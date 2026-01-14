Những phút bù giờ định mệnh khiến U23 Iraq chia tay U23 châu Á

TPO - U23 Iraq chơi hay trước U23 Australia và dẫn 1-0 cho đến hết thời gian chính thức. Song, sự vực dậy của U23 Australia ở những phút bù giờ khiến đại diện Tây Á thua cay đắng 1-2.

Bi kịch xảy ra với U23 Iraq khi Yaya Dukuly đánh đầu cận thành để gỡ hòa 1-1 cho U23 Australia. Sau bàn thua, U23 Iraq bấn loạn, cuống cuồng lao lên để tìm bàn gỡ, trước khi ôm hận thêm một lần nữa vì đòn "hồi mã thương" của U23 Australia. Phút 90+7, các cầu thủ U23 Australia đã phối hợp đến tận sát vạch gôn để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Hai bàn chóng vánh của U23 Australia trong những phút bù giờ khiến nỗ lực của U23 Iraq trong phần lớn thời gian của trận đấu đổ bể. Al Lami đã ghi bàn mở tỷ số cho U23 Iraq từ phút 69 nhưng chừng đó là không đủ.

Bảng D khép lại với kịch tính kéo dài đến phút chót. U23 Iraq phải tự trách mình vì nếu thắng U23 Australia, họ đã loại U23 Australia và giành suất đi tiếp. Chung cuộc, U23 Australia đứng nhất bảng D với 6 điểm, U23 Trung Quốc xếp sau khi có 5 điểm. U23 Thái Lan và U23 Iraq dắt tay nhau ra về.

Trở lại với diễn biến trận đấu, U23 Iraq chơi tốt trong phần lớn thời gian. Thầy trò HLV Emad Mohammed cầm bóng ngang ngửa U23 Australia và dứt điểm nhiều hơn (7 lần so với 2 của đối thủ). Đến những phút bù giờ, các cầu thủ U23 Australia sung sức hơn hẳn. "Chuột túi" chỉ dứt điểm 2 lần trong thời gian chính thức. Nhưng với 2 pha dứt điểm sau đó ở ở phút bù giờ, U23 Australia ghi liền 2 bàn.

Tình huống thủ môn của U23 Australia phạm lỗi dẫn tới phạt đền là điểm nhấn hiếm hoi trong thời gian chính thức. Trận đấu diễn ra với tốc độ chậm, U23 Iraq dứt điểm nhiều hơn nhưng đa số là các pha sút xa. Một trong số cơ hội nguy hiểm của Iraq diễn ra ở phút 56, Aymen Luay sút uy lực nhưng không thắng thủ môn.

U23 Australia sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc tại tứ kết. "Chuột túi" rơi vào nhánh đấu khó nhằn khi đối thủ của họ sau trận tứ kết là một trong 2 đội U23 Nhật Bản hoặc U23 Jordan. Với vị thế ứng viên vô địch, U23 Australia chưa trình diễn lối chơi thuyết phục tại U23 châu Á 2026. Chiến thắng của "Chuột túi" trước U23 Iraq có nhiều phần từ yếu tố may mắn.