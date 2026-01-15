Sadio Mane đưa Senegal vào chung kết cúp châu Phi đụng độ Maroc

TPO - Phút toả sáng của Sadio Mane đã giúp Senegal đánh bại Ai Cập ở trận bán kết cúp châu Phi 2025 diễn ra rạng sáng 15/1 (giờ Việt Nam), qua đó giành quyền vào chung kết.

Senegal và Maroc sẽ gặp nhau ở trận chung kết cúp châu Phi 2025

Ngôi sao đang khoác áo Liverpool, Mohamed Salah đã không thể tiếp tục giúp Ai Cập vượt qua cửa khó. Trước Senegal, Ai Cập chủ động chơi phòng ngự chặt nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ.

Chiến thuật này khiến Senegal gặp nhiều khó khăn và trận đấu diễn ra trong thế giằng co trong phần lớn thời gian. Sự thận trọng của cả đôi bên khiến cho cả Ai Cập và Senegal đều không tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Về mặt thế trận, với Sadio Mane và Nicolas Jackson, Senegal chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu ở tuyến giữa. Họ kiểm soát bóng phần lớn thời gian trận đấu, có thời điểm lên đến 60%. Trong khi đó bên kia chiến tuyến, Mohamed Salah đơn độc trên hàng công khi bị phong toả, thiếu sự hỗ trợ của các đồng đội.

Thế giằng co giữa đôi bên chỉ được phá vỡ ở phút 78, Mane tung cú sút xa chìm hiểm hóc ngoài vòng cấm, đánh bại El Shenawy, ấn định thắng lợi 1-0. Kết quả này đưa Senegal vào trận chung kết.

Ở bán kết còn lại, đội tuyển Maroc và Nigeria cũng giằng co suốt 120 phút không bàn thắng. Trên chấm luân lưu, Noussair Mazraoui và các đồng đội bản lĩnh hơn, đánh bại đối thủ 4-2, qua đó giành quyền vào chung kết gặp Senegal lúc 2h ngày 19/1. Nigeria sẽ đá trận tranh hạng ba với Ai Cập lúc 23h ngày 17/1.