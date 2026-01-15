Lượt 1 Giải vô địch U19 Quốc gia: PVF khởi đầu thuận lợi

Được thi đấu trên sân nhà, PVF đặt mục tiêu giành chiến thắng trước CLB Công an TP.HCM. Ngay ở phút thứ 8, khác biệt được tạo ra bởi đội bóng được đánh giá cao hơn. Phút thứ 8, Nguyễn Văn Dương đá phạt vào góc thấp mở tỉ số trận đấu cho PVF. Bàn thắng này mở ra thế trận thuận lợi hơn rất nhiều cho PVF. Họ dễ dàng đẩy lùi đối thủ về phần sân nhà. Các tiền vệ bên phía CLB Công an TP.HCM không thể phát triển bóng lên tuyến trên để ghi bàn.

Trong thế trận như vậy, không bất ngờ khi họ phải nhận thêm bàn thua. Phút 33, sau pha trả ngược vừa tầm của đồng đội, Đỗ Nam Hiếu sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm nhân đôi cách biệt cho PVF. Thực tế, đội hình của CLB Công an TP.HCM buộc phải dâng cao ngay trong hiệp 1 để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng kế hoạch này bất thành và hai đội rời sân với lợi thế dành cho PVF.

Bước sang hiệp 2, PVF tiếp tục duy trì thời lượng kiểm soát bóng lớn. Tuy nhiên, họ không gây áp lực quá dồn dập nhưng như vậy là đủ để CLB Công an TP.HCM khó lòng phản công. Trận đấu kết thúc với phần thắng dành cho PVF.

Trong trận đấu còn lại của bảng B, Hà Nội đối đầu với TP.Hồ Chí Minh. Đội bóng thủ đô có bàn thắng mở tỉ số trận đấu ngay ở phút 32 do công của Nguyễn Việt Long. Nỗ lực của TP.Hồ Chí Minh trong hiệp 2 không được đền đáp và họ đành chấp nhận thất bại 0-1.