếm khoảng trống".

Bài viết cũng tiết lộ chi tiết thú vị, khi cả năm đội được AI đánh giá cao hơn đều bị loại. "Các cường quốc bóng đá không phải lúc nào cũng giành chiến thắng. Chiến thuật và màn trình diễn trên sân mới là yếu tố then chốt. Những thế lực mới, chẳng hạn như Việt Nam đang ngày càng mạnh mẽ, mang đến hy vọng mới cho bóng đá châu Á. U23 châu Á 2026 có thể là bước ngoặt, thay đổi cục diện bóng đá châu Á", họ nhận định.

Thanh Hải
