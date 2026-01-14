U23 Việt Nam gây lo lắng, khi Đình Bắc và Văn Thuận phải tập riêng

TPO - Ở buổi tập chiều ngày 14/1, hai ngôi sao trên hàng công của U23 Việt Nam, Đình Bắc và Văn Thuận, đã phải tập riêng bên ngoài, trong khi phần còn lại thực hiện giáo án căng thẳng, chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U23 UAE.

Đình Bắc và Văn Thuận tập riêng cùng bác sỹ Lê Huy Thọ. (Ảnh: Tedtran TV)

Sau buổi thả lỏng, thư giãn ngày hôm trước, chiều ngày 14/1, U23 Việt Nam có buổi tập đầy đủ, chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U23 UAE vào lúc 22h30 ngày 16/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium.

Vì chỉ còn hai ngày để tập luyện, HLV Kim Sang-sik chỉ phát biểu ngắn gọn, phổ biến một số yêu cầu trong buổi tập trước khi bắt đầu ngay. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã có mặt trên khán đài tối ngày 13/1 để theo dõi trận hòa của U23 Syria và U23 UAE, đối thủ ở trận tứ kết. Khi trở về, hẳn ông đã rút tỉa, phân tích các điểm mạnh yếu và đề ra kế hoạch chi tiết. Buổi tập hôm nay chính là một phần của kế hoạch.

Điều khiến mọi người lo lắng chính là Đình Bắc và Văn Thuận đã không tham gia vào giáo án chung. Cả hai chạy bộ cùng bác sỹ Lê Huy Thọ, sau đó ra ngoài tập riêng, với các động tác thả lỏng, giãn cơ nhẹ nhàng.

Như đã biết, trận đấu với U23 Saudi Arabia cách đây hai ngày đã ngốn rất nhiều sức lực của các cầu thủ, trong đó có Đình Bắc và Văn Thuận. Từ lúc có mặt trên sân, cả hai không chỉ chạy liên tục để tìm kiếm khoảng trống mà còn tích cực áp sát, đoạt lại bóng và phá vỡ ý đồ triển khai bóng từ tuyến dưới của đối thủ. Bên cạnh đó, Đình Bắc và Văn Thuận cũng không ít lần bị phạm lỗi thô bạo. Thậm chí, có khoảnh khắc Đình Bắc tưởng như không thể tiếp tục thi đấu.

Khi trận tứ kết đã đến gần, tất cả cùng hy vọng Đình Bắc và Văn Thuận sẽ không gặp vấn đề quá nghiêm trọng về thể trạng. Họ đều là những vũ khí trong tay áo của HLV Kim Sang-sik. Hai trận qua, ông thầy người Hàn Quốc luôn ém cả hai trên ghế dự bị, sau đó tung vào trong hiệp hai để ra đòn kết liễu đối thủ.

Tin tốt trong buổi tập chiều ngày 14/1 là Thanh Nhàn đã bình phục hoàn toàn và những cầu thủ như Lý Đức, Lê Phát hay Xuân Bắc, Thái Sơn đều tỏ ra sung sức. Tất cả đều rất phấn chấn và thực hiện nghiêm túc giáo án tập luyện, cũng như bước vào bài tập chiến thuật với sự tập trung cao độ.

Như cầu thủ Việt kiều Lê Viktor chia sẻ, bí quyết để đánh bại các đối thủ nằm ở sự chuẩn bị kỹ lưỡng. U23 Việt Nam đang làm mọi thứ có thể để đạt trạng thái sẵn sàng cao nhất cho trận tứ kết ngày 16/1, với quyết tâm giải quyết U23 UAE trong 90 phút.

Những hình ảnh trong buổi tập chiều 14/1:

Đình Bắc chạy bộ nhẹ nhàng cùng bác sỹ Lê Huy Thọ. (Ảnh: Tedtran TV)

Tuy nhiên, có thể đây chỉ là phòng ngừa của HLV Kim Sang-sik với hai cầu thủ quan trọng. (Ảnh: Tedtran TV)

Ở trận trước, Lý Đức cũng có nhiều tình huống nằm sân trong đau đớn, sau đó phải ra ngoài để bác sỹ chăm sóc. Điều đáng mừng là hiện anh hoàn toàn khỏe mạnh. (Ảnh: Tedtran TV)

HLV Kim Sang-sik cũng có sự an tâm ở Thanh Nhàn, khi tiền đạo 22 tuổi đã chơi những phút đầu tiên tại VCK U23 châu Á 2026 và hoàn toàn bình phục. (Ảnh: Tedtran TV)

Lê Phát, cầu thủ trẻ nhất của U23 Việt Nam, luôn ra sân với khát khao và quyết tâm bùng cháy. (Ảnh: Tedtran TV)

Lê Viktor cũng tận hưởng 45 phút đá chính ở trận đấu với U23 Saudi Arabia. Anh hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của ông thầy người Hàn Quốc. (Ảnh: Tedtran TV)

Lê Viktor cho rằng U23 Việt Nam tự tin có một tinh thần tốt và tràn đầy khát khao chiến thắng, đồng thời là một tập thể gắn kết, lỳ lợm để chiến đấu đến cùng. (Ảnh: Tedtran TV)

Cầu thủ Việt kiều tin tưởng U23 Việt Nam đủ sức giải quyết trận đấu trong thời gian chính thức mà không cần thủ môn Trung Kiên trổ tài ở loạt đá luân lưu. (Ảnh: Tedtran TV)

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết gặp U23 UAE vào lúc 22h30 ngày 16/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium. (Ảnh: Tedtran TV)