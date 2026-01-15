Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chelsea gục ngã trước Arsenal trên sân nhà trong ngày ra mắt HLV Rosenior

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Arsenal chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua tới Wembley khi đánh bại Chelsea 3-2 ngay tại Stamford Bridge ở lượt đi bán kết Carabao Cup 2026.

screen-shot-2026-01-15-at-065933.png

Trận ra mắt sân nhà của HLV Liam Rosenior trên cương vị thuyền trưởng Chelsea khép lại bằng thất bại, khi Arsenal giành chiến thắng kịch tính 3-2 trong một cuộc rượt đuổi giàu cảm xúc.

Đội khách sớm cho thấy bản lĩnh của ứng viên vô địch. Ngay phút thứ 7, Arsenal mở tỷ số từ sở trường quen thuộc: bóng chết. Quả phạt góc của Declan Rice được treo vào khu vực 5m50, nơi Ben White thoát khỏi sự theo kèm hời hợt của João Pedro để đánh đầu cận thành. Thủ môn Robert Sanchez đứng sai vị trí và hoàn toàn bất lực.

Chelsea không bị cuốn theo nhịp chơi của đối thủ và dần lấy lại thế trận. Estevao là điểm sáng hiếm hoi của đội chủ nhà trong hiệp một, với pha cứa lòng buộc Kepa Arrizabalaga phải tung người cản phá xuất sắc phút 30.

4.jpg
Garnacho là điểm sáng trong trận thua của Chelsea

Tuy nhiên, khi Chelsea còn chưa kịp cụ thể hóa những tín hiệu tích cực, họ suýt phải nhận bàn thua thứ hai. William Saliba thoải mái dâng cao và tung cú sút kỹ thuật đưa bóng dội xà ngang trong sự thót tim của khán giả Stamford Bridge.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai, và lại xuất phát từ sai lầm của hàng thủ Chelsea. Phút 49, Bukayo Saka chọc khe để Ben White băng xuống bên cánh phải, trước khi căng ngang sệt vào trong. Một tình huống tưởng như đơn giản, nhưng Sanchez lại xử lý lỗi, để bóng bật ra đúng tầm chân Viktor Gyokeres, và tiền đạo người Thụy Điển không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Arsenal.

Trong thử thách thực sự đầu tiên của triều đại Rosenior, nhà cầm quân người Anh đã có phản ứng kịp thời. Alejandro Garnacho được tung vào sân thay Marc Guiu, và chỉ hai phút sau, Chelsea có bàn rút ngắn tỷ số. Phút 57, Pedro Neto treo bóng từ cánh phải, hàng thủ Arsenal lỡ nhịp, để Garnacho khống chế gọn gàng ở cột xa rồi dứt điểm tinh tế rút ngắn tỷ số 1-2, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

screen-shot-2026-01-15-at-065948.png
Martin Zubimendi ghi bàn thắng ấn định tỷ số cho Arsenal

Nhưng Arsenal nhanh chóng cho thấy sự lạnh lùng của một tập thể đang trưởng thành. Phút 71, Gyokeres, trong một tình huống có thể tự mình dứt điểm, lại chọn phương án chuyền ngang cho Martín Zubimendi. Tiền vệ người Tây Ban Nha loại bỏ Wesley Fofana bằng động tác giả khéo léo trước khi sút chéo góc, nâng tỷ số lên 3-1.

Chelsea không buông xuôi. Garnacho tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn nhất. Phút 83, từ một quả phạt góc, Kepa Arrizabalaga băng ra thiếu quyết đoán, và cầu thủ người Argentina tung cú vô-lê nảy lửa chuẩn xác vào lưới trống, hoàn tất cú đúp và rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Khoảng thời gian cuối trận chứng kiến Chelsea vùng lên mạnh mẽ, nhưng những nỗ lực của họ không đủ để thay đổi cục diện. Arsenal rời Stamford Bridge với chiến thắng sát nút nhưng vô cùng quan trọng, trong khi Rosenior dù thất bại vẫn có thể tìm thấy điểm tựa từ tinh thần chiến đấu và màn trình diễn ấn tượng của Garnacho.

Trọng Đạt
#Chelsea #Arsenal #Rosenior #Stamford Bridge #Carabao Cup #bóng đá

