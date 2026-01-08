Đội tuyển Nigeria đình công, đòi bỏ CAN 2025 vì mâu thuẫn tiền thưởng

TPO - Nigeria mới tiến vào tới tứ kết nhưng nội bộ đội bóng này đã tan đàn xẻ nghé. Mâu thuẫn trong đội và mâu thuẫn giữa đội tuyển với Liên đoàn bóng đá đang khiến tham vọng vô địch CAN 2025 của Đại bàng xanh đối diện nguy cơ tan vỡ.

Cuộc khủng hoảng đến chóng vánh trong 2 ngày. Đầu tiên, trong trận đấu vòng 1/8 với Mozambique, Lookman và Osimhen đã có lời qua tiếng lại với nhau. Không rõ mâu thuẫn xuất phát từ gì nhưng khi đội về khách sạn, cả 2 đã tiếp tục va chạm.

ESPN khẳng định Osimhen thậm chí còn cố gắng rời khỏi trại và bay tới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi CLB chủ quản Galatasaray đóng quân. Nhưng ban huấn luyện đã can thiệp vào phút cuối để ngăn anh lại.

Khi mâu thuẫn giữa Lookman và Osimhen chưa được giải quyết, lại xuất hiện một mâu thuẫn khác lớn hơn. Hôm qua, các cầu thủ Nigeria đã tẩy chay các buổi tập. Hàng loạt cầu thủ áo xanh bỏ ra ngoài mặc cho các quan chức Liên đoàn lẫn ban huấn luyện can ngăn.

Tất cả cũng tuyên bố không lên máy bay đến Marrakech (nơi tổ chức trận đấu vòng tứ kết với Algeria). Lý do các cầu thủ phản ứng quyết liệt như vậy vì họ chưa nhận được tiền thưởng từ 4 trận thắng từ đầu giải.

Osimhen trước đó đã có tranh cãi với Lookman

Theo thỏa thuận, LĐBĐ Nigeria sẽ thưởng cho đội tuyển nếu thắng từng trận. Càng vào trong, tiền thưởng sẽ càng lớn hơn. Có lẽ đó là lý do Nigeria thi đấu rất quyết tâm, là 1 trong 2 đội hiếm hoi thắng toàn bộ 4 trận đã đấu từ đầu CAN 2025 (trước Tanzania , Tunisia và Uganda ở vòng bảng, Mozambique ở vòng 1/8). Vấn đề nảy sinh do tiền thưởng từ 4 trận thắng này chưa được duyệt khiến các cầu thủ bất bình.

Tuy nhiên, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nigeria, Ibrahim Musa Gusau, đã trấn an tất cả. Ông xác nhận với ESPN rằng vấn đề đã được giải quyết. "Các cầu thủ đã được xem các giấy tờ chứng minh việc thanh toán của họ được xử lý. Và họ đã tập luyện hôm nay, vì vậy không có vấn đề gì cả".

Một quan chức từ Ủy ban Thể thao Quốc gia Nigeria nói với ESPN rằng các khoản thanh toán đã được xử lý thông qua Ngân hàng Trung ương và sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của các cầu thủ trong vòng 7 ngày.

"Việc chuyển tiền bị chậm trễ vì chính phủ đang hạn chế giao dịch tiền mặt, đặc biệt là ngoại tệ. Tuy nhiên, các khoản thanh toán đã được xử lý thông qua Ngân hàng Trung ương và sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của các cầu thủ trong vòng 7 ngày", vị quan chức này nói.

Có nghĩa rằng khi tuyển Nigeria đi tới bán kết hoặc chung kết CAN 2025, họ mới có thể nhận được tiền vì phải mất 1 tuần tiền mới vào tài khoản của họ. Vì vậy từ nay đến thời điểm đó, họ vẫn phải vừa đá bóng vừa hy vọng các quan chức giữ lời.