Nhận định bóng đá Ai Cập vs Bờ Biển Ngà, 02h00 ngày 11/1: Salah có gánh được Ai Cập?

TPO - Nhận định bóng đá trận Ai Cập vs Bờ Biển Ngà diễn ra vào lúc 02h00 ngày 11/1 trong khuôn khổ vòng tứ kết cúp châu Phi 2025. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số trận đấu. Bờ Biển Ngà dự báo sẽ đánh bại Ai Cập.

Nhận định trước trận đấu Ai Cập vs Bờ Biển Ngà

Ai Cập vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhất bảng B, nhưng màn trình diễn của Mohamed Salah và các đồng đội không thực sự ấn tượng. Trong 3 trận đấu của Ai Cập, họ thắng 2 hoà 1 nhưng đáng nói chỉ ghi được 3 bàn thắng.

Việc ngôi sao đang chơi cho MU, Mohamed Salah hoạt động không hiệu quả đã ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất hàng tấn công. Tại vòng 1/8, Ai Cập khá tốn sức khi phải nhờ tới 2 hiệp phụ để vượt qua Benin. Điểm cộng của Ai Cập là hàng phòng ngự vẫn tỏ ra khá chắc chắn khi chỉ để thủng lưới 2 lần đến thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, Bờ Biển Ngà cho thấy vị thế của nhà đương kim vô địch khi vừa đánh bại Burkina Faso 3-0 ở vòng 1/8. Họ cũng kết thúc vòng bảng với tư cách nhất bảng F. Sức mạnh của Bờ Biển Ngà đến từ bộ đôi Amad Diallo và Yan Diomande, trong đó Diallo đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ 2 ở giải đấu.

Trong lịch sử, Ai Cập được coi là "khắc tinh" của Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên trước cuộc đối đầu giữa đôi bên hôm nay, Bờ Biển Ngà đang sở hữu đội hình đồng đều, hài hoà cả công và thủ. Đây là thử thách lớn cho Ai Cập đang phụ thuộc nhiều vào Mohamed Salah.

Phong độ, thành tích đối đầu

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa Bờ Biển Ngà và Ai Cập, mỗi đội thắng 1 trận và hoà 3. Điều này cho thấy các cuộc đối đầu giữa đôi bên đều rất căng thẳng và khó đoán. Cán cân sẽ nghiêng về phía đang có phong độ ổn định và quyết tâm lớn hơn.

Phong độ Bờ Biển Ngà đang cực ổn định khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ hoà 1. Ai Cập tương tự, thắng 3 và hoà 2 trong 5 trận đấu gần đây. Về lực lượng, Bờ Biển Ngà thiếu Vakoun Bayo do chấn thương, trong khi Ai Cập có đủ đội hình mạnh nhất.

Đội hình dự kiến Ai Cập vs Bờ Biển Ngà

Ai Cập : El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Hamdi; Attia, Zizo, Fathy; Salah, Marmoush, Trezeguet.

Bờ Biển Ngà ​​: Y. Fofana; Doue, Kossounou, Ndicka, Konan; Kessie, S. Fofana, Sangare; Diallo, Guessand, Diomande

Dự đoán tỷ số: Ai Cập 0-1 Bờ Biển Ngà