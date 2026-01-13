Nhận định U23 Nhật Bản vs U23 Qatar, 23h30 ngày 13/1: Thước đo Việt Nam

TPO - Nhận định bóng đá U23 Nhật Bản vs U23 Qatar, U23 châu Á 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tối nay, U23 Nhật Bản sẽ bước vào trận đấu thủ tục tại U23 châu Á 2026. Nói là thủ tục nhưng chắc chắn nền bóng đá hàng đầu châu Á vẫn còn mục tiêu, là san bằng điểm số với U23 Việt Nam.

Nhận định trước trận đấu U23 Nhật Bản vs U23 Qatar

Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng, chỉ U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản là những đội còn cơ hội duy trì mạch toàn thắng ở vòng chung kết năm nay. Và Việt Nam đã đạt được cột mốc này sau chiến thắng phi thường trước Saudi Arabia để kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, dẫn đầu cùng tấm vé tứ kết.

Trong khi đó, U23 Nhật Bản dù chưa ra trận nhưng cũng đã chắc chắn giành vị trí dẫn đầu bảng B. Họ đánh bại Syria và UAE. Do yếu tố đối đầu được xét tới đầu tiên nên Nhật Bản đã giữ chắc vị trí số 1 trước trận đấu với Qatar (hơn 2 đối thủ có khả năng giành 6 điểm là Syria và UAE về đối đầu).

Về lý thuyết, cuộc đối đầu với U23 Qatar không còn ý nghĩa với U23 Nhật Bản nhưng chắc chắn họ vẫn sẽ hạ mục tiêu thắng để không thua kém đội bóng Đông Nam Á. Nhật Bản là đương kim vô địch, là một trong những nền bóng đá giàu thành tích nhất U23 châu Á. Họ sẽ không thể chấp nhận việc để Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng ở giải lần này.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Nhật Bản vs U23 Qatar

Thực ra, thắng U23 Qatar là nhiệm vụ dễ dàng đối với U23 Nhật Bản khi đối thủ Tây Á tỏ ra yếu đuối ở giải đấu năm nay. Trận đầu tiên, Qatar thua dễ UAE 0-2 và đến trận thứ 2 gặp Syria, họ ép sân nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Để rồi phút 83, đội tuyển này bị đối phương ghi bàn từ phạt đền để chính thức bị loại.

Đây là kết cục đáng buồn đối với Qatar, nền bóng đá đã vô địch 2 vòng chung kết Cúp châu Á gần nhất. Nhưng phải thừa nhận rằng thế hệ cầu thủ kế cận của Qatar có chất lượng không cao. Đội U23 nước này, 3 năm trước là đội U20, từng thua Việt Nam và đại bại 1-9 trước Australia.

Những năm qua cho thấy các cầu thủ trẻ Qatar không phát triển nhiều, họ càng dậm chân tại chỗ so với nền bóng đá lớn như Nhật Bản. Nếu như Qatar chỉ thắng 4 trong 13 trận gần nhất thì Nhật Bản không thua trận nào ở chuỗi trận này, với 11 thắng và 2 hòa. Hai đội tuyển hiếm hoi cầm chân họ là U23 Jordan và U23 của… Pháp.

Nên nhớ lứa cầu thủ mà Nhật Bản mang tới giải đấu năm nay chỉ là các cầu thủ U21, với rất nhiều trong số đó còn là sinh viên. Tuy nhiên kỹ năng bóng đá của họ thì vẫn là rất toàn diện. Bằng lối chơi được nhân bản y hệt từ các đội U17, U20 đến đội tuyển quốc gia, U23 Nhật Bản đang thống trị với 2 trận thắng đậm mà không thủng lưới bàn nào. Thậm chí họ cũng chỉ cho đối thủ dứt điểm tổng cộng trúng đích 1 lần từ đầu giải.

U23 Nhật Bản trở thành đội ghi bàn tốt nhất, hàng phòng ngự chắc chắn nhất. Một cái tên như thế thực sự quá tầm đối với U23 Qatar. Đặt 2 đội lên bàn cân, U23 Nhật Bản vượt trội về mọi mặt từ phong độ, lối chơi, nhân sự đến động lực. Vậy nên họ sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ ngay cả khi không ra sân với đội hình tối ưu.