Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Lượt 1 Giải vô địch U19 Quốc gia: PVF khởi đầu thuận lợi

PV

PVF chứng minh sức mạnh của mình bằng chiến thắng trước Công an TP.HCM ở lượt đầu tiên bảng B giải bóng đá vô địch U19 Quốc gia - cúp Modern 2025/26. 

Được thi đấu trên sân nhà, PVF đặt mục tiêu giành chiến thắng trước CLB Công an TP.HCM. Ngay ở phút thứ 8, khác biệt được tạo ra bởi đội bóng được đánh giá cao hơn. Phút thứ 8, Nguyễn Văn Dương đá phạt vào góc thấp mở tỉ số trận đấu cho PVF. Bàn thắng này mở ra thế trận thuận lợi hơn rất nhiều cho PVF. Họ dễ dàng đẩy lùi đối thủ về phần sân nhà. Các tiền vệ bên phía CLB Công an TP.HCM không thể phát triển bóng lên tuyến trên để ghi bàn.

Trong thế trận như vậy, không bất ngờ khi họ phải nhận thêm bàn thua. Phút 33, sau pha trả ngược vừa tầm của đồng đội, Đỗ Nam Hiếu sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm nhân đôi cách biệt cho PVF. Thực tế, đội hình của CLB Công an TP.HCM buộc phải dâng cao ngay trong hiệp 1 để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng kế hoạch này bất thành và hai đội rời sân với lợi thế dành cho PVF.

Bước sang hiệp 2, PVF tiếp tục duy trì thời lượng kiểm soát bóng lớn. Tuy nhiên, họ không gây áp lực quá dồn dập nhưng như vậy là đủ để CLB Công an TP.HCM khó lòng phản công. Trận đấu kết thúc với phần thắng dành cho PVF.

Trong trận đấu còn lại của bảng B, Hà Nội đối đầu với TP.Hồ Chí Minh. Đội bóng thủ đô có bàn thắng mở tỉ số trận đấu ngay ở phút 32 do công của Nguyễn Việt Long. Nỗ lực của TP.Hồ Chí Minh trong hiệp 2 không được đền đáp và họ đành chấp nhận thất bại 0-1.

PV
#PVF #U19 Quốc gia #Cúp Modern #Công an TP.HCM #bóng đá trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục