Tứ kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam tái ngộ 'vua thẻ' Iran

TPO - Ở trận tứ kết gặp U23 UAE tới đây, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp lại "vua thẻ" người Iran, trọng tài Heidari Payam.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium.

Theo đó, bắt chính sẽ là trọng người Iran, ông Heidari Payam. Vị trọng tài này không hề xa lạ, bởi cũng là người đã điều khiển trận đấu với U23 Kyrgyzstan mà U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1.

Trọng tài Heidari Payam bắt đầu sự nghiệp cầm còi từ năm 1999, ra mắt giải vô địch quốc gia Iran vào tháng 8/2014 và phong cấp FIFA từ năm 2015. Theo thống kê từ transfermarkt, vị trọng tài nghiêm khắc này đã bắt chính 221 trận trong sự nghiệp, rút 850 thẻ vàng, 53 thẻ đỏ cùng 61 lần thổi phạt đền.

Ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan, trọng tài Heidari Payam đã rút 3 thẻ vàng (2 cho U23 Việt Nam), đồng thời quyết đoán chỉ tay vào chấm phạt đền vào phút 19, giúp các học trò của HLV Kim Sang-sik có bàn mở tỷ số với cú sút chính xác của đội trưởng Khuất Văn Khang.

Hỗ trợ trọng tài chính Heidari Payam ở trận tứ kết sẽ là hai trợ lý đồng hương, là các ông Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi Vị trọng tài thứ tư mang quốc tịch Saudi Arabia, ông Faisal Sulaiman A. Albalawi.

Ngoài ra, trọng tài người Singapore - Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari được chọn điều hành phòng VAR bên cạnh trợ lý Iida Jumpei người Nhật Bản.