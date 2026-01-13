U23 Việt Nam lập hàng loạt cột mốc lịch sử tại giải U23 châu Á 2026

TPO - Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối bảng A đã giúp U23 Việt Nam khép lại vòng bảng VCK U23 châu Á 2026 theo cách không thể ấn tượng hơn. Không chỉ giành quyền vào tứ kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử chưa từng có đối với bóng đá trẻ Việt Nam tại sân chơi châu lục.

Bàn thắng duy nhất của Đình Bắc ở phút 64 đã mang về cho U23 Việt Nam 3 điểm trọn vẹn, qua đó khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối và giành ngôi nhất bảng A. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam toàn thắng cả ba trận tại vòng bảng U23 châu Á và đi tiếp với tư cách đội đứng đầu bảng.

Chiến thắng trước chủ nhà U23 Saudi Arabia mang ý nghĩa đặc biệt khi bóng đá Việt Nam lần đầu tiên đánh bại đối thủ này ở bất kỳ cấp độ nào. Trước đó, U23 Việt Nam từng hòa 1 và thua 5 trong các lần chạm trán các đội trẻ Saudi Arabia. Ở cấp đội tuyển quốc gia, Việt Nam cũng toàn thua trước đối thủ này.

Không dừng lại ở đó, U23 Việt Nam còn lần đầu tiên đánh bại một đại diện Trung Á là U23 Kyrgyzstan tại đấu trường U23 châu Á, qua đó tiếp tục mở rộng những cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Việc vượt qua chủ nhà cùng các đối thủ mạnh không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số, mà còn cho thấy rõ sự tiến bộ về bản lĩnh thi đấu, khả năng kiểm soát trận đấu và trình độ chuyên môn của bóng đá Việt Nam trong quá trình tiệm cận các nền bóng đá hàng đầu châu Á.

U23 Việt Nam đã nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp ở các giải đấu chính thức lên con số 14. Chuỗi kết quả ấn tượng này cho thấy sự ổn định đáng kể trong cách tổ chức lối chơi cũng như hiệu quả trong công tác huấn luyện và điều hành đội bóng.

So với các kỳ giải trước, thành tích của U23 Việt Nam năm nay đánh dấu bước tiến rõ rệt. Tại VCK U23 châu Á 2018, đội bóng từng làm nên kỳ tích khi lọt vào trận chung kết, song chỉ xếp nhì bảng ở vòng bảng. Các năm 2022 và 2024, U23 Việt Nam cũng vượt qua vòng bảng nhưng đều không giành được ngôi đầu.

Không chỉ tạo dấu ấn về mặt thành tích, U23 Việt Nam còn vươn lên trở thành đội bóng Đông Nam Á giàu thành tích nhất lịch sử các VCK U23 châu Á, với 9 chiến thắng, vượt xa các đại diện khác trong khu vực. Điều này tiếp tục khẳng định vị thế “anh cả” của bóng đá trẻ Việt Nam tại Đông Nam Á trong nhiều năm qua.

Thành công của U23 Việt Nam gắn liền với dấu ấn đậm nét của HLV Kim Sang-sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc duy trì thành tích toàn thắng trong các trận đấu chính thức kể từ khi trực tiếp dẫn dắt các đội tuyển trẻ Việt Nam, từ vòng loại U23 châu Á, giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 cho đến VCK U23 châu Á 2026. Dưới sự dẫn dắt của ông, U23 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về kỷ luật chiến thuật, tinh thần thi đấu và khả năng kiểm soát trận đấu.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ chạm trán đội nhì bảng B ở vòng tứ kết, trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1 theo giờ Việt Nam. Với phong độ ổn định và sự tự tin đang lên cao, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mạch thành tích ấn tượng, qua đó viết thêm những trang sử mới cho bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường châu lục.