Truyền thông Hàn Quốc: Chúng ta thèm muốn một đội tuyển chơi bóng như U23 Việt Nam

TPO - Không hề do dự, ấn phẩm hàng đầu xứ kim chi đã dành những lời tán dương mỹ miều nhất để nói về hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam. Đồng thời, tờ báo này liên tưởng đến đội tuyển nước nhà và cho rằng NHM xứ kim chi đang rất thèm muốn được chứng kiến một thành công tương tự như U23 Việt Nam.

“Một đội bóng do HLV người Hàn Quốc dẫn dắt đã thắng tất cả các trận đấu và đứng đầu bảng. Thật không may, đó không phải là câu chuyện của Hàn Quốc. Tin vui từ một đất nước xa xôi như Việt Nam thực sự đang khiến người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc phải thèm muốn”, tờ Nate bình luận sau chiến thắng của U23 Việt Nam.

“Đêm qua, U23 Việt Nam đã đánh bại nhà cựu vô địch U23 Saudi Arabia 1-0. Với chiến thắng này, Việt Nam, đội trước đó đánh bại Jordan, Kyrgyzstan, đã lập nên chuỗi ba trận thắng liên tiếp thần kỳ và đứng đầu bảng tử thần. HLV Kim Sang-sik đang chứng minh rằng ông đã tìm ra công thức chiến thắng mà bóng đá Hàn Quốc vật lộn bấy lâu nay.

Người ta từng nói Việt Nam sẽ phải tự tạo ra "may mắn" cho mình trong lễ bốc thăm vì họ rơi vào bảng đấu khó. Với họ, đi tiếp đã là ấn tượng lắm rồi nhưng đội bóng này còn thắng cả 3 trận và dẫn đầu bảng, qua đó tránh được Nhật Bản ở tứ kết.

Giờ đây, Việt Nam sẽ tranh tài với UAE hoặc Syria để giành một suất vào bán kết. Không giống như U23 Hàn Quốc, vốn dựa vào "tính toán xác suất" và "cầu may", Việt Nam đã tự mở đường cho mình bằng kỹ năng và thực lực".

Từ khi xuất hiện ở Việt Nam, HLV Kim Sang-sik liên tục viết nên những cột mốc chói lọi

Tờ Nate cũng liên hệ với bóng đá nước nhà, nhấn mạnh rằng nếu như thầy Kim đang vận hành chiến thuật rất mượt cùng U23 Việt Nam thì U23 Hàn Quốc lại đem đến cảm giác trái ngược.

Ấn phẩm xứ kim chi viết: "Trận đấu vừa qua là minh chứng cho chiến lược tài tình của ông Kim. Đối đầu với Saudi Arabia, đội được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, U23 Việt Nam đã lên kế hoạch phòng ngự phản công một cách tỉ mỉ. Một trận hòa giúp họ chắc chắn có một suất vào tứ kết, nhưng HLV Kim không chịu ngủ quên trên chiến thắng. Khoảnh khắc Đình Bắc ghi bàn thắng quyết định ở hiệp hai là hình ảnh thu nhỏ của chiến thuật "đánh đổi trận đấu" mà ông Kim đang triển khai.

Cầu thủ phù hợp với chiến thuật, thay người đúng thời điểm, và chính cầu thủ thay người đã mang về kết quả. Đó là minh chứng rõ rệt nhất cho thấy HLV hoàn toàn làm chủ trận đấu. Nhưng đây là điều mà người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc hiếm khi thấy trong các trận đấu quốc tế gần đây.

Trong khi làn sóng đỏ mang tên U23 Việt Nam càn quét khắp châu Á thì bóng đá Hàn Quốc vẫn tiếp tục chật vật. Màn trình diễn đầy hân hoan của HLV Kim Sang-sik ngày hôm nay mang một thông điệp đặc biệt sâu sắc đối với người hâm mộ chúng ta".