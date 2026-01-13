Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Báo chí Saudi Arabia thất vọng nặng nề với thất bại của đội nhà

Khanh Kiều

TPO - Nhiều tờ báo tại Saudi Arabia đồng loạt bày tỏ sự thất vọng sau khi đội U23 nước này nhận thất bại đầy bất ngờ trước U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á.

bao-saudi-arabia-binh-luan-khi-doi-nha-that-bai-truoc-u23-viet-nam-1768247724420.jpg
Thất bại bẽ bàng của U23 Saudi Arabia trước U23 Việt Nam.

Dù thi đấu trên sân quen thuộc và được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch nhưng U23 Saudi Arabia bất ngờ dừng bước ngay từ vòng bảng U23 châu Á 2026 sau thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam. Đây là kết quả khó chấp nhận trong bối cảnh U23 Saudi Arabia nằm ở bảng đấu dễ thở.

Một số tờ báo thể thao nước này nhấn mạnh rằng U23 Saudi Arabia đã kiểm soát phần lớn trận đấu ở lượt trận cuối bảng A và tung ra rất nhiều cú dứt điểm, nhưng cuối cùng lại không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Đội bóng của HLV Luigi Di Biagio thậm chí còn áp đảo về thống kê về dứt điểm, nhưng vẫn đón nhận kết quả bất lợi khiến họ phải nói lời chia tay giải ngay từ vòng bảng. U23 Saudi Arabia tung ra tới 26 cú dứt điểm, so với 4 cú sút của U23 Việt Nam.

Không chỉ chê trách kết quả, truyền thông Saudi Arabia còn dành những lời bình luận sắc sảo về cách U23 Saudi Arabia chơi bóng. Một số bài viết mô tả thất bại này như một “gánh nặng” với đội chủ nhà, cho rằng việc bị loại sớm là cú sốc lớn bởi trước đó họ đã đặt mục tiêu rất cao cho giải đấu trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, báo chí tại Saudi Arabia cũng thừa nhận sức mạnh và tính hiệu quả trong lối chơi của U23 Việt Nam. Các nhà phân tích không ngần ngại khen ngợi sự kỷ luật, tổ chức chặt chẽ và quyết tâm cao độ được thể hiện rõ rệt trong suốt ba trận vòng bảng, giúp đội tuyển trẻ Việt Nam hoàn thành mục tiêu dẫn đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối.

Việc đội nhà sớm bị loại đã khiến dư luận bóng đá Saudi Arabia thêm phần xôn xao, trong khi giới chuyên môn cũng chỉ ra rằng thất bại trước Việt Nam phản ánh đúng những khó khăn mà đội bóng trẻ này đang gặp phải trong việc cụ thể hóa lối chơi tấn công dù sở hữu số cơ hội vượt trội.

Ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B và tiếp tục hành trình tại giải đầy cảm xúc này, trong khi Saudi Arabia sẽ nhìn lại những gì đã xảy ra như một bài học quý giá cho tương lai.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Khanh Kiều
#Saudi Arabia #U23 Saudi Arabia #U23 Saudi Arabia thua U23 Việt Nam #Vòng chung kết U23 châu Á #Vòng bảng U23 châu Á #Báo chí Saudi Arabia #Chiến thắng của U23 Việt Nam #U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục