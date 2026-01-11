Taekwondo Hà Nội: Từ phong trào cơ sở đến khát vọng quốc tế

TPO - Nửa nhiệm kỳ đầu tiên đã khép lại, Taekwondo Hà Nội ghi dấu ấn với sự bùng nổ số lượng võ sinh, quy chuẩn hóa CLB và chiến lược chuyên nghiệp hóa chưa từng có. Với cú hích từ chính sách đột phá năm 2026, Taekwondo Hà Nội đang đứng trước cơ hội vàng để khẳng định vị thế lá cờ đầu của võ thuật Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Liên đoàn Taekwondo Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2023-2028 (Khóa I). Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là bước ngoặt mở ra những cơ hội đột phá cho võ thuật Thủ đô, đặc biệt nhờ các chính sách hỗ trợ mới của thành phố.

Từ “xây nền” đến khát vọng chuyên nghiệp hóa

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ đầu tiên, Taekwondo Hà Nội đã tạo ra những dấu ấn đậm nét, đặc biệt ở công tác chuẩn hóa phong trào cơ sở. Chủ tịch Liên đoàn Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Dù mới đi được nửa chặng đường, nhưng Liên đoàn đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong 4 nhiệm vụ trọng tâm: văn bản tổ chức, phát triển phong trào, củng cố thể thao thành tích cao và xã hội hóa”.

Điểm nhấn đáng chú ý chính là sự bùng nổ và quy chuẩn hóa của phong trào cơ sở. Trước khi Liên đoàn thành lập, chỉ khoảng 7.000-8.000 võ sinh tập luyện thường xuyên với 20-30 CLB. Nay, con số này đã tăng gấp đôi, đạt 14.000-15.000 người, với 72 CLB hoạt động theo mô hình thống nhất, nền tảng vững chắc để Taekwondo Thủ đô phát triển bền vững.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra những “nút thắt” trong thể thao thành tích cao: kết quả chưa thực sự tương xứng với kỳ vọng và vị thế của Thủ đô. Giai đoạn tới, Liên đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao để chuẩn hóa quy trình tuyển chọn, nâng cao trình độ HLV và mời chuyên gia quốc tế.

Đặc biệt, Liên đoàn định hướng các CLB chuyển đổi sang mô hình “Doanh nghiệp thể thao”, nhằm giúp CLB chủ động về tài chính, minh bạch trong quản lý, từ đó trở thành nguồn cung cấp vận động viên chất lượng cho tuyến trên.

Những con số biết nói

Hiện hệ thống Liên đoàn quản lý 72 CLB với 112 điểm tập, duy trì 6.000 hội viên trong tổng số 14.000-15.000 võ sinh. Các giải đấu diễn ra sôi động với 30 sự kiện trong năm, nổi bật là Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng 2024/2025, thu hút gần 1.200 võ sinh. Công tác đào tạo trọng tài, thi thăng đẳng cũng được thực hiện bài bản, cập nhật liên tục theo chuẩn quốc tế.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh bước tiến về xã hội hóa: Liên đoàn đã tự chủ kinh phí cử lực lượng tham dự các giải quốc tế và quốc gia. Phong trào học đường cũng phát triển mạnh, với giải sinh viên quy tụ gần 700 võ sinh. Một tin vui đặc biệt là Liên đoàn sắp đưa vào sử dụng nhà tập luyện hiện đại “như Hàn Quốc” ngay trước Tết Âm lịch, mở ra bước đột phá về cơ sở vật chất.

Tại Hội nghị, Liên đoàn đã vinh danh các cá nhân xuất sắc: 3 VĐV được Thủ tướng tặng Bằng khen tại SEA Games 33, cùng nhiều cá nhân và tập thể được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khen thưởng. Liên đoàn cũng trao Giấy khen cho 4 tập thể xuất sắc nhất, cùng nhiều cá nhân khác.

Cú hích chính sách và mục tiêu 2026

Phát biểu chỉ đạo, ông Đào Quốc Thắng, Trưởng phòng Quản lý TDTT Hà Nội, nhận định năm 2026 là “năm bản lề”, vừa là thách thức, vừa là cơ hội vàng để Taekwondo Thủ đô bứt phá.

Điểm nhấn quan trọng: chính sách hỗ trợ tài chính đột phá theo Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày1/1/2026. Theo đó, CLB tư nhân đào tạo VĐV vào đội tuyển trẻ thành phố sẽ nhận 150 triệu đồng, lên đội tuyển thành phố sẽ nhận 200 triệu đồng, hứa hẹn giải quyết bài toán “đầu ra” và kinh phí cho các CLB.

Ông Thắng cũng giao nhiệm vụ trọng tâm: chuẩn hóa chuyên môn, nâng cao trình độ HLV; mở rộng địa bàn vào trường học, tạo nguồn VĐV có nền tảng văn hóa; tổ chức bài bản các sự kiện lớn, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không tự mãn, không tự kiêu. Cần nỗ lực tập luyện, khiêm tốn và quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ nặng nhưng vinh quang của năm 2026”.

Với bộ máy tổ chức đồng bộ, CLB mạnh và chính sách đặc thù, Taekwondo Hà Nội đang đứng trước vận hội mới, sẵn sàng khẳng định vị thế lá cờ đầu và vươn tầm quốc tế.