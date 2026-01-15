Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Sadio Mane đưa Senegal vào chung kết cúp châu Phi đụng độ Maroc

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phút toả sáng của Sadio Mane đã giúp Senegal đánh bại Ai Cập ở trận bán kết cúp châu Phi 2025 diễn ra rạng sáng 15/1 (giờ Việt Nam), qua đó giành quyền vào chung kết.

anh-chup-man-hinh-2026-01-15-luc-062001.png
Senegal và Maroc sẽ gặp nhau ở trận chung kết cúp châu Phi 2025

Ngôi sao đang khoác áo Liverpool, Mohamed Salah đã không thể tiếp tục giúp Ai Cập vượt qua cửa khó. Trước Senegal, Ai Cập chủ động chơi phòng ngự chặt nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ.

Chiến thuật này khiến Senegal gặp nhiều khó khăn và trận đấu diễn ra trong thế giằng co trong phần lớn thời gian. Sự thận trọng của cả đôi bên khiến cho cả Ai Cập và Senegal đều không tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Về mặt thế trận, với Sadio Mane và Nicolas Jackson, Senegal chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu ở tuyến giữa. Họ kiểm soát bóng phần lớn thời gian trận đấu, có thời điểm lên đến 60%. Trong khi đó bên kia chiến tuyến, Mohamed Salah đơn độc trên hàng công khi bị phong toả, thiếu sự hỗ trợ của các đồng đội.

ai-cap-vs-senegal-36.jpg

Thế giằng co giữa đôi bên chỉ được phá vỡ ở phút 78, Mane tung cú sút xa chìm hiểm hóc ngoài vòng cấm, đánh bại El Shenawy, ấn định thắng lợi 1-0. Kết quả này đưa Senegal vào trận chung kết.

Ở bán kết còn lại, đội tuyển Maroc và Nigeria cũng giằng co suốt 120 phút không bàn thắng. Trên chấm luân lưu, Noussair Mazraoui và các đồng đội bản lĩnh hơn, đánh bại đối thủ 4-2, qua đó giành quyền vào chung kết gặp Senegal lúc 2h ngày 19/1. Nigeria sẽ đá trận tranh hạng ba với Ai Cập lúc 23h ngày 17/1.

Vĩnh Xuân
#Cúp châu Phi 2025 #Ai Cập #Mohamed Salah #Liverpool #Senegal #Sadio Mane

Xem thêm

Cùng chuyên mục