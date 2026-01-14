Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HLV U23 UAE đã xem cả 3 trận của U23 Việt Nam nhưng chưa phát hiện điểm yếu

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi tiến vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026, HLV Marcelo Brulli đã có những chia sẻ ban đầu về U23 Việt Nam, đối thủ đang chờ U23 UAE ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026.

1000043018-1090.jpg

Sau trận hòa 1-1 với U23 Syria, U23 UAE đã giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026 với tư cách nhì bảng B, trở thành đối thủ của U23 Việt Nam.

Trước thềm tứ kết, HLV Marcelo Brulli của U23 UAE đánh giá "U23 Việt Nam là đội bóng rất mạnh, bằng chứng là họ toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, trong đó có màn đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia".

"Họ có khả năng chuyển đổi trạng thái rất tốt và không cho đối thủ có nhiều không gian để triển khai thế trận cũng như tổ chức các đợt tấn công", chiến lược gia người Uruguay nói, cho thấy ông đã theo dõi và phân tích khá kỹ U23 Việt Nam.

"Tôi đã xem đầy đủ cả 3 trận của U23 Việt Nam tại vòng bảng", HLV Marcelo Brulli tiết lộ, "Tôi cũng nhận thấy U23 Việt Nam là một tập thể đoàn kết và gắn bó, đồng thời chưa phát hiện bất cứ điểm yếu nào trong lối chơi. Tuy nhiên đây chỉ là những đánh giá ban đầu. Khi đã xác định U23 Việt Nam là đối thủ, tôi cùng các cộng sự sẽ xem xét kỹ càng hơn, phân tích băng hình để tìm ra những chi tiết có thể khai thác. Sau đó, chúng tôi sẽ lên phương án, tập luyện và có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu".

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1 tới trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium ở Jeddah. Đây là lần thứ 6 U23 UAE góp mặt ở vòng knock-out của VCK U23 châu Á. Trong 5 lần trước, thành tích tốt nhất của họ là 3 lần vào tứ kết (2013, 2016, 2020). Ở hai kỳ gần nhất U23 UAE đều bị loại ngay sau vòng bảng.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
