Báo chí Saudi Arabia thất vọng nặng nề với thất bại của đội nhà

TPO - Nhiều tờ báo tại Saudi Arabia đồng loạt bày tỏ sự thất vọng sau khi đội U23 nước này nhận thất bại đầy bất ngờ trước U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á.

Thất bại bẽ bàng của U23 Saudi Arabia trước U23 Việt Nam.

Dù thi đấu trên sân quen thuộc và được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch nhưng U23 Saudi Arabia bất ngờ dừng bước ngay từ vòng bảng U23 châu Á 2026 sau thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam. Đây là kết quả khó chấp nhận trong bối cảnh U23 Saudi Arabia nằm ở bảng đấu dễ thở.

Một số tờ báo thể thao nước này nhấn mạnh rằng U23 Saudi Arabia đã kiểm soát phần lớn trận đấu ở lượt trận cuối bảng A và tung ra rất nhiều cú dứt điểm, nhưng cuối cùng lại không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Đội bóng của HLV Luigi Di Biagio thậm chí còn áp đảo về thống kê về dứt điểm, nhưng vẫn đón nhận kết quả bất lợi khiến họ phải nói lời chia tay giải ngay từ vòng bảng. U23 Saudi Arabia tung ra tới 26 cú dứt điểm, so với 4 cú sút của U23 Việt Nam.

Không chỉ chê trách kết quả, truyền thông Saudi Arabia còn dành những lời bình luận sắc sảo về cách U23 Saudi Arabia chơi bóng. Một số bài viết mô tả thất bại này như một “gánh nặng” với đội chủ nhà, cho rằng việc bị loại sớm là cú sốc lớn bởi trước đó họ đã đặt mục tiêu rất cao cho giải đấu trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, báo chí tại Saudi Arabia cũng thừa nhận sức mạnh và tính hiệu quả trong lối chơi của U23 Việt Nam. Các nhà phân tích không ngần ngại khen ngợi sự kỷ luật, tổ chức chặt chẽ và quyết tâm cao độ được thể hiện rõ rệt trong suốt ba trận vòng bảng, giúp đội tuyển trẻ Việt Nam hoàn thành mục tiêu dẫn đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối.

Việc đội nhà sớm bị loại đã khiến dư luận bóng đá Saudi Arabia thêm phần xôn xao, trong khi giới chuyên môn cũng chỉ ra rằng thất bại trước Việt Nam phản ánh đúng những khó khăn mà đội bóng trẻ này đang gặp phải trong việc cụ thể hóa lối chơi tấn công dù sở hữu số cơ hội vượt trội.

Ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B và tiếp tục hành trình tại giải đầy cảm xúc này, trong khi Saudi Arabia sẽ nhìn lại những gì đã xảy ra như một bài học quý giá cho tương lai.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.