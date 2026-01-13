FA Cup: Phao cứu sinh cho mùa giải trầy trật của Liverpool

TPO - Những khoảnh khắc xuất thần luôn đi kèm sai lầm khó hiểu. Liverpool thắng Barnsley 4-1 ở vòng 3 FA Cup, nhưng phía sau tấm vé đi tiếp là lời cảnh báo rõ ràng: nếu không 'tự sửa mình', FA Cup có thể là cơ hội cuối cùng để thầy trò Arne Slot níu giữ hy vọng danh hiệu mùa này.

Dominik Szoboszlai mừng bàn mở tỷ số cho Liverpool.

Dominik Szoboszlai đã trải qua một buổi tối vừa đáng nhớ, lại vừa đáng quên tại Anfield. Tiền vệ người Hungary mở tỷ số cho Liverpool bằng cú sút xa đẳng cấp. Nhưng chỉ ít phút sau, anh lại mắc sai lầm tai hại với pha đánh gót chân bất cẩn trong vòng cấm, tạo điều kiện để Adam Phillips ghi bàn cho Barnsley.

Màn trình diễn đầy năng lượng, sôi nổi nhưng cũng nhiều lỗi của Szoboszlai theo nhiều cách đã phản chiếu chính xác mùa giải của Liverpool: kiểm soát nhiều, chất lượng cao, nhưng liên tục tự làm khó chính mình. Một trận đấu mà Liverpool cuối cùng cũng giành chiến thắng 4-1, song phải chờ đến phút 84, khi Florian Wirtz lập công, thế trận mới thực sự an bài.

Chiến thắng trước đội bóng kém tới 57 bậc trên hệ thống giải Anh chỉ là lần thứ hai trong 31 trận mùa này Liverpool thắng với cách biệt từ ba bàn trở lên. Với HLV Arne Slot, điều đó rõ ràng chưa thể khiến ông hài lòng.

“Chúng tôi quá nhiều lần dẫn trước rồi lại để thủng lưới một cách ngớ ngẩn,” Slot thẳng thắn thừa nhận sau trận. “Khi bạn dẫn 2-0, đối phương gần như đã buông xuôi. Nhưng chỉ một sai lầm, mọi thứ lập tức thay đổi".

Barnsley, trong thế không còn gì để mất, thậm chí suýt mở tỷ số ngay ở phút đầu tiên nếu không có cột dọc từ chối cú đánh đầu của Keillor-Dunn. Và chính sự lỏng lẻo quen thuộc của Liverpool đã tiếp thêm sinh khí cho đội khách, biến một trận đấu tưởng chừng dễ dàng thành quãng thời gian căng thẳng kéo dài.

Florian Wirtz là điểm sáng hiếm hoi trong chiến thắng của Liverpool

Điểm sáng hiếm hoi và rõ nét nhất tiếp tục mang tên Florian Wirtz. Bản hợp đồng 100 triệu bảng ngày càng chứng tỏ giá trị với 5 lần góp dấu giày vào bàn thắng trong 6 trận gần nhất. Trước Barnsley, Wirtz vừa ghi bàn, vừa kiến tạo, cho thấy anh đang dần trở thành trung tâm mới trong lối chơi của Slot.

Liverpool hiện có chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường, nhưng thực tế họ đã sớm hụt hơi trong cuộc đua Premier League và bị loại khỏi Carabao Cup. Điều đó khiến FA Cup nổi lên như con đường khả dĩ nhất để cứu vãn một mùa giải đầy bất ổn.

Tháng tới, Liverpool sẽ gặp Brighton ở vòng 4, đối thủ khó chịu hơn rất nhiều so với Barnsley. Slot hiểu rằng nếu đội bóng của ông tiếp tục duy trì thói quen “tự bắn vào chân mình”, hành trình FA Cup sẽ không thể kéo dài.

Nhưng trong bối cảnh hiện tại, khi niềm tin và sự ổn định vẫn còn mong manh, FA Cup không chỉ là một giải đấu cúp. Đó có thể là chiếc phao cuối cùng giúp Liverpool tìm lại bản sắc, và giúp Arne Slot tránh một mùa giải đầu tiên đầy tiếc nuối tại Anfield.