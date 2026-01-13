Bán kết Carabao Cup: Nhận định Newcastle vs Man City, 03h00 ngày 14/1: Cuộc chiến khó lường

TPO - Nhận định bóng đá Newcastle vs Man City, bán kết lượt đi Carabao Cup, lúc 03h00 ngày 14/1. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu hứa hẹn hấp dẫn giữa Newcastle đầy quyết tâm bảo vệ cúp và Man City với đội hình đầy tốc độ và kỹ thuật.

Nhận định trước trận đấu

Newcastle cuối cùng đã chấm dứt cơn khát 70 năm danh hiệu lớn khi nâng cúp Carabao Cup 2024/25. Các bàn thắng của Alexander Isak và Dan Burn giúp Chích chòe vượt qua Liverpool 2-1 tại Wembley.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Eddie Howe, Newcastle đang trên đường bảo vệ thành công danh hiệu của mình mùa này. Họ dễ dàng vượt qua Bradford City 4-1 ở vòng 3, đánh bại Tottenham Hotspur 2-0 ở vòng 4 và chỉ vừa đủ đi tiếp trước Fulham 2-1 ở tứ kết nhờ pha lập công ở phút 92 của Lewis Miley.

Thử thách lớn nhất đang chờ Newcastle ở mùa giải năm nay, đó là Man City. Trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra tại St James’ Park, trước khi Chích chòe hành quân đến Etihad Stadium vào đầu tháng 2 cho lượt về.

Newcastle có thành tích khá ấn tượng khi đối đầu Man City trên sân nhà: thắng 2, hòa 1 và thua 1 trong 4 lần gặp gần nhất, đồng thời đánh bại Man City trong cả hai lần chạm trán tại Carabao Cup gần đây.

Phong độ hiện tại của “Chích chòe” cũng rất ổn định: 3 thắng, 1 hòa trong 4 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng nghẹt thở 7-6 trên chấm luân lưu trước Bournemouth. Tại St James’ Park, Newcastle đang bất bại 13 trận liên tiếp, thắng 10 và hòa 3.

Trong khi đó, Man City cũng không kém cạnh với chuỗi 12 trận bất bại gần nhất, thắng 9 và hòa 3, trong đó có chiến thắng hủy diệt 10-1 trước Exeter City. Tuy nhiên, ở Carabao Cup, Man City không có duyên khi bị loại sớm nhiều mùa gần đây: vòng 3 mùa 2023/24, vòng 4 mùa 2021/22 và 2024/25, cùng thất bại ở tứ kết mùa 2022/23.

Chiến thắng trước Huddersfield (2-0), Swansea (3-1) và Brentford (2-0) đã đưa Man City lần đầu vào bán kết kể từ chuỗi 4 chức vô địch liên tiếp 2017-2021. HLV Pep Guardiola chắc chắn muốn giành kết quả tích cực trên sân khách để mang về Etihad, tránh lặp lại thất bại 1-2 trước Newcastle ở Premier League hồi tháng 11/2025.

Thắng lợi gần nhất của Man City tại St James’ Park diễn ra đúng hai năm trước, với các bàn thắng của Bernardo Silva, Kevin De Bruyne và Oscar Bobb, trong đó pha lập công phút 91 của cầu thủ trẻ Na Uy ấn định chiến thắng 3-2.

Thông tin lực lượng

Newcastle không có sự phục vụ của Dan Burn, Emil Krafth, Fabian Schar, Jamaal Lascelles và William Osula vì chấn thương, trong khi Anthony Elanga còn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Harvey Barnes đang là “ngòi nổ” của Chích chòe khi ghi 4 bàn trong 2 trận gần đây và nhiều khả năng sẽ đá chính cùng Anthony Gordon, Nick Woltemade và Yoane Wissa trên hàng công.

Ở tuyến giữa, Bruno Guimaraes sẽ thay Jacob Ramsey chơi cùng Sandro Tonali. Hàng thủ có thể gồm Lewis Miley, Malick Thiaw, Sven Botman và Lewis Hall, người đã thay Valentino Livramento bị chấn thương trận gặp Bournemouth.

Bên phía Man City, HLV Pep Guardiola sẽ vắng nhiều trụ cột vì chấn thương: John Stones, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Ruben Dias, Savinho và Bobb.

Max Alleyne và Abdukodir Khusanov đã đảm nhận vị trí trung vệ trong hai trận gần nhất và nhiều khả năng tiếp tục đá chính trước Newcastle. Matheus Nunes và Nico O’Reilly có thể đá hậu vệ cánh, trong khi hàng công gồm Phil Foden (có khả năng trở lại), Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Jeremy Doku và Erling Haaland.