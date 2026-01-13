Tập đoàn Daikin tổng kết đồng hành SEA Games 33, tiếp tục sát cánh ASEAN Para Games 13

SEA Games lần thứ 33 vừa kết thúc ghi nhận sự tham gia tích cực của nhiều quốc gia trong khu vực. Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn Daikin tham gia với vai trò Nhà tài trợ Vàng, tiếp tục nhấn mạnh định hướng của thương hiệu gắn với chất lượng không khí, trải nghiệm con người.

Đồng hành cùng SEA Games 33 với thông điệp “Chung một nhịp thở” (Breathe As One), tập đoàn Daikin đã tiếp cận thể thao như nền tảng gắn kết cộng đồng, nơi vận động viên và người hâm mộ cùng chia sẻ bầu không khí tràn đầy nhiệt huyết, từ nhịp thi đấu trên sân đến tinh thần cổ vũ trên khán đài trong suốt mùa giải năm 2025.

Daikin đồng hành với tầm nhìn phát triển xanh

Theo Daikin, quyết định đồng hành SEA Games 33 với vai trò Nhà tài trợ Vàng xuất phát từ niềm tin cho rằng chất lượng không khí là yếu tố quan trọng trong cả thể thao và đời sống. Dựa trên triết lý “Không khí lý tưởng mọi không gian”, hoạt động tham gia của Daikin cũng đồng điệu với định hướng “SEA Games Xanh” mà ban tổ chức hướng tới.

Theo Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surawong Thienthong, việc tổ chức “SEA Games xanh” trong năm 2025 và 2026 nhằm tập trung thúc đẩy nỗ lực trung hòa carbon, khuyến khích sử dụng tài nguyên hiệu quả, bao gồm sử dụng năng lượng sạch, giảm rác thải nhựa và nâng cao nhận thức về môi trường của những người tham gia đại hội thể thao.

Cùng hiện thực hóa tầm nhìn đó, ông Takayoshi Miki, Chủ tịch Siam Daikin Sales, chia sẻ: "Daikin nhấn mạnh vai trò duy trì môi trường không khí sạch, ổn định và chất lượng, nhằm góp phần hỗ trợ các vận động viên thi đấu hiệu quả và giúp người hâm mộ theo dõi các nội dung của giải đấu trong điều kiện thoải mái".

Ông Takayoshi Miki, Chủ tịch Siam Daikin Sales, tham gia trải nghiệm tại fanzone. Ảnh: Daikin Thailand

Cũng theo đại diện Daikin, đây là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy thông điệp về tính bền vững trong các hoạt động cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh cam kết phát triển giải pháp không khí thân thiện với môi trường.

Hoạt động tương tác với người hâm mộ

Trong khuôn khổ tổng kết hành trình đi cùng SEA Games 33, Daikin triển khai khu vực fanzone tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala (Băng Cốc, Thái Lan). Khu vực tổ chức được thiết kế để khán giả tham gia các hoạt động tương tác và trải nghiệm mang tính thư giãn sau thời gian dõi theo các trận thi đấu của mùa hội SEA Games.

Khu vực fanzone được Daikin thiết kế dành cho người hâm mộ tại SEA Games 33. Ảnh: Daikin Thailand

Các hoạt động nổi bật bao gồm trò chơi "Pichonkun GoGo" với linh vật Pichonkun, giúp người tham gia trải nghiệm thông điệp về không khí chất lượng qua công nghệ thực tế ảo tăng cường. Bảng cổ vũ Cheer Board thu hút hàng trăm lượt viết lời động viên gửi đến các vận động viên. Góc chụp ảnh Share Corner ghi nhận lượng tương tác cao với hashtag #BreatheAsOne được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Daikin, trong ngày mở cửa khu vực fanzone ghi nhận mức độ tham gia cao từ công chúng. Daikin cho biết cách tiếp cận tập trung vào trải nghiệm trực tiếp giúp thương hiệu kết nối với nhiều nhóm khán giả khác nhau, trong đó có nhóm người trẻ quan tâm tới công nghệ, hoạt động tương tác và các thông điệp xã hội.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm tại fanzone, Daikin còn tổ chức một số chương trình gặp gỡ với các diễn viên và vận động viên nổi tiếng nhằm tăng tính kết nối với người hâm mộ thông qua các hoạt động chụp ảnh và tặng quà lưu niệm.

Fanzone ghi nhận sự tham gia đông đảo của công chúng vào ngày mở cửa. Ảnh: Daikin Thailand

Tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan, đoàn thể thao Việt Nam đã có một kỳ thi đấu thành công với vị trí thứ ba toàn đoàn sau chủ nhà Thái Lan và Indonesia, khi giành tổng cộng 87 huy chương vàng, 81 huy chương bạc và 110 huy chương đồng – hoàn thành mục tiêu đề ra trước giải. Một số thành tích nổi bật của Việt Nam bao gồm chiến thắng ấn tượng của đội U22 Việt Nam trong chung kết bóng đá nam, mang về huy chương vàng đầy cảm xúc, cùng những tấm huy chương vàng ở các môn bắn súng, rowing, đấu vật, cờ vua, điền kinh, bơi lội và các nội dung Esports, thể hiện nỗ lực thi đấu toàn diện và đa dạng của các vận động viên Việt Nam.

Với tư cách là Nhà tài trợ Vàng đồng hành cùng SEA Games 33, Daikin không chỉ góp mặt trong một sự kiện thể thao quy mô khu vực mà còn chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng các vận động viên và người hâm mộ Việt Nam. Nhìn về phía trước, khi Daikin tiếp tục đồng hành cùng SEA Para Games sắp tới, chúng ta cũng xin gửi lời chúc mừng và tin tưởng rằng các vận động viên khuyết tật của Việt Nam sẽ đạt được những thành công rực rỡ, lan tỏa tinh thần “Không khí lý tưởng – Cuộc sống lý tưởng” trong mọi hành trình thi đấu.