Đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết: UAE mạnh tới đâu?

TPO - Với thành tích nhất bảng, thầy trò HLV Kim Sang-sik né được U23 Nhật Bản và chạm trán U23 UAE ở tứ kết. Cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam đã sáng hơn nhưng không vì thế mà "Chiến binh sao vàng" có thể coi nhẹ đối thủ.

Đêm 13/1, U23 UAE hòa U23 Syria ở trận cuối bảng B. Thầy trò HLV Marcelo Broli đã bị U23 Syria áp đảo trong phần lớn thời gian. Bàn thắng mở tỷ số của U23 UAE đến từ pha trừng phạt sai lầm đối phương. Sau đó, sự vượt trội của U23 Syria được thể hiện qua số lần dứt điểm gần gấp 4, cầm bóng trội hơn (55%) và có nhiều pha tổ chức tấn công sắc bén hơn.

U23 UAE khép lại chiến dịch vòng bảng với một trận thắng, một hòa và một thua. Đây là thành tích chấp nhận được với U23 UAE khi họ không thể làm gì trước U23 Nhật Bản - như dự đoán ban đầu - và thắng được U23 Qatar. Trận hòa U23 Syria có thể coi là may mắn cho U23 UAE khi nhìn vào thế trận. Sau cùng, U23 UAE có được điều mình cần là tiến vào tứ kết và chạm trán U23 Việt Nam.

Trước thềm VCK U23 Asian Cup 2026, U23 UAE được truyền thông nước này kỳ vọng tạo nên cột mốc mới, là lần đầu vượt qua tứ kết giải đấu và có thể tiến xa hơn.

Lực lượng U23 UAE mang đến lực lượng gần 1/2 cầu thủ nhập tịch như Leonard Amesimeku, Solomon Sosu, Richard Akonnor và Junior Ndiaye. Phần còn lại là những tài năng của bóng đá UAE, trưởng thành từ các lò đào tạo lớn nhất ở nước này. Trong số đó, Richard Akonnor, tiền vệ của CLB Al-Jazira được định giá chuyển nhượng cao nhất (900.000 USD).

Nhìn tổng quan đội hình U23 UAE, điểm nổi trội nằm ở thể hình. Chiều cao trung bình của U23 UAE tại giải lần này là 1,8m, trong đó có những vị trí có chiều cao tốt như trung vệ Leonard (cao 1,88m). Leonard, Akonnor, Ali Mohamed-Memari và Junior Ndiaye.

Các trung vệ của U23 UAE to cao, tranh chấp tốt và sẵn sàng giải quyết tình huống bóng bổng. Song, qua 2 trận gặp U23 Nhật Bản và U23 Syria, đối thủ đều chọn chung một giải pháp để khoét vào hàng thủ U23 UAE, là dùng nhiều đường chuyền trực diện để tiền đạo chạy chỗ cắt mặt. Từ đây, điểm yếu của hàng thủ U23 UAE lộ ra với những hậu vệ cao lớn như Leonard nhưng thiếu tốc độ và độ linh hoạt khi xử lý tình huống.

Trong bàn thua 1-1 của U23 UAE trước U23 Syria, Leonard quá chậm chạp khi đối thủ thực hiện miếng đánh mẫu mực là căng ngang từ biên và tiền đạo tạo điểm cắt bằng pha dứt điểm một chạm. Xuyên suốt trận đối đầu U23 Syria, Leonard liên tục bị khai thác điểm yếu tốc độ. Và chính Leonard, từ trụ cột hàng thủ U23 UAE thành nơi bị U23 Nhật Bản khai thác nhiều nhất bằng các đường chuyền đặt điểm rơi ở sau lưng hậu vệ UAE.

Đình Bắc và đồng đội cần giữ tập trung trước U23 UAE.

U23 Việt Nam sẽ dựa vào cách U23 Nhật Bản và U23 Syria làm khổ hàng thủ U23 UAE để tìm ra những con đường ngắn nhất đưa bóng vào khu vực cấm địa đối phương. Những quả tạt tầm thấp, căng ngang hoặc kéo xuống đáy biên để trả ngược vào tuyến hai sẽ là miếng đánh quan trọng để U23 Việt Nam giải mã hàng thủ U23 UAE. Thực tế là thầy trò HLV Kim Sang-sik đã làm rất tốt nhiệm vụ này để tạo ra khác biệt, điển hình là tình huống Đình Bắc thoát xuống và ghi bàn gần nhất.

Ngược lại, U23 UAE vẫn có những nhân tố tấn công đáng chú ý. Nguy hiểm nhất trên hàng công U23 UAE là tiền vệ trái Ali Mohamed-Memari. Cầu thủ này đã ghi 2 bàn cho U23. Tiếp theo là Ndiaye, tiền đạo từng khoác áo U17 Pháp, đang chơi ở Ligue 2. Qua 3 trận, Ndiaye chưa chơi bùng nổ như kỳ vọng của U23 UAE song khi tiền đạo này đạt điểm rơi phong độ tốt, anh vẫn là đầu tàu trong khâu tổ chức tấn công của U23 UAE.

U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Saudi Arabia, đội bóng được nhận định có nhiều điểm tương đồng với U23 UAE. Thế nhưng, chiến tích toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng đã ở sau lưng thầy trò HLV Kim. Phía trước U23 Việt Nam là U23 UAE không hề dễ chơi và trận đấu này sẽ là lúc kiểm chứng sức mạnh thật sự của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026.