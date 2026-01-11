Nhận định Bayern Munich vs Wolfsburg, 23h00 ngày 11/1: Gieo sầu cho đội khách

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Wolfsburg, Bundesliga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bayern Munich đứng trước cơ hội củng cố ngôi đầu Bundesliga khi chỉ phải tiếp đón một Wolfsburg đang lâm vào khủng hoảng.

bayern-vs-wolfsburg-1768061388146721063797.jpg
Wolfsburg là "con mồi ưa thích" của Bayern Munich trong hơn một thập kỷ vừa qua.

Nhận định Bayern Munich vs Wolfsburg

Bayern Munich sẽ trở lại Allianz Arena với mục tiêu không gì khác ngoài ba điểm trọn vẹn khi tiếp đón Wolfsburg. Trước kỳ nghỉ đông, Bayern khép lại giai đoạn lượt đi bằng màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Heidenheim năm bàn không gỡ.

Dưới thời Vincent Kompany, Hùm xám duy trì nhịp độ tấn công cao, khả năng áp đặt thế trận mạnh mẽ và đặc biệt hiệu quả trong các tình huống dứt điểm. Dù vẫn còn những thời điểm hàng thủ thiếu chắc chắn, Bayern vẫn cho thấy sự ổn định vượt trội so với phần còn lại của giải đấu.

Allianz Arena tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho Bayern. Đội chủ nhà gần như không đánh rơi điểm số tại đây trong suốt mùa giải, thường xuyên giành chiến thắng với cách biệt rất lớn. Ngược lại, Wolfsburg bước vào chuyến làm khách này với không ít lo lắng. Đội bóng áo xanh trắng đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng và vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Về mặt lực lượng, Bayern vẫn sở hữu chiều sâu đội hình vượt trội. Hàng công với Harry Kane, Olise hay Diaz mang đến sự linh hoạt trong cách tiếp cận khung thành, giúp Bayern có nhiều phương án tấn công khác nhau. Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ đội khách. Bayern thường xuyên giành kết quả thuận lợi trước Wolfsburg trong nhiều mùa giải gần đây, đặc biệt là trên sân nhà. Sự chênh lệch về chất lượng đội hình và phong độ hiện tại khiến cán cân trận đấu nghiêng rõ về phía Hùm xám.

Nếu thi đấu đúng sức, Bayern hoàn toàn có thể sớm giải quyết trận đấu ngay trong hiệp. Với Wolfsburg, mục tiêu thực tế nhất có lẽ là hạn chế số bàn thua và tìm kiếm một kết quả tích cực nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, dù nhiệm vụ này được dự báo là không hề dễ dàng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bayern Munich vs Wolfsburg

Bayern Munich vẫn đang bất bại tại Bundesliga mùa này. Đội bóng xứ Bavaria đang sở hữu chuỗi 6 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 5 chiến thắng.

Wolfsburg tỏ ra bất ổn ở mùa giải này. Trong 10 trận gần nhất, “Sói xanh” thua tới 6 và chỉ có 3 chiến thắng.

Bayern Munich đã không nhận thất bại trước Wolfsbrug trong 22 trận liên tiếp. Chiến thắng gần nhất của “Sói xanh” đã diễn ra cách đây hơn 10 năm.

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs Wolfsburg

Bayern Munich thiếu Kimmich và Davies do chấn thương.

Wolfsburg không có sự phục vụ của El Amine Amoura và Jonas Wind.

Đội hình dự kiến Bayern Munich vs Wolfsburg

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Pavlovic, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

Wolfsburg: Grabara; Kumbedi, Seelt, Koulierakis, Zehter; Gerhardt, Arnold; Eriksen, Thiếu tá, Wimmer; Pejcinovic.

Dự đoán tỷ số Bayern Munich 4-0 Wolfsburg

Khanh Kiều
#Bundesliga #Bayern Munich vs Wolfsburg #Dự đoán Bayern Munich vs Wolfsburg #Phong độ Bayern Munich vs Wolfsburg #Đội hình Bayern Munich vs Wolfsburg #Nhận định trận đấu #Dự đoán kết quả #Nhận định Bayern Munich vs Wolfsburg

