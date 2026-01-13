Trực tiếp U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc (18h30 ngày 13/1): Trầy trật giật vé

TPO - U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc sẽ đối đầu nhau ở trận đấu có thể định đoạt thành bại của họ tại vòng chung kết năm nay. Với bất cứ kết quả nào, 2 đội chắc chắn sẽ phải trầy trật ở trận đấu này.

report Đội hình xuất phát của U23 Hàn Quốc Hàn Quốc sẽ duy trì sơ đồ 4-4-2 quen thuộc với Kim Tae-won (Gatalle Toyama) và Jeong Jae-sang (Daegu FC) là hai tiền đạo chủ lực, cùng với Kang Sung-jin (Suwon Samsung) và Kim Do-hyun (Gangwon FC) ở hai cánh. So với trận đấu trước đó gặp Lebanon, Jeong Seung-bae (Suwon FC), Jeong Ji-hoon (Gwangju FC) và Lee Chan-wook (Gimcheon Sangmu) không được thi đấu ở đội hình chính.

Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng, U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc đang có cùng 4 điểm với 1 thắng và 1 hòa. U23 Hàn Quốc đứng trên đối thủ nhờ hiệu số tốt hơn. Ở phía dưới họ, U23 Iran đang nhăm nhe chiếm vị trí.

Iran có 2 điểm sau 2 trận chia điểm với Hàn Quốc và Uzbekistan. Trận cuối họ lại gặp đội yếu nhất là U23 Lebanon. Vậy nên kịch bản Iran có 5 điểm và chỉ số tốt là điều rất dễ xảy ra. Chỉ cần thắng U23 Lebanon và trận U23 Hàn Quốc vs U23 Uzbekistan có kết quả thắng thua là U23 Iran sẽ vào vòng trong.

Khi ấy, U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan thì rất có thể sẽ phải loại nhau. Họ chỉ có thể cùng dắt tay nhau đi tiếp nếu hòa có bàn thắng (1-1, 2-2). Nhưng điều này rất khó xảy ra. Nhìn chung cả 2 vẫn phải quyết chiến. Đội nào thắng thì đội đó sẽ giành vé đi tiếp.

Trong tương quan giữa 2 đội, dường như U23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn đôi chút. U23 Hàn Quốc vẫn đem tới cảm giác bất an ở giải lần này. Thậm chí trong trận ra quân gặp U23 Iran họ còn bị đối thủ ép trong vài thời điểm. Đến trận gặp Lebanon, U23 Hàn Quốc đã mắc hàng loạt sai lầm phòng ngự. Rất may là đối thủ quá yếu nên họ vẫn có thể lật ngược thế cờ.

Nhưng U23 Hàn Quốc lại có thói quen “bắt nạt” U23 Uzbekistan. Trong 3 lần đối đầu gần nhất họ toàn thắng. Năm 2020 ở vòng bảng U23 châu Á, Hàn Quốc đã rơi vào bảng đấu với chính Uzbekistan và Iran. Kết quả, họ thắng đối thủ Trung Á 2-1 để nhất bảng. Liệu kịch bản tương tự có thể lặp lại với đội bóng từng vô địch U23 châu Á 2020?