Báo Hàn Quốc tung hô chiến tích của U23 Việt Nam

TPO - U23 Việt Nam đã tạo nên cơn sốt trên toàn châu Á sau khi giành 3 chiến thắng tại vòng bảng U23 châu Á 2026. Đây là lần đầu tiên "Những chiến binh sao vàng" đạt thành tích này tại giải đấu.

Đình Bắc lập siêu phẩm giúp U23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng.

Sau khi xuất sắc giành 2 trận thắng ở vòng bảng U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh với chiến thắng quan trọng 1-0 trước U23 Saudi Arabia ngay trên sân đối thủ để giành ngôi nhất bảng A và tiến vào tứ kết. Thành tích này đánh dấu lần đầu tiên đội bóng trẻ của Việt Nam kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối tại giải đấu thuộc cấp độ U23 của bóng đá châu Á.

Hình ảnh đội U23 thể hiện sự tổ chức, kỷ luật và tinh thần thi đấu lăn xả đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông quốc tế, đặc biệt là báo chí Hàn Quốc. Nhiều tờ báo xứ Kim Chi không ngần ngại sử dụng những cụm từ như “hiệu ứng Kim Sang-sik”, “màn trình diễn áp đảo” hay “đẳng cấp châu Á” để ca ngợi lối chơi và chiến lược của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Họ thậm chí còn ví von tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik với bậc tiền bối Park Hang Seo, người đã góp công giúp các cấp độ Việt Nam gặt hái nhiều thành công trong giai đoạn 2018-2022.

Trong đó, một số bài viết nhấn mạnh cách U23 Việt Nam biết cách duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự trước sức ép lớn của đội chủ nhà và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra để ghi bàn quyết định. Sự xuất sắc của thủ môn và hàng phòng ngự cũng được truyền thông nước ngoài đánh giá cao, cùng với pha dứt điểm thành công của tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Nguyễn Đình Bắc.

Không chỉ thu hút truyền thông Hàn Quốc, chiến tích này còn làm dấy lên sự thán phục từ các cựu tuyển thủ và chuyên gia bóng đá trong khu vực. Nhiều ý kiến khen ngợi U23 Việt Nam đã vượt qua thất bại trong quá khứ để xây dựng một tập thể cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, sẵn sàng cạnh tranh ở cấp độ châu lục.

Với vị trí nhất bảng A, U23 Việt Nam không chỉ tránh được những ứng cử viên rất mạnh như U23 Nhật Bản ở vòng knock-out mà còn nắm ưu thế trong việc tiếp tục gây bất ngờ. Đoàn quân Kim Sang-sik sẽ bước vào vòng tứ kết với sự tự tin cao độ, và giới chuyên môn đang rất kỳ vọng họ tiếp tục hành trình ấn tượng này.