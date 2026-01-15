Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Madam Pang lên tiếng khi bóng đá Thái Lan lại thất bại

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, Madam Pang, lên tiếng động viên toàn đội U23 Thái Lan sau khi gục ngã ở VCK U23 châu Á 2026.

z7368068034251f1cbcd4d77400a32f051c46408b0e351-17667446413851463530804.jpg

"LĐBĐ Thái Lan xin gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ, ban huấn luyện và quan chức đội U23 vì những cống hiến tận tâm tại giải U23 châu Á 2026. Tôi muốn cảm ơn cổ động viên, trân trọng đón nhận mọi góp ý mang tính xây dựng, từ những người luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho cá nhân tôi. Tôi sẽ nỗ lực, tiếp tục hoàn thiện để đưa bóng đá Thái Lan lên tầm cao mới", Thairath dẫn lời Madam Pang.

Tối 14/1, U23 Thái Lan hòa U23 Trung Quốc 0-0. Kết quả này không đủ giúp "Voi chiến" lách qua cửa hẹp để tiến vào tứ kết U23 châu Á 2026. Nhìn lại hành trình vòng bảng, U23 Thái Lan chơi không đến nỗi tệ khi thua U23 Australia trong thế còn 10 người từ sớm, hòa U23 Iraq và hòa U23 Trung Quốc. Song, chừng đó là không đủ với thầy trò HLV Thawatchai.

Ông Piyapong Pue-on, người phát ngôn LĐBĐ Thái Lan nói U23 Thái Lan đã chơi tốt. "Voi chiến" dự U23 châu Á 2026 trong bối cảnh xáo trộn lực lượng, với nhiều tân binh là cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm. Nhìn từ U23 châu Á 2026, ông Piyapong Pue-on gọi đây là bài học để các cấp đội tuyển Thái Lan trao cơ hội cho cầu thủ trẻ nhiều hơn.

Các CĐV Thái Lan đã nói nhiều đến khả năng LĐBĐ Thái Lan tìm người thay HLV Thawatchai. Thuyền trưởng của U23 Thái Lan từng bị kêu gọi rời đội sau SEA Games 33. Vì giải đấu U23 châu Á 2026 quá sát SEA Games 33, HLV Thawatchai được giữ lại để lái con thuyền U23 Thái Lan vượt qua khó khăn.

Ông Piyapong Pue-on nói HLV Thawatchai nên được trao thêm cơ hội, tiếp tục dẫn dắt đội trẻ Thái Lan thêm 1-2 năm để đưa thế hệ cầu thủ này của bóng đá xứ chùa vàng chạm tới trần phát triển, sau đó tiếp tục cống hiến cho đội tuyển.

Ba kỳ U23 châu Á liên tiếp U23 Thái Lan không vượt qua vòng bảng. Từ thất bại tại chung kết SEA Games 33 đến U23 châu Á 2026, bóng đá trẻ Thái Lan đã thật sự chìm sâu vào khủng hoảng.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Hương Ly
#Madam Pang #bóng đá Thái Lan #U23 châu Á #Thawatchai #đội tuyển trẻ #Thái Lan #u23 thái lan #madam pang phát biểu #tin u23 thái lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục