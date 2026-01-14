Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lịch thi đấu và các cặp đấu tứ kết U23 châu Á 2026 mới nhất

Đặng Lai
TPO - Hai trận đấu cuối cùng vòng bảng U23 châu Á 2026 đã kết thúc với bất ngờ ở những phút cuối cùng. 4 cặp đấu tứ kết đã được phân nhánh với những cuộc đối đầu rất đáng được chờ đợi.

u23-viet-nam-3.jpg

Theo đó, 8 đội giành vé đi tiếp gồm U23 Việt Nam, U23 Jordan, U23 Nhật Bản, U23 UAE, U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Trung Quốc. Theo thể thức đội nhất gặp đội nhì, Việt Nam sẽ đấu UAE, Nhật Bản đụng độ Jordan, Uzbekistan gặp Trung Quốc và Hàn Quốc đối đầu Australia.

Trong các cặp đấu, người hâm mộ Việt Nam chắc chắn chờ đợi vào cuộc so tài giữa thầy trò HLV Kim Sang-sik và U23 UAE. Đối thủ của U23 Việt Nam chưa bao giờ giành vé vào bán kết U23 châu Á. Ngoài 2 lần vào tới tứ kết, U23 UAE chủ yếu bị loại từ vòng bảng. Vì vậy, lần gặp nhau tới là cơ hội để U23 Việt Nam “giải quyết” đối thủ này.

u23-viet-nam-1.jpg
U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE

Trong khi đó với U23 Nhật Bản, cơ hội giành chiến thắng của họ trước U23 Jordan là rất lớn xét về phong độ cũng như lối chơi của 2 đội. Nhật Bản gần như đang không có đối thủ ở VCK lần này. Lối chơi áp đảo của họ khiến mọi đội tuyển khi gặp Nhật Bản đều phải oằn mình chống cự. Thực tế là từ đầu chiến dịch, U23 Nhật Bản mới để đối thủ dứt điểm trúng đích… 1 lần.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc sau khi trầy trật tiến vào tứ kết sẽ đối mặt với thử thách mang tên U23 Australia. Đây là một cặp đấu cân bằng. U23 Hàn Quốc đang gây thất vọng nhưng U23 Australia thực ra cũng không thể hiện phong độ ấn tượng từ đầu giải.

Trong khi đó ẩn số U23 Trung Quốc chắc chắn sẽ khiến U23 Uzbekistan đau đầu. Trong 2 lần gặp nhau gần nhất vào năm 2025, Uzbekistan đã không thể đánh bại Trung Quốc. Hàng thủ U23 Trung Quốc cực kỳ khó chịu khi họ cùng với U23 Nhật Bản là 2 đội tuyển hiếm hoi chưa thua bất kỳ bàn nào từ đầu chiến dịch.

615458340-1255484363393896-1282354627708603003-n-copy.jpg

Lịch thi đấu tứ kết U23 châu Á 2026

18h00 ngày 16/1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan

22h30 ngày 16/1: U23 Việt Nam - U23 UAE

18h30 ngày 17/1: U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc

22h30 ngày 17/1: U23 Hàn Quốc - U23 Australia

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
