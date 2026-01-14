Trở lại sân tập sau chiến thắng trước U23 Saudi Arabia, HLV Kim Sang-sik khiến học trò từ ngạc nhiên đến thích thú

TPO - Chiều ngày 13/1, các cầu thủ U23 Việt Nam đã xuất hiện trở lại trên sân tập. Trong tâm trạng đầy hứng khởi, tất cả bước vào buổi tập "kỳ lạ" được thiết kế bởi HLV Kim Sang-sik.

Ảnh: Tedtran TV

Chỉ khoảng 20 tiếng sau chiến thắng oanh liệt trước U23 Saudi Arabia và tiến vào tứ kết với ngôi đầu bảng, các cầu thủ U23 Việt Nam đã trở lại sân tập, hướng tới các thử thách cam go phía trước.

Giống như các buổi tập sau những trận đấu trước, HLV Kim Sang-sik chia đội thành hai nhóm, một là các cầu thủ đá chính và một gồm phần còn lại. Những người thuộc nhóm một như Thái Sơn, Văn Khang, Trung Kiên đi dạo vài vòng quanh sân tập, sau đó tập thả lỏng. Lê Phát, Thanh Nhàn thuộc nhóm hai cũng chỉ khởi động nhẹ nhàng với bóng.

Chiến lược gia người Hàn Quốc hiểu rằng các học trò vừa trải qua một trận đấu đầy căng thẳng. Trong suốt 90 phút, họ chạy không ngừng nghỉ, liên tục di chuyển để bịt các khoảng trống và thúc đẩy quá trình chuyển đổi trạng thái, đồng thời thi đấu lăn xả trước áp lực lớn của đối phương.

Nhìn lại hành trình vòng bảng đã qua, HLV Kim Sang-sik đã ca ngợi tinh thần "sẵn sàng hy sinh vì tập thể, nỗ lực chiến đấu không mệt mỏi, và chơi hết mình, chiến đấu lăn xả để có được chiến thắng của các cầu thủ". Ông cũng thừa nhận "U23 Việt Nam đã có dấu hiệu mệt mỏi và xuất hiện nhiều ca chấn thương".

Chính vì vậy, buổi tập chiều 13/1 giống như một phần thưởng cho toàn đội. Trong khi nhóm một thả lỏng và phục hồi, nhóm hai cũng không tập nặng. Thay vào đó, họ tham gia vào một trò chơi do chính HLV Kim Sang-sik thiết kế. Ông yêu cầu các trợ lý dựng rào sắt thay cho lưới và trò chơi bắt đầu. Các cầu thủ nhóm hai tiếp tục phân làm hai đội và thi đấu với nhau theo quy tắc gần giống môn cầu mây. Họ chỉ được phép để bóng chạm đất một lần, dùng chân và đầu để đưa bóng qua phía bên kia.

Ngay lập tức, màn "đá cầu mây" đã tạo nên bầu không khí vô cùng vui vẻ. Những người thi đấu không ngừng phô diễn kỹ thuật cá nhân, thậm chí thực hiện những màn "cắt kéo" không khác các vận động viên cầu mây thực thụ, thu hút những tràng pháo tay cổ vũ từ nhóm một đóng vai khán giả.

Khi trò chơi kết thúc, buổi tập coi như hoàn thành và các cầu thủ lên xe bus trở về khách sạn, nơi họ sẽ theo dõi trận đấu giữa U23 UAE và U23 Syria nhằm tìm hiểu đối thủ ở trận tứ kết. Những bài tập phức tạp hơn sẽ đến vào những buổi sau.

Những hình ảnh trên sân tập chiều 13/1:

Thủ môn Trung Kiên, người đã có liên tiếp những pha cứu thua ngoạn mục ở trận đấu với U23 Saudi Arabia, đi dạo cùng các đồng đội thuộc nhóm một. (Ảnh: Tedtran TV)

Những cầu thủ đá chính hoặc chơi nhiều phút ở trận trước được yêu cầu giãn cơ, thả lỏng. (Ảnh: Tedtran TV)

HLV Kim Sang-sik chỉ đạo nhóm hai, những cầu thủ dự bị hoặc không ra sân, bước vào trò chơi "cầu mây". (Ảnh: Tedtran TV)

Hai bên phải dùng chân hoặc đầu để đưa bóng qua phía bên kia và ghi điểm. (Ảnh: Tedtran TV)

Trò chơi thú vị này đã tạo ra rất nhiều tiếng cười trên sân tập. (Ảnh: Tedtran TV)

Đôi khi họ cũng cãi nhau ỏm tỏi, mang lại những tràng cười của các khán giả bên ngoài. (Ảnh: Tedtran TV)

HLV Kim Sang-sik muốn các học trò có một buổi chiều thư giãn sau khi hoàn thành mục tiêu vòng bảng, trước khi cùng họ bước vào quá trình tập luyện căng thẳng, chuẩn bị cho trận tứ kết sắp tới. (Ảnh: Tedtran TV)