Nhận định U23 U23 Iraq vs U23 Australia, 18h30 ngày 14/11: Trận chiến sinh tử

TPO - Nhận định bóng đá U23 Iraq vs U23 Australia, U23 châu Á 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả 2 đội U23 Iraq và U23 Australia phải giành 3 điểm để chắc chắn đi tiếp ở bảng D.

Nhận định trước trận U23 Iraq vs U23 Australia

Tại bảng D, cục diện đang rất phức tạp khi cả 4 đội cùng có cơ hội vào tứ kết. U23 Trung Quốc đang dẫn đầu với 4 điểm, xếp sau lần lượt ở U23 Australia, U23 Iraq và U23 Thái Lan với cách biệt nối đuôi nhau chỉ một điểm. Vậy nên cả 2 trận cuối ở bảng B đều mang tính chất sinh tử, nơi mà mỗi đội đều phải thắng để đảm bảo cơ hội đi tiếp.

U23 Iraq liên tục hòa U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc. Đây là kết quả tệ so với kỳ vọng ban đầu của U23 Iraq, khi họ được đánh giá cao hơn đối phương. Trong khi đó, U23 Australia bất ngờ ngã ngựa trước U23 Trung Quốc, sau khi thắng U23 Australia ở trận ra quân.

U23 Australia phải tự trách bản thân khi không thắng U23 Trung Quốc. Đội bóng xứ "chuột túi" đã thắng U23 Thái Lan trong thế trận chơi hơn người từ sớm. Đến trận thứ 2, U23 Australia tạo ra thế trận tốt hơn U23 Trung Quốc nhưng không tận dụng cơ hội, để rồi bị đối thủ chọc thủng lưới ở phút 43.

Hai trận hòa của Iraq ở vòng bảng đều xảy ra theo kịch bản nhạt nhòa. Đại diện bóng đá Tây Á được đánh giá khá cao ở giải đấu năm nay, song U23 Iraq chưa cho thấy sức mạnh của một ứng viên vô địch, với những ý tưởng tấn công nghèo nàn. Trước U23 Thái Lan, U23 Iraq đã chơi trội hơn nhưng không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn.

Trận đại chiến giữa U23 Iraq và U23 Australia được dự đoán cân bằng. Cả 2 đội đều có thực lực, nhưng không đạt điểm rơi phong độ tốt ở chặng đầu VCK U23 châu Á 2026. Đây là lúc 2 "ông lớn" bóng đá châu Á thức tỉnh, chơi với phong độ cao nhất để giành chiến thắng.

Phong độ, thành tích đối đầu U23 Iraq vs U23 Australia

Lần gần nhất 2 đội gặp nhau ở cấp U23, Australia thắng Iraq 2-1 trong trận giao hữu. Trước đó, 2 đội U23 gặp nhau 2 lần, đều có tỷ số hòa.

Nhìn vào màn trình diễn của 2 đội từ đầu vòng bảng U23 châu Á 2026, U23 Australia vẫn thể hiện thuyết phục hơn. Ngay cả khi thua U23 Trung Quốc, U23 Australia vẫn tạo ra thế trận tốt, dứt điểm gấp 4 lần đối thủ. Đội bóng xứ "chuột túi" cần chỉnh thước ngắm của các tiền đạo, biết cách tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ tìm lại niềm vui trước U23 Iraq. Trong khi đó, U23 Iraq cần nỗ lực rất nhiều để vượt ải khó ở trận cuối.

Thông tin lực lượng U23 Iraq vs U23 Australia

Hai đội có lực lượng mạnh nhất cho trận này.