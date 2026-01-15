Madam Pang lên tiếng khi bóng đá Thái Lan lại thất bại

"LĐBĐ Thái Lan xin gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ, ban huấn luyện và quan chức đội U23 vì những cống hiến tận tâm tại giải U23 châu Á 2026. Tôi muốn cảm ơn cổ động viên, trân trọng đón nhận mọi góp ý mang tính xây dựng, từ những người luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho cá nhân tôi. Tôi sẽ nỗ lực, tiếp tục hoàn thiện để đưa bóng đá Thái Lan lên tầm cao mới", Thairath dẫn lời Madam Pang.

Tối 14/1, U23 Thái Lan hòa U23 Trung Quốc 0-0. Kết quả này không đủ giúp "Voi chiến" lách qua cửa hẹp để tiến vào tứ kết U23 châu Á 2026. Nhìn lại hành trình vòng bảng, U23 Thái Lan chơi không đến nỗi tệ khi thua U23 Australia trong thế còn 10 người từ sớm, hòa U23 Iraq và hòa U23 Trung Quốc. Song, chừng đó là không đủ với thầy trò HLV Thawatchai.

Ông Piyapong Pue-on, người phát ngôn LĐBĐ Thái Lan nói U23 Thái Lan đã chơi tốt. "Voi chiến" dự U23 châu Á 2026 trong bối cảnh xáo trộn lực lượng, với nhiều tân binh là cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm. Nhìn từ U23 châu Á 2026, ông Piyapong Pue-on gọi đây là bài học để các cấp đội tuyển Thái Lan trao cơ hội cho cầu thủ trẻ nhiều hơn.

Các CĐV Thái Lan đã nói nhiều đến khả năng LĐBĐ Thái Lan tìm người thay HLV Thawatchai. Thuyền trưởng của U23 Thái Lan từng bị kêu gọi rời đội sau SEA Games 33. Vì giải đấu U23 châu Á 2026 quá sát SEA Games 33, HLV Thawatchai được giữ lại để lái con thuyền U23 Thái Lan vượt qua khó khăn.

Ông Piyapong Pue-on nói HLV Thawatchai nên được trao thêm cơ hội, tiếp tục dẫn dắt đội trẻ Thái Lan thêm 1-2 năm để đưa thế hệ cầu thủ này của bóng đá xứ chùa vàng chạm tới trần phát triển, sau đó tiếp tục cống hiến cho đội tuyển.

Ba kỳ U23 châu Á liên tiếp U23 Thái Lan không vượt qua vòng bảng. Từ thất bại tại chung kết SEA Games 33 đến U23 châu Á 2026, bóng đá trẻ Thái Lan đã thật sự chìm sâu vào khủng hoảng.