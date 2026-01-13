VCK U23 châu Á 2026: Điều gì làm nên chiến tích của U23 Việt Nam ?

TPO - Pha ghi bàn đẳng cấp của Đình Bắc là điểm nhấn khiến cho màn trình diễn của U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia trở nên hoàn hảo trong cuộc đối đầu ở lượt trận cuối bảng A, VCK U23 châu Á 2026.

Đình Bắc chơi ngày càng trưởng thành trong màu áo U23 Việt Nam (Ảnh AFC)

Chỉ cần cầm hoà đối thủ, U23 Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết giải đấu. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn làm được nhiều hơn thế khi đánh bại U23 Saudi Arabia 1-0 với bàn thắng đẳng cấp của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Kết quả này giúp U23 Việt Nam giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng A, toàn thắng cả 3 trận. Thành tích ấn tượng của U23 Việt Nam được tạo nên bởi một số lý do chính.

Đầu tiên chính là quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt khâu thể lực. Nhiều người ngạc nhiên khi trong hơn nửa năm, U23 Việt Nam liên tiếp tham dự nhiều giải đấu lớn nhưng vẫn duy trì được nền tảng thể lực đáng nể. Đó là giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2026, Vòng loại U23 châu Á 2026, SEA Games 33 (Thái Lan) và VCK U23 châu Á 2026.

Xen kẽ các giải đấu trên là những chuyến tập huấn dài hoặc ngắn ngày, giao hữu (Panda Cup 2026, Trung Quốc). U23 Việt Nam đã phải vận động với cường độ cao, kéo dài.

U23 Việt Nam lần đầu tạo thành tích toàn thắng 3 trận ở vòng bảng U23 châu Á (ảnh AFC)

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Anh Tú cho biết HLV Kim Sang-sik đặc biệt nhấn mạnh khâu chuẩn bị về mặt thể lực, bên cạnh các yếu tố kỹ-chiến thuật. Nhà cầm quân Hàn Quốc cho rằng để thực hiện được các yêu cầu chuyên môn, điểm đầu tiên các cầu thủ phải đảm bảo thể lực.

Yêu cầu khắt khe của ông Kim Sang-sik đã giúp các tuyển thủ cải thiện đáng kể sức bền, sự dẻo dai và qua đó, phong độ cũng như tinh thần chiến đấu đều trở nên mạnh mẽ. Ở trận chung kết SEA Games 33 với U23 Thái Lan, các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi tốt cho đến hết 120 phút, không có dấu hiệu xuống sức.

Pha bứt tốc vượt qua sự truy cản của hậu vệ Saudi Arabia của Đình Bắc là minh hoạ rõ nét, khi tiền đạo CLB Công an Hà Nội cho thấy tốc độ cũng như khả năng rướn mình tuyệt vời trước đối thủ giàu thể lực.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đánh giá các cầu thủ U23 Việt Nam đã trưởng thành, và ngày càng hoàn thiện hơn.

Yếu tố thứ 2 là sự gắn kết tập thể, vốn được U23 Việt Nam duy trì xuyên suốt 2 năm ăn tập cùng nhau. Xét về từng cá nhân, U23 Saudi Arabia trội hơn so với đoàn quân của HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại thua U23 Việt Nam ở điểm tiên quyết, đó là ý chí chiến đấu và sự đoàn kết, đồng lòng.

Nhờ yếu tố này, các cá nhân của U23 Việt Nam như thủ môn Trung Kiên hay Đình Bắc có cơ hội toả sáng với sự hỗ trợ của các đồng đội. Xuyên suốt trong năm qua, U23 Việt Nam tạo cảm giác càng chơi càng hay, và mỗi cá nhân đều trở nên hoàn thiện hơn.

Đình Bắc là trường hợp điển hình khi có lúc anh gặp vấn đề ngoài sân cỏ, thiếu tập trung và có biểu hiện chưa tốt trên sân. Phó chủ tịch Trần Anh Tú đánh giá, Đình Bắc chơi ngày một vì tập thể hơn. Nhờ vậy, các quyết định của anh trở nên chính xác, hiệu quả hơn trước.

Nguyên nhân cuối cùng không thể bỏ qua, là khả năng tổ chức đội bóng, xây dựng chiến thuật và đọc trận đấu của HLV Kim Sang-sik. Trước U23 Saudi Arabia, ông Kim Sang-sik đã yêu cầu U23 Việt Nam chơi chắc, chờ cơ hội phản công đồng thời tận dụng các miếng đánh xuống 2 biên. Chiến thuật này đã phát huy hiệu quả với pha ghi bàn quyết định của Đình Bắc.

May mắn chỉ đến với U23 Việt Nam nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó

Không ít nhận định cho rằng U23 Việt Nam dưới thời ông Kim Sang-sik thường gặp may mắn. Điều này phần nào bởi ở thời điểm khó khăn, U23 Việt Nam thường vượt qua bằng những tình huống đặc biệt.

Tuy nhiên nếu nhìn xuyên suốt những gì đã thể hiện, có thể nói may mắn đến với U23 Việt Nam bởi chính quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó. Nói cách khác, may mắn chỉ diễn ra khi đội bóng có năng lực.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.